Kwaśniewski dostanie europejski order? Prezydium Sejmu wysłało wniosek do Brukseli
Aleksander Kwaśniewski może zostać uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpieniu do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie takiej możliwości. To wyróżnienie otrzymali już dwaj znani Polacy – Lech Wałęsa i Jerzy Buzek.
Prezydium Sejmu zgłasza Kwaśniewskiego
Informację o nominacji przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie. Chodzi o możliwość uhonorowania byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi.
Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpienie do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie możliwości uhonorowania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego orderem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi – przekazał Czarzasty.
Na tym etapie nie oznacza to jeszcze przyznania wyróżnienia. Ostateczną decyzję podejmuje komisja selekcyjna działająca przy Parlamencie Europejskim.
Wałęsa i Buzek już odebrali to wyróżnienie
Europejski Order Zasługi to nowe odznaczenie ustanowione przez Parlament Europejski z okazji 75. rocznicy deklaracji Schumana. Ma honorować osoby, które wniosły istotny wkład w integrację europejską, demokrację oraz obronę wartości zapisanych w traktatach.
W gronie pierwszych laureatów znaleźli się Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek. MSZ informowało, że Wałęsa został mianowany Wybitnym Członkiem Europejskiego Orderu Zasługi, a Buzek Honorowym Członkiem tego orderu.
Order ma 3 klasy
Wyróżnienie dzieli się na 3 klasy: Członka, Honorowego Członka oraz Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Najwyższa z nich jest zarezerwowana dla osób o szczególnym znaczeniu dla europejskiej wspólnoty.
Order ma być również symbolem zaangażowania na rzecz pokoju, demokracji, godności ludzkiej i współpracy między państwami Europy.
Kto zdecyduje o losie nominacji?
Nominacje do Europejskiego Orderu Zasługi mogą zgłaszać m.in. marszałkowie parlamentów narodowych państw członkowskich. Następnie kandydatury analizuje komisja selekcyjna powoływana przez Prezydium Parlamentu Europejskiego.
To właśnie ten organ zdecyduje, czy Aleksander Kwaśniewski znajdzie się w gronie uhonorowanych. Sam wniosek z Polski otwiera procedurę, ale nie przesądza finału sprawy.
Warszawa patrzy na Brukselę
Sprawa ma wymiar polityczny i symboliczny. Warszawa kieruje do Brukseli kandydaturę byłego prezydenta, który przez lata był jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny publicznej po 1989 roku.
Jeżeli Parlament Europejski przyzna wyróżnienie, Kwaśniewski dołączy do grona Polaków uhonorowanych nowym europejskim orderem obok Wałęsy i Buzka.
Co to oznacza dla Ciebie? To dopiero początek procedury
1. Prezydium Sejmu zgłosiło kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego.
2. Chodzi o Europejski Order Zasługi w klasie Wybitnego Członka.
3. Takie wyróżnienie otrzymali już Lech Wałęsa i Jerzy Buzek.
4. Decyzję podejmą instytucje Parlamentu Europejskiego.
5. Sama nominacja nie oznacza jeszcze przyznania orderu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.