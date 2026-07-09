Latami dostawał niższą emeryturę. Teraz pozywa państwo i walczy o 100 tys. zł odszkodowania
76-letni emeryt postanowił skierować sprawę przeciwko Skarbowi Państwa. Mężczyzna twierdzi, że przez lata otrzymywał zaniżoną emeryturę i domaga się około 100 tys. zł odszkodowania. Sprawa nabrała dodatkowego rozgłosu po stanowisku przedstawionym przez pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, który wniósł o oddalenie pozwu.
Emerytura niższa o setki tysięcy złotych w podstawie wyliczeń
Historia pana Krzysztofa rozpoczęła się w 2011 roku, gdy przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Po osiągnięciu wieku emerytalnego i złożeniu wniosku o emeryturę powszechną w 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomniejszył podstawę obliczenia świadczenia o około 215 tys. zł, czyli o kwotę wcześniej wypłaconych emerytur.
W efekcie wysokość nowego świadczenia była znacznie niższa. Senior zdecydował się walczyć o swoje prawa i wygrał postępowania przed sądami, jednak przeliczenie emerytury nastąpiło dopiero od października 2024 roku. Nie otrzymał natomiast wyrównania za wcześniejsze lata.
Pozew przeciwko Skarbowi Państwa
Pełnomocnik emeryta uznał, że odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi państwo. W pozwie wskazano, że do dziś nie został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku, który zakwestionował przepisy dotyczące pomniejszania emerytur osobom pobierającym wcześniej świadczenia.
Zdaniem strony powodowej brak publikacji wyroku oraz niewprowadzenie odpowiednich zmian prawnych miały doprowadzić do sytuacji, w której senior nie odzyskał wszystkich należnych pieniędzy.
Kancelaria Premiera nie zgadza się z roszczeniem
Po włączeniu do sprawy Prezesa Rady Ministrów jego pełnomocnik wniósł o oddalenie pozwu. W przedstawionym stanowisku wskazano, że brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego miał być zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym oraz wynikać z wyjątkowych okoliczności ustrojowych.
W piśmie podniesiono również, że emeryt powinien dochodzić swoich roszczeń przede wszystkim w postępowaniu dotyczącym ponownego przeliczenia emerytury. Zakwestionowano także sposób prowadzenia sprawy, zarzucając powodowi nadużycie prawa procesowego.
Spór może mieć znaczenie dla wielu seniorów
Pełnomocnik emeryta przekonuje, że jego klient wykorzystał już drogę sądową przeciwko ZUS, jednak nie uzyskał rekompensaty za wcześniejsze lata pobierania zaniżonego świadczenia. Według niego odpowiedzialność za skutki obowiązywania wadliwych przepisów powinna ponosić administracja państwowa.
Sprawa może być istotna również dla innych emerytów, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji i dochodzą wyrównania świadczeń po zmianach dotyczących zasad obliczania emerytur.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.