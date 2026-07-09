Nie żyje Bonnie Tyler. Walijska gwiazda „Total Eclipse of the Heart” miała 75 lat
Zmarła Bonnie Tyler, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek lat 80., autorka takich przebojów jak „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” czy „It’s a Heartache”. Piosenkarka zmarła w środę wieczorem w szpitalu w portugalskim Faro, gdzie od 1988 roku miała dom. Miała 75 lat.
Tygodnie w szpitalu i śpiączka farmakologiczna
W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie i profilach społecznościowych artystki rodzina i zespół menedżerski napisali: „Rodzina i zespół Bonnie ze złamanym sercem ogłaszają, że Bonnie niespodziewanie zmarła zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Wydamy wkrótce kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o uszanowanie naszej prywatności w obliczu tej tragedii”.
Piosenkarka trafiła do szpitala w kwietniu, kiedy zaczęła odczuwać bóle brzucha i pleców. Lekarze zdiagnozowali u niej przedziurawione jelito i przeprowadzili pilną operację. Gdy pojawiły się powikłania, w tym poważna infekcja, Tyler została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną i podłączona do respiratora. W czerwcu jej rzecznik informował, że artystka wybudziła się ze śpiączki po ponad miesiącu, ale wciąż pozostawała „bardzo chora” i przebywała na oddziale intensywnej terapii. Z powodu choroby Tyler musiała odwołać lub przełożyć na przyszły rok większość zaplanowanych na to lato koncertów.
Od kapliczki w Walii po scenę Eurowizji
Urodzona jako Gaynor Hopkins 8 czerwca 1951 roku w Skewen w południowej Walii, dorastała w rodzinie górnika węglowego, w domu komunalnym z trójką sióstr i dwoma braćmi. Głęboko religijne wychowanie sprawiło, że swój pierwszy publiczny występ dała jako dziecko w kaplicy, śpiewając hymn. Szkołę opuściła w wieku 16 lat bez żadnych kwalifikacji, a karierę muzyczną zaczynała jako wokalistka wspierająca zespół Bobby’ego Wayne’a.
Przełom przyniósł jej charakterystyczny, chrapliwy głos, który wykształcił się po operacji strun głosowych w latach 70. Debiutancki album „The World Starts Tonight” z 1977 roku i singiel „It’s a Heartache” (miejsce 4. na brytyjskiej liście przebojów) otworzyły jej drogę do międzynarodowej kariery. W kolejnych latach nagrała największe hity, w tym „Total Eclipse of the Heart”, za który w 1984 roku otrzymała pierwszą z 3 nominacji do nagrody Grammy.
W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię na Eurowizji w Malmö z piosenką „Believe In Me”, zajmując 19. miejsce. W 2022 roku królowa Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE) za zasługi dla muzyki. Swój ostatni album studyjny, „The Best Is Yet to Come”, wydała w 2021 roku, a w 2023 roku opublikowała autobiografię „Straight from the Heart”, podsumowującą jej ponad 50-letnią karierę.
Planowała trasę na 50-lecie przełomowego przeboju
Tyler szykowała się do trasy koncertowej po Europie z okazji 50. rocznicy wydania „Lost in France” – utworu, który w 1976 roku po raz pierwszy wprowadził ją na listy przebojów w wielu krajach. W planach były koncerty na Malcie, w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Turcji, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii.
Piosenkarka pozostawiła męża, Roberta Sullivana, z którym była małżeństwem od 1973 roku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.