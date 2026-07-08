Kolejna obowiązkowa kaucja coraz bliżej. Po wakacjach system może objąć nowe opakowania
Już po wakacjach mogą rozpocząć się prace nad kolejnymi zmianami w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rozszerzenie obowiązkowej kaucji o nowy rodzaj opakowań. Jak wynika z wypowiedzi szefowej resortu, kierunek zmian został już zaakceptowany, a teraz pozostaje przygotowanie odpowiednich przepisów.
Kaucja także za jednorazowe szklane butelki?
Resort klimatu chce, aby system kaucyjny objął również jednorazowe butelki szklane, w tym popularne butelki po napojach oraz tzw. „małpki”. Obecnie takie opakowania nie są objęte obowiązkową kaucją.
Celem zmian jest zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie liczby szklanych odpadów trafiających do parków, lasów i na ulice.
Prace mogą ruszyć jesienią
Ministerstwo zapowiada, że decyzje dotyczące rozszerzenia systemu mają zapaść po analizie funkcjonowania obecnych rozwiązań. Okres wakacyjny będzie ważnym testem dla systemu, ponieważ właśnie wtedy liczba zwracanych opakowań jest największa.
Jeśli ocena będzie pozytywna, jesienią mogą rozpocząć się formalne prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowych przepisów.
Jakie opakowania są dziś objęte kaucją?
Obecnie system kaucyjny obejmuje:
- plastikowe butelki do 3 litrów – z kaucją 50 groszy,
- metalowe puszki do 1 litra – 50 groszy,
- szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra – 1 zł.
Jednorazowe szklane butelki nadal pozostają poza systemem.
Zmiany nie wejdą w życie od razu
Choć resort klimatu zapowiada rozszerzenie systemu, nie oznacza to natychmiastowego wprowadzenia nowych obowiązków. Najpierw konieczne będzie przygotowanie projektu ustawy lub nowelizacji przepisów, a następnie przeprowadzenie całego procesu legislacyjnego.
Dopiero po uchwaleniu nowych regulacji producenci, sklepy i operatorzy systemu będą mieli czas na dostosowanie infrastruktury do przyjmowania kolejnego rodzaju opakowań.
Jeśli zmiany zostaną ostatecznie przyjęte, konsumenci kupujący napoje lub alkohol w jednorazowych szklanych butelkach będą musieli zapłacić kaucję, którą odzyskają po zwrocie pustego opakowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.