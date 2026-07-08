Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy! Awarie wodociągowe w kolejnych dzielnicach. Mieszkańcy zostali bez wody

8 lipca 2026 20:27 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawiacy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. W środę, 8 lipca, Wodociągi Warszawskie poinformowały o awariach sieci wodociągowej, które spowodowały przerwy w dostawie wody w kilku dzielnicach stolicy. Problemy dotyczą Bemowa, Ochoty i Woli.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Bemowo

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Awaria wystąpiła przy ul. Powstańców Śląskich. Prace naprawcze trwają, a status zgłoszenia oznaczono jako „w toku”.

Dla mieszkańców podstawiono beczkowóz z wodą przy ul. Powstańców Śląskich 18C.

Ochota

Nowa awaria została odnotowana przy ul. Nowogrodzkiej. Na razie trwa ustalanie przewidywanego terminu usunięcia usterki. Status zgłoszenia oznaczono jako „nowe”, co oznacza, że służby dopiero rozpoczęły działania.

Wola

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Problemy z dostawą wody wystąpiły również przy ul. Siennej. Awaria jest usuwana, a jej status pozostaje „w toku”.

Trwają prace nad przywróceniem dostaw

Służby Wodociągów Warszawskich prowadzą działania, aby jak najszybciej usunąć usterki i przywrócić mieszkańcom dostęp do bieżącej wody. W przypadku przedłużających się prac mogą być podstawiane kolejne beczkowozy.

Mieszkańcy objętych awariami powinni śledzić bieżące komunikaty operatora, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, a przewidywane terminy zakończenia prac mogą ulec zmianie.

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