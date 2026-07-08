Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Nawet 5 tys. zł kary
Miliony właścicieli zwierząt w Polsce czekają duże zmiany. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Nowe przepisy przewidują obowiązkowe czipowanie i rejestrację zwierząt, a za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą wysokie kary.
Obowiązkowe czipowanie psów i kotów
Nowa ustawa wprowadza obowiązek oznakowania mikroczipem oraz wpisania zwierzęcia do centralnego rejestru. Docelowo system ma objąć około 8 mln psów i 6 mln kotów, czyli nawet 14 milionów zwierząt w całym kraju. Rejestr będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kogo obejmą nowe przepisy?
Obowiązek będzie dotyczył:
wszystkich psów,
kotów mających właściciela,
kotów przebywających w schroniskach oraz domach tymczasowych.
Nawet 5 tys. zł grzywny
Za niedopełnienie obowiązku oznakowania i rejestracji zwierzęcia właścicielowi może grozić grzywna od 20 zł do nawet 5 tys. zł.
Ile będzie kosztować czipowanie?
Koszt oznakowania i rejestracji pokrywa właściciel zwierzęcia. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że maksymalny koszt każdej z tych czynności wynosi obecnie około 50 zł, choć ostateczna cena może różnić się w zależności od gabinetu weterynaryjnego. Zwierzęta, które już mają wszczepiony mikroczip, będą wymagały jedynie rejestracji w nowym systemie. Przez pierwsze trzy lata funkcjonowania KROPiK rejestracja wcześniej zaczipowanych zwierząt ma być bezpłatna.
Kiedy przepisy zaczną obowiązywać?
Choć ustawa została już podpisana przez Prezydenta, obowiązki nie zaczną obowiązywać od razu. Przepisy przewidują okres przejściowy, który ma umożliwić właścicielom zwierząt, lekarzom weterynarii oraz administracji przygotowanie się do wdrożenia nowego systemu.
Wprowadzenie centralnego rejestru ma ułatwić odnajdywanie zagubionych zwierząt, ograniczyć skalę ich porzucania oraz usprawnić działania schronisk i służb odpowiedzialnych za opiekę nad zwierzętami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.