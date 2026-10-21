Lećcie do Biedronki! Wielka promocja na popularne wędliny. Drugi produkt aż 70 proc. taniej!
Biedronka przygotowała mocną promocję dla miłośników wędlin. W ramach specjalnej akcji „Festiwal Wędlin” klienci mogą kupić popularne kiełbasy krakowskie i żywieckie z rabatem aż 70 proc. na drugi, tańszy produkt. Oferta obejmuje kilka rodzajów wędlin marki Kraina Wędlin, a produkty można dowolnie mieszać. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ promocja kończy się już w środę, 21 października.
Wielka promocja w Biedronce. Druga kiełbasa 70 proc. taniej
Biedronka ruszyła z kolejną akcją promocyjną, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Tym razem sieć postawiła na popularne wędliny, często wybierane do kanapek, na śniadanie czy kolację.
W ramach „Festiwalu Wędlin” wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie marki Kraina Wędlin zostały objęte promocją.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje aż 70 proc. mniej.
Co ważne, nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań. Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty objęte akcją, dzięki czemu można kupić różne rodzaje wędlin i nadal skorzystać z rabatu.
Kiełbasa krakowska i żywiecka znacznie taniej. Jest w czym wybierać
Promocja obejmuje paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie marki Kraina Wędlin, w tym produkty z linii Select oraz Na co dzień.
Wśród artykułów przedstawionych w gazetce znalazły się między innymi kiełbasa żywiecka, kiełbasa krakowska sucha oraz kiełbasa krakowska parzona.
To produkty, które można wykorzystać zarówno do przygotowania kanapek, jak i przekąsek czy domowych potraw.
Dzięki możliwości łączenia różnych opakowań klienci mogą dopasować zakupy do swoich potrzeb, zamiast kupować dwa takie same produkty.
Ile można zaoszczędzić? Rabat robi różnicę
Obniżka o 70 proc. na drugi, tańszy produkt oznacza, że przy zakupie dwóch wędlin w tej samej cenie łączna oszczędność wyniesie 35 proc.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują po 12 zł, bez promocji trzeba zapłacić 24 zł.
Po naliczeniu rabatu drugi produkt kosztuje tylko 3,60 zł. Łączny rachunek wyniesie więc 15,60 zł zamiast 24 zł.
Oszczędność to aż 8,40 zł na dwóch opakowaniach.
To oczywiście przykład obliczeniowy. Faktyczna kwota zależy od cen wybranych wędlin.
Uwaga na limit. Promocja nie trwa długo
Biedronka wprowadziła ograniczenia dotyczące liczby produktów objętych rabatem.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w gazetce promocja obowiązuje przy zakupie maksymalnie sześciu opakowań, w tym trzech produktów z rabatem.
Oferta jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub aplikacją sieci.
Akcja trwa tylko dwa dni: we wtorek 20 października i w środę 21 października 2026 roku.
Oznacza to, że środa jest ostatnim dniem na skorzystanie z tej obniżki.
Klienci mają czas tylko do końca środy
Promocje na produkty spożywcze z dużym rabatem często przyciągają uwagę osób robiących zakupy dla całej rodziny. Tym razem Biedronka oferuje możliwość zaoszczędzenia na wędlinach, które regularnie trafiają do domowych lodówek.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia produktów objętych akcją i pamiętać o zeskanowaniu karty lojalnościowej lub aplikacji.
Kto planuje uzupełnić zapasy wędlin, powinien sprawdzić ofertę jeszcze dziś. Promocja na drugi, tańszy produkt z rabatem 70 proc. kończy się 21 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.