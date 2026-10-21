Lidl rusza z wielką promocją od czwartku. Zacznie się rano. Nawet 70 proc. taniej
Od czwartku, 22 października, w sklepach Lidl rozpocznie się kolejna akcja promocyjna. Tym razem sieć przygotowała obniżki na popularne produkty spożywcze. Szynka konserwowa XXL marki Pikok będzie kosztować zaledwie 4,99 zł, a na wszystkie pizze Dr. Oetker przewidziano rabat aż 70 proc. na drugi, tańszy produkt. Trzeba jednak pamiętać o warunkach promocji oraz terminie jej obowiązywania.
Lidl obniża cenę szynki o 44 proc. Opakowanie XXL za mniej niż 5 zł
Jedną z najciekawszych ofert najnowszej gazetki Lidla jest szynka konserwowa XXL marki Pikok. Produkt o masie 260 gramów będzie dostępny w cenie 4,99 zł za opakowanie.
Regularna cena wynosi 8,99 zł, co oznacza obniżkę o 44 proc. Kupujący zaoszczędzą 4 zł na jednym opakowaniu.
Szynka konserwowa Pikok to produkt polski, zawierający 90 proc. mięsa. Promocja może zainteresować osoby przygotowujące kanapki do pracy lub szkoły, a także klientów robiących większe zakupy na weekend.
W przypadku tej oferty obowiązuje limit sześciu opakowań na jeden paragon.
Obniżona cena będzie dostępna od czwartku 22 października do soboty 24 października 2026 roku.
Wszystkie pizze Dr. Oetker w promocji. Druga nawet 70 proc. taniej
To jednak nie koniec okazji. Lidl przygotował również akcję na wszystkie pizze marki Dr. Oetker.
Klienci, którzy kupią dwa produkty objęte promocją, otrzymają 70-procentowy rabat na drugi, tańszy produkt.
Promocja obejmuje różne rodzaje pizzy, w tym popularne warianty z serii Guseppe oraz Feliciana.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych pizz. Można wybrać różne smaki i skorzystać z rabatu na tańszy produkt.
Warunkiem jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus przed zakupami.
Sieć wprowadziła również limit czterech opakowań na kupon.
Ile można zaoszczędzić na pizzy? Przykład pokazuje skalę obniżki
Jeżeli klient wybierze dwie pizze kosztujące po 15 zł każda, druga zostanie przeceniona o 70 proc., czyli do 4,50 zł.
Za oba produkty zapłaci wówczas 19,50 zł zamiast 30 zł. Oznacza to oszczędność 10,50 zł.
Warto jednak pamiętać, że jest to wyłącznie przykład obliczeniowy. Ostateczna kwota zależy od cen wybranych produktów, a rabat naliczany jest na tańszą pizzę.
Przy zakupie produktów w różnych cenach obniżka zostanie zastosowana zgodnie z regulaminem promocji.
Promocje w Lidlu tylko przez trzy dni. O tym trzeba pamiętać
Obie oferty obowiązują od 22 do 24 października, czyli od czwartku do soboty.
W przypadku szynki Pikok XXL najważniejszy jest limit sześciu opakowań na paragon. Natomiast promocja na pizze Dr. Oetker wymaga aplikacji Lidl Plus i aktywnego kuponu.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić, czy kupon został prawidłowo aktywowany. Bez tego rabat na drugi, tańszy produkt może nie zostać naliczony.
Dostępność artykułów może różnić się pomiędzy placówkami i zależy od zapasów.
Dla klientów planujących weekendowe zakupy szczególnie interesujące mogą być dwie oferty: szynka konserwowa XXL za 4,99 zł oraz wszystkie pizze Dr. Oetker z rabatem 70 proc. na drugi, tańszy produkt. Na skorzystanie z promocji będą tylko trzy dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.