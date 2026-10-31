Lidl już rozpoczął świąteczne szaleństwo! Dekoracje od 19,99 zł, choinki LED i wielkie promocje. Klienci mogą kupować już teraz
Do Bożego Narodzenia zostały jeszcze niemal dwa miesiące, ale Lidl już wprowadził do sprzedaży świąteczne dekoracje. Od czwartku, 29 października, w sklepie internetowym sieci dostępne są bombki, świecące choinki, wieńce, girlandy i ozdoby LED. Niektóre produkty kosztują mniej niż 20 zł, a na wybrane artykuły przygotowano dodatkowe rabaty z Lidl Plus. Miłośnicy świątecznego klimatu mogą rozpocząć przygotowania znacznie wcześniej.
Lidl ruszył ze świąteczną ofertą. Bombki, choinki i świecące dekoracje
Choć za oknami wciąż jesień, w sklepach powoli zaczyna pojawiać się bożonarodzeniowy asortyment. Lidl nie czekał do grudnia i już pod koniec października udostępnił klientom szeroki wybór dekoracji świątecznych.
Nowa oferta wystartowała w czwartek, 29 października, i jest dostępna online.
Wśród produktów znalazły się klasyczne bombki, ozdobne świeczki, podświetlane figurki, girlandy oraz dekoracyjne choinki LED. Nie zabrakło również tekstyliów, które mogą nadać mieszkaniu przytulny, zimowy charakter.
Ceny zaczynają się od kilkunastu złotych, dlatego nie trzeba wydawać fortuny, aby wprowadzić do domu pierwsze świąteczne akcenty.
Bombki za 19,99 zł. Lidl obniżył cenę o 25 procent
Jedną z ciekawszych propozycji jest zestaw 16 szklanych bombek choinkowych marki LIVARNO.
Dostępne są ozdoby w tradycyjnych świątecznych kolorach, między innymi czerwonym, zielonym i złotym.
Zestaw kosztuje teraz 19,99 zł zamiast 26,99 zł. To obniżka o 25 procent względem podanej najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.
Osoby planujące udekorowanie większej choinki mogą wybrać również zestaw 70 bombek w cenie 49,99 zł. W opakowaniu znajdują się ozdoby o różnych wykończeniach: matowym, błyszczącym i brokatowym.
To propozycja szczególnie dla tych, którzy chcą udekorować całe drzewko w jednej kolorystyce.
Świąteczna wioska LED za 21,99 zł. Dekoracje jak z bajki
W ofercie pojawiły się także dekoracje świetlne, które mogą stać się ozdobą komody, parapetu lub świątecznego stołu.
Świąteczna wioska LED marki LIVARNO kosztuje 21,99 zł.
Produkt wyposażono w trzy kolorowe diody LED oraz sześciogodzinny timer z funkcją automatycznego powtarzania.
Za 32,99 zł można natomiast kupić miniaturową dekorację LED przedstawiającą świąteczną scenkę, na przykład stoisko z choinkami lub watą cukrową.
Ozdoba ma około 14 cm wysokości i również posiada sześciogodzinny timer.
Takie dekoracje mogą spodobać się osobom, które lubią tworzyć w domu niewielkie świąteczne aranżacje.
Wielka promocja z Lidl Plus. Zestaw dekoracji tańszy o 35,10 zł
Lidl przygotował również specjalne rabaty dla użytkowników aplikacji Lidl Plus.
W ofercie znalazł się trzyczęściowy zestaw składający się z dwóch sztucznych choinek LED oraz pasującego wieńca.
Standardowa cena zestawu wynosi 135 zł.
Po aktywowaniu kuponu Lidl Plus cena spada do 99,90 zł. Oznacza to oszczędność 35,10 zł.
Kupon obowiązuje od 26 października do 1 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
To propozycja dla osób, które chcą udekorować wejście do domu, salon lub inne pomieszczenie gotowym, dopasowanym kompletem.
Stojak na choinkę również przeceniony. Zamiast 129 zł zapłacisz 89 zł
Promocją objęto także praktyczny stojak na choinkę marki LIVARNO.
Produkt wyposażono w mechanizm mocowania wykorzystujący jedną linę, który ułatwia stabilne ustawienie drzewka.
Jego standardowa cena wynosi 129 zł.
Z kuponem Lidl Plus stojak kosztuje 89 zł, czyli o 40 zł mniej.
Także w tym przypadku kupon obowiązuje do 1 listopada lub do wyczerpania zapasów.
Choinki LED, girlandy i świece. Oto kolejne ceny
W internetowej ofercie Lidla znalazło się znacznie więcej produktów świątecznych.
|Produkt
|Cena
|Bombki szklane, 16 sztuk
|19,99 zł
|Świąteczna wioska LED
|21,99 zł
|Świece rustykalne, 4 sztuki
|26,99 zł
|Ozdoba świąteczna LED
|32,99 zł
|Bombki choinkowe, 70 sztuk
|49,99 zł
|Girlanda LED w kształcie sopli
|69,99 zł
|Stojak na choinkę z kuponem
|89,00 zł
|Wieniec i dwie choinki LED z kuponem
|99,90 zł
|Choinka LED
|119,00 zł
|Choinka LED do użytku zewnętrznego
|169,00 zł
Wśród propozycji szczególnie wyróżniają się girlandy przypominające lodowe sople. Dostępne są warianty emitujące ciepłe lub zimne białe światło.
Z kolei choinki LED mogą być alternatywą dla tradycyjnych dekoracji, szczególnie w niewielkich mieszkaniach lub na balkonach i tarasach, o ile wybrany model jest przeznaczony do użytkowania na zewnątrz.
Lidl przygotował również świąteczne tekstylia
Świąteczna oferta nie kończy się na dekoracjach.
W sklepie internetowym można znaleźć także poduszki, koce i flanelowe prześcieradła, które pasują do zimowych aranżacji wnętrz.
Dekoracyjna poduszka z wypełnieniem kosztuje 28,99 zł, a miękki koc o wymiarach 140 × 180 cm można kupić za 54,99 zł.
Dostępne są również prześcieradła z flaneli z gumką:
- 90–100 × 200 cm – 32,99 zł,
- 140–160 × 200 cm – 37,99 zł,
- 180–200 × 200 cm – 42,99 zł.
Wśród wzorów pojawiają się klasyczne kraty oraz motywy kojarzące się ze świętami i zimą.
Świąteczne zakupy już w październiku. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół
Oferta może zainteresować osoby, które nie lubią zostawiać przygotowań do Bożego Narodzenia na ostatnią chwilę.
Wcześniejszy zakup bombek, światełek czy dekoracji pozwala spokojnie zaplanować wystrój mieszkania i rozłożyć wydatki na kilka tygodni.
Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione produkty pochodzą z oferty internetowej Lidla. Nie oznacza to, że wszystkie są dostępne w sklepach stacjonarnych.
Dodatkowo wybrane ceny promocyjne wymagają aktywowania kuponu Lidl Plus, a oferta może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby planujące świąteczne dekorowanie domu mogą już teraz sprawdzić ofertę Lidla i kupić część ozdób przed grudniowym szczytem zakupowym.
Najtańsze zestawy bombek kosztują 19,99 zł, a niewielkie dekoracje LED można znaleźć za 21,99 zł.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na kupony Lidl Plus, ponieważ wybrane dekoracje i akcesoria są dzięki nim tańsze nawet o 40 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.