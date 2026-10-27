Lidl mocno obniżył ceny ryb. Filety od 2,99 zł, a druga paczka nawet 50 proc. taniej
Lidl przygotował promocje na ryby, które mogą zainteresować osoby planujące obiady na najbliższe dni. W ofercie znalazły się między innymi dorsz, łosoś, mintaj, pstrąg i tuńczyk. Ceny wybranych produktów zaczynają się już od 2,99 zł za 100 g, a dodatkowo sieć oferuje 50-procentowy rabat na drugi, tańszy produkt z określonej grupy ryb mrożonych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na daty i warunki poszczególnych promocji.
Lidl przecenił ryby. Niektóre oferty dostępne tylko w poniedziałek
W gazetce Lidla obowiązującej od 26 października znalazła się szeroka oferta świeżych, mrożonych i wędzonych ryb.
Sieć przygotowała zarówno produkty na szybki obiad, jak i ryby, które można wykorzystać do bardziej uroczystych potraw.
Wśród propozycji znalazły się między innymi filet z mintaja, polędwica z dorsza, porcje łososia oraz wędzony halibut.
Ważne: część produktów objęto jednodniową promocją 26 października, natomiast inne pozostają w ofercie do 28 lub 31 października.
Filet z mintaja przeceniony o 24 proc.
Jedną z głównych promocji jest filet bez skóry XXL z mintaja.
Produkt kosztuje 3,79 zł za 100 g, zamiast 4,99 zł.
To obniżka o 24 proc.
W przeliczeniu na kilogram cena wynosi 37,90 zł.
Promocja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października.
Mintaj jest popularnym wyborem do przygotowania ryby pieczonej, smażonej lub podawanej z warzywami. Dzięki delikatnemu smakowi sprawdza się również jako składnik obiadu dla całej rodziny.
Dorsz i łosoś w specjalnych cenach
Lidl przygotował także jednodniowe oferty na inne popularne gatunki ryb.
W poniedziałek, 26 października, klienci mogli kupić:
- filet bez skóry XXL z zębacza za 4,99 zł za 100 g;
- porcje z fileta bez skóry z pstrąga łososiowego za 5,49 zł za 100 g;
- dzikiego łososia pacyficznego, tuszę za 2,99 zł za 100 g;
- stek z tuńczyka żółtopłetwego za 7,39 zł za 100 g.
Były to oferty oznaczone w gazetce jako „Supercena”, obowiązujące wyłącznie 26 października.
Osoby robiące zakupy we wtorek lub środę powinny więc sprawdzić aktualne ceny na półkach, ponieważ promocje jednodniowe już się zakończyły.
Drugi produkt 50 proc. taniej. Jest jednak warunek
Osobną akcją Lidl objął wszystkie ryby mrożone marki Ocean Sea.
Promocja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października.
Zasada jest następująca: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy objęty akcją kosztuje o 50 proc. mniej.
Można dowolnie łączyć produkty z tej grupy.
Na materiale promocyjnym pokazano między innymi dorsza atlantyckiego, morszczuka argentyńskiego, paluszki rybne oraz steki rybne.
Aby otrzymać rabat, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Limit wynosi cztery opakowania, a promocja jest naliczana przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa produkty po 20 zł, za pierwszy zapłaci 20 zł, a za drugi 10 zł. Łączny rachunek wyniesie 30 zł zamiast 40 zł.
Ryba z pieca za 17,99 zł
W gazetce znalazła się także propozycja dla osób, które szukają wygodnego rozwiązania na obiad.
Mrożona ryba z pieca z rozmarynem i cytryną marki Frosta, w opakowaniu 345 g, została zaoferowana za 17,99 zł.
Promocja została oznaczona jako jednodniowa i obowiązywała w poniedziałek, 26 października.
Produkt jest przeznaczony do przygotowania na ciepło i może być podawany z ziemniakami, ryżem lub warzywami.
Wędzone ryby również w ofercie. Halibut i tuńczyk
Lidl przygotował także propozycje dla miłośników ryb wędzonych.
Od 26 do 28 października dostępne są:
|Produkt
|Cena za 100 g
|Cena za kilogram
|Morszczuk, tusza wędzona na gorąco
|3,99 zł
|39,90 zł
|Halibut wędzony na gorąco, porcje
|8,49 zł
|84,90 zł
|Tuńczyk wędzony na gorąco
|9,99 zł
|99,90 zł
Wszystkie trzy produkty pochodzą z oferty marki Seamor Ryby Jak z Nadmorskiej Wędzarni.
Wędzone ryby mogą stanowić dodatek do kanapek, sałatek lub kolacji. Można z nich również przygotować domowe pasty rybne.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup ryb na obiad lub kolację, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na oferty obowiązujące jeszcze 27 i 28 października.
Najważniejsze aktualne promocje to:
- filet z mintaja XXL – 3,79 zł za 100 g, do 31 października;
- wszystkie ryby mrożone Ocean Sea – drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej z Lidl Plus, do 28 października;
- morszczuk wędzony – 3,99 zł za 100 g, do 28 października;
- halibut wędzony – 8,49 zł za 100 g, do 28 października;
- tuńczyk wędzony – 9,99 zł za 100 g, do 28 października.
Przed zakupami warto sprawdzić cenę za kilogram oraz warunki rabatu. Nie wszystkie promocje są naliczane automatycznie, a część ofert z gazetki obowiązywała tylko w poniedziałek.
Najkrótszy termin ma promocja na mrożone ryby Ocean Sea oraz ryby wędzone – kończy się już w środę, 28 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.