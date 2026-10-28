Lidl przecenia pościel o 30 procent. Od czwartku rusza oferta, która może przyciągnąć tłumy
W czwartek, 29 października, w sklepach Lidl rusza promocja na pościel marki LIVARNO. W ofercie znalazły się komplety z flaneli bawełnianej, idealne na chłodne jesienne i zimowe noce. Ceny obniżono o 30 procent, a najtańszy zestaw będzie kosztował 42 złote. Do wyboru są również wzory świąteczne, które mogą zainteresować osoby przygotowujące się do Bożego Narodzenia.
Od czwartku w Lidlu. Flanelowa pościel taniej o 30 procent
Jesienią coraz chętniej sięgamy po cieplejsze koce, miękkie prześcieradła i pościel, która zapewnia komfort podczas chłodnych nocy.
Lidl przygotował promocję na pościel flanelową z bawełny marki LIVARNO. W gazetce obowiązującej od czwartku, 29 października, zaprezentowano komplety w kilku rozmiarach i wzorach.
Producent podkreśla wysoką zawartość bawełny, miękkość materiału oraz zastosowanie krytego zapięcia na guziki.
Wszystkie trzy warianty objęto rabatem 30 procent.
Pościel już od 42 złotych. Oto ceny w Lidlu
W zależności od wielkości kompletu ceny przedstawiają się następująco:
Komplet 140 × 200 cm – 42 zł zamiast 60 zł
Zestaw zawiera poszwę na kołdrę o wymiarach 140 × 200 cm oraz jedną poszewkę na poduszkę 70 × 80 cm.
Komplet 160 × 200 cm – 52 zł zamiast 75 zł
W opakowaniu znajduje się poszwa na kołdrę 160 × 200 cm oraz dwie poszewki na poduszki 70 × 80 cm.
Komplet 220 × 200 cm – 69 zł zamiast 99 zł
Największy wariant zawiera poszwę na kołdrę 220 × 200 cm i dwie poszewki na poduszki 70 × 80 cm.
To oznacza, że na zakupie jednego kompletu można zaoszczędzić od 18 do 30 złotych w porównaniu z cenami podanymi w gazetce.
Świąteczne wzory pojawiły się już w październiku
Na uwagę zasługuje nie tylko cena, ale również wzornictwo.
Wśród dostępnych wariantów znalazła się pościel z motywami choinek, zimowych krajobrazów, drobnych świątecznych dekoracji oraz czerwonej i szarej kraty.
Nie zabrakło także bardziej stonowanych wzorów, które pasują do sypialni przez cały sezon jesienno-zimowy.
Świąteczne komplety mogą być również pomysłem na praktyczny prezent pod choinkę.
Flanelowa pościel jest często wybierana na chłodniejsze miesiące ze względu na przyjemną w dotyku, miękką powierzchnię materiału.
Czy potrzebna jest aplikacja Lidl Plus?
Na przedstawionej stronie gazetki promocja została oznaczona jako obniżka ceny o 30 procent.
Nie widnieje przy niej informacja o konieczności aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Oznacza to, że na podstawie tej oferty nie ma podstaw, aby uzależniać rabat od posiadania aplikacji.
Dostępność konkretnych rozmiarów i wzorów może jednak różnić się pomiędzy sklepami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz wymianę pościeli na cieplejszą albo szukasz niedrogiego prezentu świątecznego, warto zwrócić uwagę na ofertę Lidla od 29 października.
Najmniejszy komplet kosztuje 42 złote, średni 52 złote, a największy 69 złotych.
Przed zakupem sprawdź wymiary swojej kołdry i poduszek, ponieważ poszczególne zestawy różnią się nie tylko ceną, ale również liczbą poszewek.
Promocja obejmuje flanelową pościel LIVARNO w kilku wzorach i rozmiarach. Rabat wynosi 30 procent, a najniższa cena to 42 złote.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.