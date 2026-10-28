Mieszkasz na wysokim piętrze? Podczas blackoutu może zabraknąć nie tylko prądu
Awaria prądu w bloku może oznaczać znacznie więcej niż brak światła, internetu czy możliwości naładowania telefonu. W niektórych budynkach przestają działać również windy, a na wyższych piętrach mogą pojawić się problemy z ciśnieniem wody. Szczególnie trudna sytuacja może dotknąć seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać ze schodów. Wiele zależy jednak od instalacji konkretnego budynku.
Brak prądu w wieżowcu. Nie chodzi tylko o ciemne mieszkania
Długotrwała awaria zasilania to scenariusz, na który warto przygotować się również w budynkach wielorodzinnych.
W pierwszej chwili mieszkańcy myślą przede wszystkim o lodówkach, oświetleniu, ogrzewaniu czy telefonach komórkowych. Tymczasem w wysokich blokach brak energii może wpłynąć także na działanie instalacji wspólnych.
Najbardziej odczuwalne mogą być problemy z windami, dostępem do wody i poruszaniem się po budynku.
Nie oznacza to, że każda awaria prądu automatycznie pozbawi mieszkańców wszystkich tych udogodnień. Decydujące znaczenie mają rozwiązania techniczne zastosowane w nieruchomości, zasięg awarii oraz dostępność zasilania awaryjnego.
Windy mogą zatrzymać się w jednej chwili
Jednym z pierwszych skutków przerwy w dostawie energii może być zatrzymanie wind.
W większości budynków mieszkalnych dźwigi osobowe wymagają zasilania elektrycznego. Gdy go zabraknie, zwykłe korzystanie z windy staje się niemożliwe.
Nowoczesne urządzenia mogą być wyposażone w systemy awaryjnego zjazdu do najbliższego przystanku i otwarcia drzwi. Nie jest to jednak rozwiązanie dostępne w każdym budynku.
Zasilanie awaryjne umożliwiające bezpieczne opuszczenie windy nie musi oznaczać, że urządzenie będzie dalej normalnie przewozić mieszkańców.
W niektórych nieruchomościach działają dodatkowe systemy podtrzymania zasilania, ale ich możliwości zależą od projektu i wyposażenia budynku.
Dla osoby mieszkającej na dziesiątym, piętnastym czy dwudziestym piętrze brak windy może być poważnym utrudnieniem.
Jeszcze większy problem dotyczy mieszkańców, którzy mają trudności z poruszaniem się.
Woda może przestać docierać na wyższe piętra
To zagrożenie, o którym wiele osób nie myśli podczas przygotowań do awarii prądu.
Woda w instalacjach budynków wielorodzinnych musi docierać na odpowiednią wysokość pod właściwym ciśnieniem.
W części wysokich budynków wykorzystuje się w tym celu zestawy pompowe, nazywane hydroforowymi, lub inne układy podnoszące ciśnienie.
Jeżeli takie urządzenia nie mają odpowiedniego zasilania awaryjnego, przerwa w dostawie energii może spowodować spadek ciśnienia albo przerwanie dostaw wody na niektórych kondygnacjach.
Może więc dojść do sytuacji, w której mieszkańcy niższych pięter nadal mają wodę w kranach, a osoby mieszkające wyżej już nie.
Nie jest to jednak reguła obowiązująca we wszystkich blokach.
Wiele zależy od ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej, wysokości budynku, sposobu podziału instalacji na strefy oraz zastosowanych pomp.
Co więcej, lokalna awaria prądu w budynku nie musi oznaczać przerwy w dostawach wody z miejskiej sieci.
Dlaczego w jednym bloku woda będzie, a w drugim nie?
Różnice wynikają z konstrukcji instalacji.
W niższych budynkach ciśnienie dostępne w sieci wodociągowej może wystarczać do zaopatrzenia wszystkich mieszkań bez dodatkowego pompowania wody na terenie nieruchomości.
W wyższych obiektach często konieczne jest stosowanie urządzeń podnoszących ciśnienie.
Jeżeli pompy przestaną działać, skutki mogą być różne. W niektórych mieszkaniach ciśnienie spadnie, w innych woda może przestać płynąć.
Są również budynki wyposażone w zasilanie rezerwowe, które przez określony czas pozwala podtrzymać pracę wybranych instalacji.
Dlatego nie można z góry zakładać, że podczas blackoutu w każdym wieżowcu zabraknie wody.
Najlepiej zapytać administratora lub zarządcę nieruchomości, czy instalacja wodna wymaga zasilania elektrycznego i jakie zabezpieczenia przewidziano na wypadek jego utraty.
Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mogą znaleźć się w trudnej sytuacji
Dla części mieszkańców brak windy oznacza nie tylko niedogodność, ale poważne ograniczenie samodzielności.
Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może nie mieć możliwości opuszczenia mieszkania bez pomocy.
Podobne problemy mogą dotyczyć seniorów, osób po operacjach, mieszkańców z chorobami ograniczającymi sprawność ruchową czy rodziców przewożących dzieci w wózkach.
W czasie dłuższej awarii utrudnione może być również wniesienie zakupów, wody, leków i innych potrzebnych rzeczy.
Szczególnie ważne jest przygotowanie się w gospodarstwach domowych, w których ktoś korzysta z urządzeń medycznych wymagających zasilania elektrycznego.
W takich przypadkach plan awaryjny powinien powstać wcześniej, a nie dopiero wtedy, gdy zabraknie prądu.
Warto ustalić z personelem medycznym, jakie bezpieczne rozwiązania są możliwe w razie przerwy w zasilaniu sprzętu.
Co zrobić, gdy podczas awarii utkniesz w windzie?
Zatrzymanie windy może wywołać silny stres, ale nie należy podejmować prób samodzielnego wydostania się z kabiny.
Przede wszystkim trzeba skorzystać z przycisku alarmowego lub systemu łączności z obsługą techniczną, jeżeli działa.
Nie wolno rozsuwać drzwi na siłę, wychodzić przez otwory techniczne ani próbować przechodzić między kabiną a szybem.
Jeżeli ktoś jest uwięziony w windzie, należy wezwać pomoc i postępować zgodnie z instrukcjami służb lub serwisu.
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy zadzwonić pod numer 112.
Czy podczas blackoutu zabraknie również ogrzewania?
To kolejna kwestia zależna od rodzaju instalacji.
W budynkach korzystających z centralnego ogrzewania praca części urządzeń, takich jak pompy obiegowe, automatyka czy węzły cieplne, może wymagać energii elektrycznej.
Przerwa w zasilaniu może więc wpłynąć na ogrzewanie, nawet jeżeli źródło ciepła znajduje się poza budynkiem.
Nie oznacza to jednak, że grzejniki natychmiast staną się zimne.
Instalacja i sam budynek mają pewną bezwładność cieplną, a czas utrzymywania się temperatury zależy od wielu czynników.
W przypadku dłuższej awarii szczególnie istotna staje się temperatura na zewnątrz oraz jakość izolacji budynku.
Jak przygotować się na brak prądu w bloku?
Przygotowania nie muszą oznaczać kosztownych zakupów.
Najważniejsze jest poznanie działania własnego budynku i zabezpieczenie podstawowych potrzeb domowników.
Warto:
- Zapytać zarządcę, czy windy i pompy wodne mają zasilanie awaryjne.
- Przechowywać zapas wody pitnej na wypadek przerwy w dostawach.
- Mieć latarkę i naładowany powerbank, ponieważ oświetlenie awaryjne może działać przez ograniczony czas.
- Sprawdzić możliwości komunikacji z administracją, gdy nie działa internet lub domofon.
- Ustalić plan pomocy dla osób o ograniczonej mobilności, szczególnie mieszkających na wysokich piętrach.
- Nie korzystać z windy podczas niestabilnej pracy zasilania, jeżeli zarządca lub służby wydały takie zalecenie.
- Nie uruchamiać agregatów spalinowych w mieszkaniach, garażach ani na balkonach, ponieważ spaliny mogą spowodować śmiertelne zatrucie tlenkiem węgla.
Dobrze jest również znać numer alarmowy administratora budynku i sprawdzić, czy wspólnota lub spółdzielnia przygotowała procedury na wypadek dłuższej awarii.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na wysokim piętrze, blackout może być dla Ciebie bardziej uciążliwy niż dla osoby mieszkającej na parterze.
Brak windy może utrudnić opuszczenie mieszkania, a zależnie od instalacji wodnej może pojawić się również problem z ciśnieniem w kranach.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie wysokie bloki są tak samo narażone na te problemy. Niektóre mają instalacje rezerwowe, a inne nie potrzebują dodatkowego pompowania wody na wszystkich kondygnacjach.
Najważniejsze pytania warto zadać administratorowi już teraz: czy podczas braku prądu będzie działała woda, co stanie się z windami i jakie rozwiązania przewidziano dla osób wymagających pomocy?
W razie długotrwałej awarii te informacje mogą okazać się znacznie ważniejsze niż sam zapas świeczek czy baterii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.