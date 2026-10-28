Wymieniłeś okna na nowe? Strażacy ostrzegają przed zagrożeniem, którego nie widać
Wymiana starych okien na nowe może obniżyć rachunki za ogrzewanie, ale w niektórych mieszkaniach niesie ze sobą również nieoczekiwane zagrożenie. Strażacy ostrzegają, że niewystarczająca wentylacja w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi lub innymi urządzeniami spalającymi paliwo może doprowadzić do gromadzenia się tlenku węgla, czyli czadu. Ten niebezpieczny gaz jest niewidoczny, bezwonny i może zagrażać życiu domowników.
Wymienili okna na nowe. Problem może pojawić się dopiero zimą
Nowoczesne okna zapewniają lepszą izolację termiczną, ograniczają przeciągi i pomagają zatrzymać ciepło w mieszkaniu. Dla wielu właścicieli domów i mieszkań ich wymiana jest jednym z podstawowych etapów remontu.
Jednak poprawa szczelności budynku może zmienić sposób, w jaki powietrze przepływa przez pomieszczenia.
W starszych budynkach część świeżego powietrza dostawała się do mieszkań przez nieszczelności stolarki okiennej. Po zamontowaniu nowych okien ten niekontrolowany dopływ może zostać znacznie ograniczony.
Jeżeli w mieszkaniu działa wentylacja grawitacyjna, a nie zapewniono odpowiedniego nawiewu, wymiana okien może pogorszyć jej skuteczność.
Szczególnie niebezpieczne może to być w pomieszczeniach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody, kotły lub inne urządzenia wymagające dopływu powietrza do spalania.
Nie oznacza to, że nowe okna same wytwarzają czad. Problem pojawia się wtedy, gdy niewłaściwa wentylacja lub niesprawne urządzenie spalające paliwo prowadzą do niebezpiecznych warunków.
Czad nie ma zapachu. Można nie zauważyć zagrożenia
Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, powstaje podczas niecałkowitego spalania paliw zawierających węgiel.
Może pojawić się między innymi podczas nieprawidłowej pracy urządzeń gazowych, pieców węglowych, kominków czy innych urządzeń grzewczych.
Czadu nie można zobaczyć ani wyczuć. Gaz nie ma koloru, zapachu ani smaku.
Po przedostaniu się do organizmu wiąże się z hemoglobiną, utrudniając transport tlenu.
Zatrucie może prowadzić do poważnych zaburzeń pracy mózgu i serca, utraty przytomności, a w najcięższych przypadkach do śmierci.
Ryzyko wzrasta szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy częściej korzystamy z urządzeń spalających paliwa, a jednocześnie staramy się ograniczać utratę ciepła z mieszkań.
Zasłonięta kratka wentylacyjna może pogorszyć sytuację
Jednym z niebezpiecznych błędów jest zaklejanie lub zasłanianie kratek wentylacyjnych.
Niektórzy mieszkańcy robią to, ponieważ odczuwają chłodny nawiew albo chcą ograniczyć straty ciepła.
Takie działanie może jednak zakłócić wymianę powietrza.
Kratek wentylacyjnych nie wolno samowolnie zaklejać, zatykać ani zasłaniać meblami.
Nie należy również traktować ich jako niepotrzebnego elementu wyposażenia mieszkania.
Jeżeli z kratki wyraźnie wieje zimne powietrze, może to świadczyć o problemie z działaniem wentylacji. Zamiast ją zaklejać, należy zlecić sprawdzenie instalacji osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
Szczególną ostrożność trzeba zachować w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody.
Masz piecyk gazowy w łazience? Zwróć uwagę na dopływ powietrza
W wielu starszych mieszkaniach nadal wykorzystywane są gazowe podgrzewacze wody, potocznie nazywane piecykami.
Urządzenia te muszą być prawidłowo zamontowane, konserwowane i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta.
W przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego nawiewu.
Niedobór powietrza może prowadzić do nieprawidłowego spalania, a problemy z odprowadzaniem spalin mogą skutkować przedostawaniem się niebezpiecznych gazów do mieszkania.
Po wymianie okien warto sprawdzić, czy istniejący system wentylacji nadal działa prawidłowo.
W zależności od projektu instalacji rozwiązaniem mogą być odpowiednio dobrane nawiewniki okienne lub inne elementy zapewniające wymagany dopływ powietrza.
Nie należy jednak samodzielnie przerabiać instalacji gazowej ani wentylacyjnej.
Jakie są objawy zatrucia czadem?
Początkowe objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą przypominać zwykłe przemęczenie lub infekcję.
Do najczęściej występujących należą:
- ból i zawroty głowy;
- nudności i wymioty;
- osłabienie i senność;
- zaburzenia koncentracji;
- duszność;
- zaburzenia świadomości i utrata przytomności w cięższych przypadkach.
Niepokojącym sygnałem może być występowanie podobnych dolegliwości u kilku osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.
Objawy mogą nasilać się podczas korzystania z urządzenia grzewczego i ustępować po opuszczeniu budynku.
Nie wolno jednak czekać na pojawienie się objawów. Zatrucie czadem może rozwinąć się bardzo szybko.
Czujnik czadu może uratować życie
Jednym z najważniejszych zabezpieczeń jest sprawny czujnik tlenku węgla.
Urządzenie wykrywa obecność niebezpiecznego gazu i uruchamia alarm, zanim domownicy zauważą objawy zatrucia.
Czujnik należy dobrać i zamontować zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami dotyczącymi konkretnego pomieszczenia.
Warto regularnie sprawdzać jego działanie i pamiętać o terminach wymiany baterii lub całego urządzenia.
Czujnik nie zastępuje jednak prawidłowej wentylacji, kontroli przewodów kominowych ani przeglądów urządzeń grzewczych.
To dodatkowa warstwa ochrony, a nie sposób na naprawienie niesprawnej instalacji.
Co zrobić, gdy podejrzewasz obecność czadu?
Jeżeli uruchomi się alarm czujnika tlenku węgla albo pojawią się objawy sugerujące zatrucie, trzeba potraktować sytuację poważnie.
Najważniejsze jest jak najszybsze opuszczenie zagrożonego pomieszczenia i wyprowadzenie innych osób na świeże powietrze.
Należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i poinformować o podejrzeniu obecności tlenku węgla.
Jeśli można to zrobić bez narażania siebie, należy otworzyć okna i drzwi, ale nie wolno opóźniać ewakuacji.
Nie należy wracać do pomieszczenia do czasu potwierdzenia przez odpowiednie służby, że jest bezpieczne.
Osoby z podejrzeniem zatrucia wymagają pilnej oceny medycznej, nawet jeśli po wyjściu na świeże powietrze poczują się lepiej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli niedawno wymieniłeś okna w mieszkaniu, szczególnie w starszym budynku, warto upewnić się, że wentylacja nadal działa prawidłowo.
Zwróć szczególną uwagę na mieszkania z gazowym podgrzewaczem wody, kotłem lub innym urządzeniem spalającym paliwo.
Nie zaklejaj kratek wentylacyjnych, zadbaj o wymagany dopływ świeżego powietrza i regularnie zlecaj kontrole instalacji.
Najważniejsze: nowe okna nie są zagrożeniem same w sobie. Niebezpieczne może być połączenie bardzo szczelnego mieszkania, niewystarczającej wentylacji i nieprawidłowo działającego urządzenia spalającego paliwo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.