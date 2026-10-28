Nie tylko woda i prąd. Podczas długiej awarii problemem może stać się zwykła toaleta
Kiedy myślimy o długotrwałym blackoucie, najczęściej wyobrażamy sobie ciemne mieszkania, niedziałające lodówki i rozładowane telefony. Tymczasem poważnym utrudnieniem może okazać się coś znacznie bardziej przyziemnego – korzystanie z toalety. Jeśli awarii prądu towarzyszy przerwa w dostawie wody, spłukiwanie może stać się niemożliwe. W niektórych budynkach dodatkowym problemem są pompy kanalizacyjne. Nie oznacza to jednak, że podczas każdej awarii prądu przestaje działać kanalizacja.
Zabrakło prądu. Czy toaleta nadal będzie działać?
Wielu mieszkańców bloków i domów jednorodzinnych zakłada, że toaleta będzie działać niezależnie od dostaw energii elektrycznej.
W wielu przypadkach rzeczywiście tak jest. Tradycyjna toaleta ze spłuczką nie potrzebuje prądu do samego spłukiwania. Woda wypływa ze zbiornika dzięki sile grawitacji.
Problem może jednak pojawić się wtedy, gdy równocześnie zabraknie wody w instalacji.
Jeżeli spłuczka nie może się ponownie napełnić, po wykorzystaniu zgromadzonej w niej wody nie będzie można spłukiwać toalety w zwykły sposób.
Nie musi to oznaczać natychmiastowej awarii kanalizacji. To dwie odrębne kwestie: dostępność wody do spłukiwania i możliwość odprowadzania ścieków.
Warto znać tę różnicę, ponieważ od niej zależy sposób postępowania podczas kryzysu.
Nie ma wody w kranie? Toaletę czasem można spłukać ręcznie
Jeżeli kanalizacja działa prawidłowo, a problem dotyczy wyłącznie braku wody, tradycyjną miskę ustępową można zazwyczaj spłukać wodą wlaną ręcznie.
Można do tego wykorzystać wodę zgromadzoną wcześniej w odpowiednim pojemniku.
Nie musi to być woda pitna. W określonych warunkach można wykorzystać na przykład czystą wodę użytkową, która nie zawiera substancji mogących uszkodzić instalację.
Najważniejszy warunek: trzeba mieć pewność, że odpływ ścieków działa i nie ma zakazu korzystania z kanalizacji.
Jeżeli administrator budynku lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje o problemach z odprowadzaniem ścieków, nie należy próbować spłukiwać toalety na siłę.
Takie działanie może doprowadzić do cofania się nieczystości lub zalania pomieszczeń.
W przypadku toalet wyposażonych w elektryczne rozdrabniacze lub pompy odpływowe ręczne dolewanie wody może być niebezpieczne dla instalacji, jeżeli urządzenie nie działa.
W niektórych budynkach kanalizacja zależy od pomp
To mniej oczywisty problem związany z długotrwałą awarią energii elektrycznej.
W wielu budynkach ścieki odpływają grawitacyjnie, bez konieczności używania pomp w każdym mieszkaniu.
Jednak nie wszystkie instalacje działają w ten sposób.
W niektórych nieruchomościach stosuje się przepompownie ścieków, urządzenia podnoszące ścieki lub elektryczne pompy odprowadzające nieczystości z pomieszczeń położonych poniżej poziomu kanalizacji.
Dotyczy to między innymi części piwnic, przyziemi, łazienek adaptowanych w nietypowych miejscach oraz budynków korzystających z lokalnych systemów pompowych.
Jeżeli takie urządzenie utraci zasilanie i nie ma skutecznego systemu awaryjnego, odprowadzanie ścieków może zostać ograniczone lub zatrzymane.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie mieszkania w wysokich blokach są zależne od pomp kanalizacyjnych.
Sama wysokość piętra nie przesądza o tym, czy toaleta będzie działała podczas blackoutu. Znacznie ważniejszy jest sposób zaprojektowania instalacji sanitarnej.
Mieszkańcy bloków mogą nie wiedzieć o jednym urządzeniu
W budynkach wielorodzinnych część instalacji technicznych znajduje się w pomieszczeniach niedostępnych na co dzień dla mieszkańców.
Dotyczy to między innymi zestawów hydroforowych, pomp i urządzeń obsługujących instalacje sanitarne.
Dlatego warto zapytać administrację, czy w budynku znajdują się pompy wymagające energii elektrycznej i czy przewidziano dla nich zasilanie rezerwowe.
Istotne jest również ustalenie, jak długo takie zasilanie może działać.
Nie każdy agregat lub system awaryjny jest przeznaczony do podtrzymywania pracy wszystkich instalacji w budynku.
Podczas długotrwałej awarii mieszkańcy powinni stosować się do komunikatów zarządcy dotyczących korzystania z wody i kanalizacji.
Jeżeli pojawią się oznaki cofania ścieków, bulgotanie w odpływach połączone z podnoszeniem się poziomu nieczystości lub wyciek, należy zaprzestać korzystania z urządzeń sanitarnych i zgłosić problem administratorowi.
Rządowy poradnik zwraca uwagę na higienę podczas kryzysu
Przygotowania na długotrwałą awarię nie powinny ograniczać się do zapasu jedzenia, latarek i powerbanków.
W rządowym „Poradniku bezpieczeństwa” osobno omówiono kwestie higieny w sytuacjach kryzysowych.
To ważne, ponieważ ograniczony dostęp do bieżącej wody może utrudnić mycie rąk, utrzymanie czystości naczyń, korzystanie z toalety i usuwanie odpadów.
W gospodarstwach domowych, w których mieszkają małe dzieci, seniorzy lub osoby wymagające opieki, potrzeby higieniczne mogą być większe.
Warto więc przygotować nie tylko wodę do picia, ale również podstawowe środki pozwalające zachować higienę w trudnych warunkach.
Co warto mieć w domu na wypadek długiej awarii?
Przydatny może być niewielki zestaw środków higienicznych przechowywany razem z zapasami awaryjnymi.
Powinny znaleźć się w nim:
- zapas wody do picia oraz osobna ilość wody użytkowej, jeżeli pozwalają na to warunki przechowywania;
- papier toaletowy i chusteczki higieniczne;
- mokre chusteczki do podstawowej higieny;
- preparat do dezynfekcji rąk, używany zgodnie z instrukcją;
- mocne worki na odpady, które można szczelnie zamknąć;
- rękawiczki jednorazowe do czynności porządkowych;
- środki higieniczne dla dzieci i osób wymagających opieki, odpowiednie do ich potrzeb.
Warto pamiętać, że preparat do dezynfekcji nie zawsze zastępuje mycie rąk wodą i mydłem, szczególnie gdy dłonie są wyraźnie zabrudzone.
Co zrobić, jeśli nie można korzystać z toalety?
Jeżeli zarówno spłukiwanie, jak i odprowadzanie ścieków jest niemożliwe, trzeba zastosować rozwiązanie zastępcze.
Jedną z możliwości jest toaleta turystyczna przeznaczona do takiego użytku, obsługiwana zgodnie z instrukcją producenta.
W sytuacji awaryjnej można również przygotować szczelny pojemnik wyposażony w odpowiednio mocny worek i materiał chłonny, dbając o stabilność oraz oddzielenie nieczystości od otoczenia.
Odpadów sanitarnych nie należy wyrzucać do kanalizacji deszczowej, na teren zielony ani do przypadkowych pojemników.
Sposób ich przechowywania i usuwania powinien być zgodny z zaleceniami lokalnych służb oraz zasadami gospodarowania odpadami.
W przypadku dłuższej awarii samorząd lub służby odpowiedzialne za sytuację kryzysową mogą przekazać informacje o dostępnych punktach sanitarnych i zasadach postępowania.
Warszawskie bloki i wieżowce. O co zapytać administrację?
W Warszawie znajdują się zarówno starsze budynki z instalacjami grawitacyjnymi, jak i nowoczesne apartamentowce z rozbudowanymi systemami technicznymi.
Nie można więc przyjąć jednego scenariusza dla wszystkich nieruchomości.
Warto ustalić, czy w danym budynku woda jest dostarczana na wyższe piętra za pomocą pomp, czy ścieki są odprowadzane grawitacyjnie i czy urządzenia wymagające energii elektrycznej mają zasilanie awaryjne.
Dobrze również sprawdzić, w jaki sposób administracja będzie informować mieszkańców o awarii, gdy przestanie działać internet lub domofon.
Takie informacje mogą być szczególnie ważne dla osób mieszkających samotnie oraz mieszkańców o ograniczonej mobilności.
Co to oznacza dla Ciebie?
Podczas blackoutu toaleta nie musi przestać działać. W wielu budynkach kanalizacja grawitacyjna pozostaje sprawna, nawet gdy zabraknie energii elektrycznej.
Jednak jeśli jednocześnie zostanie przerwana dostawa wody, pojawi się problem ze spłukiwaniem.
W niektórych nieruchomościach dodatkowym zagrożeniem może być zatrzymanie pomp odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków.
Najważniejsze jest więc ustalenie, czy problem dotyczy tylko dopływu wody, czy również kanalizacji.
Jeżeli odpływ działa, tradycyjną toaletę często można spłukać ręcznie. Jeśli jednak kanalizacja jest niesprawna, nie należy tego robić.
Długotrwała awaria pokazuje, jak bardzo codzienne życie zależy od podstawowej infrastruktury. Dlatego obok zapasu wody pitnej warto pomyśleć także o higienie i sposobie korzystania z toalety w sytuacji kryzysowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.