Masz agregat prądotwórczy? Jeden błąd podczas blackoutu może być śmiertelnie niebezpieczny
Agregat prądotwórczy może uratować sytuację podczas długotrwałej awarii zasilania. Pozwala uruchomić lodówkę, zapewnić oświetlenie i zasilić niektóre urządzenia domowe. Jednak niewłaściwe korzystanie z generatora może doprowadzić do tragedii. Szczególnie niebezpieczne jest uruchamianie agregatu w garażu, piwnicy lub innym zamkniętym pomieszczeniu. Zagrożeniem jest tlenek węgla, którego człowiek nie jest w stanie wyczuć.
Brak prądu i agregat w garażu. To może być tragiczna pomyłka
Gdy dochodzi do awarii sieci energetycznej, właściciele domów coraz częściej sięgają po agregaty prądotwórcze. Takie urządzenia pozwalają tymczasowo zasilać podstawowy sprzęt, szczególnie gdy przerwa w dostawie energii trwa wiele godzin.
Problem pojawia się wtedy, gdy generator spalinowy zostaje uruchomiony w niewłaściwym miejscu.
Niektórzy ustawiają agregat w garażu, aby chronić go przed deszczem, ograniczyć hałas albo zabezpieczyć przed kradzieżą.
To jeden z najniebezpieczniejszych błędów. Agregatu spalinowego nie wolno uruchamiać w garażu, nawet przy otwartej bramie.
Niebezpieczne jest również korzystanie z niego w piwnicy, szopie, pomieszczeniu gospodarczym czy wewnątrz domu.
Powodem są spaliny zawierające tlenek węgla, potocznie nazywany czadem.
Czad może dostać się do domu przez okno lub drzwi
Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Powstaje podczas spalania paliw, między innymi benzyny, oleju napędowego i gazu.
Agregaty wyposażone w silniki spalinowe wytwarzają spaliny, które mogą zawierać niebezpieczne stężenia czadu.
Co ważne, samo ustawienie urządzenia na zewnątrz nie zawsze oznacza, że jest ono bezpieczne.
Jeżeli generator stoi zbyt blisko budynku, spaliny mogą przedostawać się do środka przez otwarte okna, drzwi, nawiewniki i inne otwory.
Agregat należy ustawić na otwartej przestrzeni, z dala od budynku i miejsc, którymi powietrze dostaje się do wnętrza.
Trzeba również zwrócić uwagę na kierunek wydostawania się spalin oraz zalecenia producenta dotyczące wymaganych odległości.
Nie wolno ustawiać urządzenia pod oknami ani w pobliżu wejścia do domu.
Otwarta brama garażowa nie wystarczy
To szczególnie istotne ostrzeżenie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
Może się wydawać, że pozostawienie otwartej bramy garażowej zapewni wystarczającą wentylację.
Tak jednak nie jest.
W zamkniętych lub częściowo zamkniętych przestrzeniach tlenek węgla może gromadzić się w niebezpiecznych ilościach.
Nie należy uruchamiać agregatu w garażu nawet na kilka minut ani zakładać, że otwarta brama rozwiązuje problem.
Generator powinien pracować wyłącznie na zewnątrz, w odpowiednio wentylowanym miejscu.
Nie podłączaj agregatu bezpośrednio do domowego gniazdka
Zagrożeniem jest nie tylko czad. Niewłaściwe podłączenie agregatu może również doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Szczególnie niebezpieczna jest próba zasilania domowej instalacji przez włożenie przewodu wychodzącego z agregatu do zwykłego gniazdka elektrycznego.
Takie rozwiązanie może spowodować niekontrolowany przepływ energii, w tym w kierunku sieci energetycznej.
Stwarza to zagrożenie dla domowników, osób znajdujących się w pobliżu instalacji oraz pracowników usuwających awarię.
Agregatu nie wolno podłączać do domowej instalacji metodą „gniazdko do gniazdka”.
Jeżeli generator ma zasilać instalację całego domu lub wybrane obwody, konieczny jest prawidłowo dobrany i zamontowany układ przełączania źródła zasilania, który uniemożliwia podawanie energii do sieci zewnętrznej.
Takie rozwiązanie powinien zaprojektować i wykonać wykwalifikowany elektryk.
Jak bezpiecznie zasilać urządzenia podczas awarii?
Najprostszym sposobem wykorzystania odpowiednio dobranego agregatu przenośnego jest bezpośrednie podłączenie kompatybilnych urządzeń do gniazd generatora, zgodnie z instrukcją producenta.
Należy przy tym przestrzegać dopuszczalnej mocy agregatu i uwzględnić większy pobór prądu podczas uruchamiania niektórych urządzeń, na przykład lodówki.
Jeżeli potrzebny jest przedłużacz, powinien być przystosowany do pracy na zewnątrz, odpowiednio obciążalny i wyposażony w wymagane zabezpieczenia.
Przewody trzeba chronić przed wodą, uszkodzeniami mechanicznymi i przypadkowym przytrzaśnięciem.
Nie należy przeciążać generatora ani używać uszkodzonych kabli.
Nigdy nie dolewaj paliwa do pracującego agregatu
Kolejnym zagrożeniem jest pożar.
Silnik agregatu podczas pracy nagrzewa się, podobnie jak elementy układu wydechowego.
Dolewanie paliwa do pracującego lub gorącego urządzenia może doprowadzić do zapłonu oparów.
Przed tankowaniem należy wyłączyć generator i poczekać, aż ostygnie, zgodnie z instrukcją producenta.
Paliwo powinno być przechowywane w odpowiednich, szczelnych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
Jak rozpoznać zatrucie tlenkiem węgla?
Zatrucie czadem może początkowo przypominać zwykłe osłabienie.
Do możliwych objawów należą bóle i zawroty głowy, nudności, senność, zaburzenia koncentracji oraz osłabienie.
Przy większym narażeniu mogą wystąpić zaburzenia świadomości, utrata przytomności, a nawet zatrzymanie krążenia.
Jeżeli podczas pracy agregatu pojawiają się takie dolegliwości, trzeba podejrzewać możliwość zatrucia.
W razie podejrzenia obecności czadu należy natychmiast wyjść na świeże powietrze, wyprowadzić pozostałych domowników i zadzwonić pod numer 112.
Nie wolno wracać do zagrożonego miejsca, dopóki odpowiednie służby nie potwierdzą, że jest bezpieczne.
Czujnik czadu to ważne zabezpieczenie
W domach, w których korzysta się z urządzeń spalających paliwa, warto zadbać o sprawne czujniki tlenku węgla.
Detektory mogą ostrzec mieszkańców, gdy niebezpieczny gaz przedostanie się do wnętrza budynku.
Należy montować je zgodnie z instrukcją producenta i regularnie sprawdzać ich działanie.
Trzeba jednak pamiętać, że nawet najlepszy czujnik nie pozwala na bezpieczne używanie agregatu w garażu lub domu.
Podstawową zasadą pozostaje uruchamianie agregatu spalinowego wyłącznie na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od budynku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz agregat prądotwórczy albo planujesz jego zakup na wypadek blackoutu, jeszcze przed awarią zasilania przygotuj bezpieczne miejsce jego pracy.
Sprawdź instrukcję urządzenia, jego moc oraz sposób podłączania odbiorników.
Nie uruchamiaj agregatu w garażu, piwnicy ani w domu. Nie podłączaj go samodzielnie do instalacji elektrycznej budynku przez zwykłe gniazdko.
Pamiętaj także o bezpiecznym przechowywaniu paliwa i właściwym użytkowaniu przewodów.
Agregat ma pomagać podczas awarii prądu, a nie stwarzać kolejne zagrożenie. Jedna nieprzemyślana decyzja, zwłaszcza uruchomienie urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, może mieć tragiczne konsekwencje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.