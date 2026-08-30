Lidl przygotował ogromne promocje. Nawet 70 proc. taniej na markowe produkty
Lidl ruszył z mocnymi promocjami na popularne markowe produkty. Na sklepowych oznaczeniach widać rabaty sięgające nawet 70 proc. na drugi, tańszy produkt. Obniżki dotyczą m.in. czekolad Milka, maszynek do golenia Wilkinson oraz kosmetyków Old Spice i Garnier. W większości przypadków promocje wymagają aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus.
To może być dobry moment na większe zakupy, szczególnie jeśli ktoś i tak planował uzupełnić zapasy kosmetyków, artykułów do golenia czy słodyczy.
Czekolady Milka 60 proc. taniej
Jedna z najmocniejszych promocji dotyczy czekolad Milka o gramaturze od 250 do 300 g.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy egzemplarz jest 60 proc. tańszy.
Produkty można dowolnie mieszać w ramach oferty. Na oznaczeniu widoczny jest również limit 4 opakowań na paragon.
To oznacza, że klient nie musi wybierać dwóch identycznych smaków, o ile obie czekolady są objęte akcją.
Wszystkie maszynki Wilkinson – drugi produkt 50 proc. taniej
Kolejna promocja obejmuje maszynki do golenia marki Wilkinson.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o 50 proc. mniej.
Także tutaj Lidl pozwala mieszać różne produkty objęte promocją. Z informacji na sklepowym oznaczeniu wynika, że szczegóły znajdują się w aplikacji Lidl Plus, a skorzystanie z rabatu wymaga zeskanowania aplikacji przy kasie.
Kosmetyki Old Spice również 50 proc. taniej
Podobny mechanizm zastosowano w przypadku kosmetyków Old Spice.
Klient kupujący dwa produkty objęte promocją otrzyma 50 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt.
Promocja dotyczy różnych kosmetyków marki, dlatego można łączyć produkty w ramach akcji.
W praktyce przy dwóch produktach kosztujących po 20 zł klient zapłaciłby 20 zł za pierwszy i 10 zł za drugi, czyli łącznie 30 zł zamiast 40 zł.
Największy rabat na kosmetyki Garnier
Najmocniejsza obniżka widoczna na materiałach dotyczy kosmetyków Garnier.
Lidl oferuje aż 70 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt.
Również w tym przypadku można dowolnie mieszać produkty objęte promocją. Na etykiecie widoczny jest limit 6 opakowań na klienta.
Przy dwóch kosmetykach kosztujących po 30 zł jeden kosztowałby pełne 30 zł, a drugi po 70-procentowej obniżce tylko 9 zł. Łącznie daje to 39 zł zamiast 60 zł.
Aplikacja Lidl Plus będzie potrzebna
W przypadku pokazanych promocji bardzo ważnym elementem jest aplikacja Lidl Plus.
Na oznaczeniach przy maszynkach Wilkinson, kosmetykach Old Spice i Garnier pojawia się komunikat o konieczności zeskanowania aplikacji. Szczegółowe warunki promocji są dostępne właśnie w Lidl Plus.
Dlatego przed podejściem do kasy warto:
aktywować odpowiedni kupon, sprawdzić produkty objęte akcją i upewnić się, że przy kasie została zeskanowana karta Lidl Plus.
Bez tego rabat może nie zostać naliczony.
Lidl mocno przecenia markowe produkty
Największą uwagę przyciągają dwa poziomy obniżek:
60 proc. taniej na drugi produkt w przypadku czekolad Milka
oraz
70 proc. taniej na drugi produkt w przypadku kosmetyków Garnier.
Do tego dochodzą 50-procentowe obniżki na drugi, tańszy produkt marek Wilkinson i Old Spice.
Przy zakupie większej liczby produktów oszczędność może więc sięgnąć kilkudziesięciu złotych. Trzeba jednak pamiętać o limitach oraz o tym, że promocje mogą obowiązywać tylko przez określony czas i do wyczerpania zapasów.
Osoby planujące weekendowe zakupy powinny więc wcześniej zajrzeć do aplikacji Lidl Plus i sprawdzić, które kupony są aktywne. Przy rabatach sięgających 70 proc. najpopularniejsze warianty mogą szybko znikać z półek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.