Mogą Cię skontrolować w każdej chwili. Przejrzą twoje umowy i rachunki
Właściciele domów niepodłączonych do kanalizacji muszą liczyć się z kontrolami dotyczącymi sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. Urzędnicy mogą sprawdzać nie tylko samo istnienie szamba lub przydomowej oczyszczalni, ale przede wszystkim dokumenty. Kluczowe mogą okazać się umowy oraz dowody zapłaty za opróżnianie zbiornika.
Takie kontrole nie są teorią. Samorządy prowadzą je również w 2026 roku.
Urząd poprosi o umowę i rachunki
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada określone obowiązki na właścicieli nieruchomości korzystających ze zbiorników bezodpływowych.
W praktyce podczas kontroli trzeba być przygotowanym na przedstawienie dokumentów potwierdzających legalne pozbywanie się nieczystości.
Przykładowo w opublikowanym w lutym 2026 roku komunikacie samorządowym dotyczącym prowadzonych kontroli mieszkańcy zostali poproszeni o przygotowanie umów, rachunków i faktur. Samorząd przypomniał, że właściciel powinien dokumentować korzystanie z usług podmiotu posiadającego odpowiednie zezwolenie.
Urząd może porównać częstotliwość opróżniania
Posiadanie jednej starej faktury nie zawsze rozwiązuje sprawę.
Znaczenie ma również to, czy zbiornik był opróżniany z odpowiednią częstotliwością.
Szczegółowe wymagania mogą wynikać z regulaminu obowiązującego w konkretnej gminie, dlatego nie należy podawać jednej częstotliwości jako obowiązującej każdego właściciela domu w Polsce.
Przykładowo Konstantynów Łódzki wskazuje w swoim regulaminie dla zbiorników bezodpływowych częstotliwość nie rzadszą niż raz na trzy miesiące. Jest to jednak lokalna regulacja, a nie uniwersalna zasada dla całego kraju.
Przydomowe oczyszczalnie też są kontrolowane
Część właścicieli nieruchomości błędnie zakłada, że kontrola dotyczy wyłącznie tradycyjnych szamb.
Samorządy kontrolują również sposób postępowania z osadami z przydomowych oczyszczalni.
W przywołanym komunikacie z 2026 roku urząd wskazywał również na konieczność przedstawienia dokumentów dotyczących opróżniania osadników.
Po co gminom te dokumenty?
Celem jest między innymi ograniczenie nielegalnego pozbywania się nieczystości.
Jeżeli gospodarstwo zużywa znaczne ilości wody, a dokumentacja wskazuje na bardzo rzadkie opróżnianie niewielkiego zbiornika, mogą pojawić się pytania dotyczące tego, co dzieje się ze ściekami.
Dlatego niektóre samorządy podczas kontroli proszą również o dokumenty dotyczące zużycia wody.
Nie wyrzucaj faktur po odebraniu szamba
To najprostszy sposób, żeby uniknąć późniejszego problemu z udowodnieniem wykonywania obowiązków.
Właściciel powinien przechowywać umowę z przedsiębiorcą oraz dowody wykonania usług.
Nie warto zakładać, że „firma przecież ma wszystko w systemie”. Podczas kontroli to właściciel nieruchomości może zostać poproszony o udokumentowanie sposobu postępowania z nieczystościami.
Kontrole będą wracać
Dla właścicieli domów oznacza to jedno: dokumenty dotyczące szamba lub oczyszczalni należy traktować równie poważnie jak inne dokumenty związane z nieruchomością.
Kontrola nie oznacza automatycznie kary. Jej podstawowym celem jest sprawdzenie wykonywania obowiązków.
Problem zaczyna się wtedy, gdy właściciel nie jest w stanie wykazać legalnego odbioru nieczystości albo okazuje się, że sposób ich usuwania nie odpowiada obowiązującym przepisom i lokalnym regulacjom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.