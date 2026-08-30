Zacznie się w poniedziałek w Biedronce. Markowe, luksusowe produkty trafią do sklepów. Ceny mogą zaskoczyć
Biedronka szykuje mocne otwarcie września. Od poniedziałku 31 sierpnia w sklepach pojawią się skórzane produkty polskiej marki Cholewiński. Torebki wykonane z naturalnej skóry będą kosztować od 149 zł, a damskie buty tej samej marki – 119 zł za parę. Oferta ma obowiązywać do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
Klienci Biedronki przyzwyczaili się już, że obok żywności w sklepach regularnie pojawiają się ubrania, wyposażenie domu czy elektronika. Tym razem sieć postawiła jednak na produkty z segmentu, którego nie kojarzy się z typową ofertą dyskontu.
Od poniedziałku 31 sierpnia w Biedronce będzie można kupić produkty skórzane marki Cholewiński. To polska marka z wieloletnią tradycją, a w gazetce sieci szczególnie podkreślono wykorzystanie naturalnej skóry.
Skórzane torebki Cholewiński w Biedronce od 149 zł
Największą uwagę przyciągają torebki. Biedronka przygotowała kilka modeli, różniących się zarówno rozmiarem, jak i fasonem.
Najtańsze będą kosztowały 149 zł za sztukę. W tej cenie dostępna ma być m.in. niewielka listonoszka w kolorze brązowym o wymiarach około 27 × 25 × 8,5 cm.
W tej samej cenie przewidziano również większą listonoszkę w kolorze czarnym. Jej wymiary to około 21 × 13 × 8 cm.
Za 199 zł będzie można natomiast kupić shopperkę. To zdecydowanie większa torba, która może sprawdzić się jako model do pracy czy na codzienne zakupy. W gazetce pokazano wariant czarny o wymiarach około 36 × 11 × 35 cm.
Najdroższe modele kosztują 249 zł za sztukę. W tej cenie dostępne będą między innymi plecak oraz większa shopperka.
Naturalna skóra i kilka różnych fasonów
Na zdjęciach promocyjnych widać modele w stonowanych, klasycznych kolorach – czarnym, brązowym oraz beżowym. To oznacza, że kolekcja została przygotowana przede wszystkim z myślą o codziennym użytkowaniu, a nie tylko o jednym sezonie.
Do wyboru mają być:
- małe listonoszki,
- większe torebki na ramię,
- shopperki,
- skórzany plecak.
W przypadku tego typu oferty szczególne znaczenie może mieć właśnie materiał. Sieć wyraźnie informuje, że produkty wykonano z naturalnej skóry.
Markowe buty za 119 zł
To jednak nie koniec oferty Cholewiński. W poniedziałek do sprzedaży mają trafić również damskie buty za 119 zł za parę.
Na materiałach promocyjnych pokazano sportowe modele w dwóch wariantach – jasnym oraz ciemnym. Obuwie ma być wykonane z naturalnej skóry, a dodatkowym atutem jest antypoślizgowa podeszwa.
Rozmiary zależą od wersji kolorystycznej. Beżowe mają być dostępne w rozmiarach 37–39, natomiast czarne w rozmiarach 38–40.
Oferta rusza już 31 sierpnia
Promocja została zaplanowana od poniedziałku 31 sierpnia do soboty 12 września. Jak zwykle przy ofertach przemysłowych trzeba jednak pamiętać, że dostępność konkretnych modeli, kolorów i rozmiarów może różnić się pomiędzy sklepami.
W praktyce najbardziej poszukiwane warianty mogą znikać wcześniej. Szczególnie interesująco wygląda zestawienie ceny z materiałem: za 149 zł klienci mają dostać markową torebkę z naturalnej skóry, a za 119 zł skórzane obuwie.
Biedronka coraz częściej wykorzystuje właśnie takie akcje, aby przyciągać klientów również produktami spoza podstawowego asortymentu spożywczego. Tym razem początek tygodnia może być szczególnie interesujący dla osób szukających skórzanej galanterii w cenach znacznie niższych niż te, z którymi zwykle kojarzą się produkty tego segmentu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.