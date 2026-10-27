Lidl ruszył z wielkimi promocjami. Drugi produkt nawet 50 proc. taniej, a jeden gratis

27 października 2026 06:39 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował kolejne promocje na ostatni tydzień października. Klienci mogą skorzystać z rabatów na salami, słodkie desery i mrożone ryby. W ofercie znalazła się również promocja 1+1 gratis na mieszankę orzechów i żurawiny. Trzeba jednak uważać na daty, ponieważ część okazji obowiązuje tylko przez trzy dni.

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Fot. Warszawa w pigułce

Lidl przecenia salami Deluxe. Przy zakupie dwóch zapłacimy mniej

Od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku, w Lidlu obowiązuje promocja na salami w plastrach marki Deluxe.

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Sieć przygotowała rabat 25 proc. przy zakupie dwóch opakowań.

Co istotne, produkty można dowolnie mieszać w ramach asortymentu objętego akcją. Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych opakowań.

Na materiale promocyjnym pokazano kilka rodzajów salami Deluxe, w tym salami trio.

Oferta może zainteresować osoby przygotowujące przekąski na rodzinne spotkania lub planujące zakupy na kilka dni.

Słodkie desery Deluxe również 25 proc. taniej

W tym samym terminie, od 26 do 31 października, Lidl przecenia także wybrane desery chłodzone Deluxe.

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Przy zakupie dwóch produktów rabat wynosi 25 proc.

Wśród przedstawionych produktów znalazły się między innymi:

  • desery w kubeczkach, w tym warianty inspirowane ricottą,
  • deser mocaccino,
  • makaroniki,
  • crème brûlée.

Produkty można dowolnie łączyć w ramach promocji.

To oznacza, że klient nie musi kupować dwóch identycznych deserów, aby skorzystać z obniżki.

Mieszanka orzechów Alesto 1+1 gratis. Oferta tylko do środy

Jedną z ciekawszych propozycji jest promocja na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny marki Alesto.

Oferta obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października.

Lidl przygotował mechanizm 1+1 gratis, co oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań klient płaci za jedno.

Na grafice promocyjnej podano cenę 9,99 zł za opakowanie 200 g, a po uwzględnieniu promocji cena w przeliczeniu na jedno opakowanie wynosi około 5 zł.

W praktyce za dwa opakowania klient zapłaci 9,99 zł.

To propozycja dla osób, które lubią przekąski z dodatkiem bakalii, ale również dla tych, którzy wykorzystują orzechy i suszone owoce do owsianek, deserów czy wypieków.

Mrożone ryby Ocean Sea. Drugi, tańszy produkt za połowę ceny

Lidl przygotował również promocję na mrożone ryby marki Ocean Sea.

W tym przypadku drugi, tańszy produkt objęty promocją jest przeceniony o 50 proc.

Akcja obejmuje wszystkie ryby mrożone Ocean Sea wskazane w ofercie.

Na grafice przedstawiono między innymi dorsza atlantyckiego, mintaja, paluszki rybne oraz inne produkty rybne.

Promocja wymaga zeskanowania aplikacji Lidl Plus.

Wprowadzono także limit czterech opakowań dziennie, a szczegółowe zasady są dostępne w aplikacji.

Warto pamiętać, że rabat 50 proc. dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów. Jeśli klient wybierze dwa produkty w różnych cenach, obniżka zostanie naliczona od tańszego.

Nie wszystkie promocje trwają do soboty

Osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę na terminy poszczególnych ofert.

Promocje na salami i desery Deluxe obowiązują od 26 do 31 października 2026 roku.

Z kolei akcja 1+1 gratis na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny Alesto kończy się wcześniej, bo już w środę, 28 października.

W przypadku mrożonych ryb należy sprawdzić warunki w aplikacji Lidl Plus, ponieważ oferta wymaga jej użycia.

Na co uważać podczas zakupów?

Promocje typu „drugi produkt taniej” czy „1+1 gratis” mogą oznaczać atrakcyjne ceny, ale wymagają spełnienia konkretnych warunków.

Przed zapłatą warto upewnić się, że wybrane produkty rzeczywiście uczestniczą w akcji oraz że w koszyku znajduje się odpowiednia liczba opakowań.

W przypadku promocji związanych z Lidl Plus trzeba również pamiętać o zeskanowaniu aplikacji.

Najważniejsze okazje to 25-procentowe rabaty na salami i desery Deluxe, mieszanka Alesto 1+1 gratis oraz drugi, tańszy produkt z kategorii mrożonych ryb Ocean Sea za połowę ceny.

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