Lidl ruszył z wielkimi promocjami. Drugi produkt nawet 50 proc. taniej, a jeden gratis
Lidl przygotował kolejne promocje na ostatni tydzień października. Klienci mogą skorzystać z rabatów na salami, słodkie desery i mrożone ryby. W ofercie znalazła się również promocja 1+1 gratis na mieszankę orzechów i żurawiny. Trzeba jednak uważać na daty, ponieważ część okazji obowiązuje tylko przez trzy dni.
Lidl przecenia salami Deluxe. Przy zakupie dwóch zapłacimy mniej
Od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku, w Lidlu obowiązuje promocja na salami w plastrach marki Deluxe.
Sieć przygotowała rabat 25 proc. przy zakupie dwóch opakowań.
Co istotne, produkty można dowolnie mieszać w ramach asortymentu objętego akcją. Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych opakowań.
Na materiale promocyjnym pokazano kilka rodzajów salami Deluxe, w tym salami trio.
Oferta może zainteresować osoby przygotowujące przekąski na rodzinne spotkania lub planujące zakupy na kilka dni.
Słodkie desery Deluxe również 25 proc. taniej
W tym samym terminie, od 26 do 31 października, Lidl przecenia także wybrane desery chłodzone Deluxe.
Przy zakupie dwóch produktów rabat wynosi 25 proc.
Wśród przedstawionych produktów znalazły się między innymi:
- desery w kubeczkach, w tym warianty inspirowane ricottą,
- deser mocaccino,
- makaroniki,
- crème brûlée.
Produkty można dowolnie łączyć w ramach promocji.
To oznacza, że klient nie musi kupować dwóch identycznych deserów, aby skorzystać z obniżki.
Mieszanka orzechów Alesto 1+1 gratis. Oferta tylko do środy
Jedną z ciekawszych propozycji jest promocja na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny marki Alesto.
Oferta obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października.
Lidl przygotował mechanizm 1+1 gratis, co oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań klient płaci za jedno.
Na grafice promocyjnej podano cenę 9,99 zł za opakowanie 200 g, a po uwzględnieniu promocji cena w przeliczeniu na jedno opakowanie wynosi około 5 zł.
W praktyce za dwa opakowania klient zapłaci 9,99 zł.
To propozycja dla osób, które lubią przekąski z dodatkiem bakalii, ale również dla tych, którzy wykorzystują orzechy i suszone owoce do owsianek, deserów czy wypieków.
Mrożone ryby Ocean Sea. Drugi, tańszy produkt za połowę ceny
Lidl przygotował również promocję na mrożone ryby marki Ocean Sea.
W tym przypadku drugi, tańszy produkt objęty promocją jest przeceniony o 50 proc.
Akcja obejmuje wszystkie ryby mrożone Ocean Sea wskazane w ofercie.
Na grafice przedstawiono między innymi dorsza atlantyckiego, mintaja, paluszki rybne oraz inne produkty rybne.
Promocja wymaga zeskanowania aplikacji Lidl Plus.
Wprowadzono także limit czterech opakowań dziennie, a szczegółowe zasady są dostępne w aplikacji.
Warto pamiętać, że rabat 50 proc. dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów. Jeśli klient wybierze dwa produkty w różnych cenach, obniżka zostanie naliczona od tańszego.
Nie wszystkie promocje trwają do soboty
Osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę na terminy poszczególnych ofert.
Promocje na salami i desery Deluxe obowiązują od 26 do 31 października 2026 roku.
Z kolei akcja 1+1 gratis na mieszankę orzechów nerkowca i żurawiny Alesto kończy się wcześniej, bo już w środę, 28 października.
W przypadku mrożonych ryb należy sprawdzić warunki w aplikacji Lidl Plus, ponieważ oferta wymaga jej użycia.
Na co uważać podczas zakupów?
Promocje typu „drugi produkt taniej” czy „1+1 gratis” mogą oznaczać atrakcyjne ceny, ale wymagają spełnienia konkretnych warunków.
Przed zapłatą warto upewnić się, że wybrane produkty rzeczywiście uczestniczą w akcji oraz że w koszyku znajduje się odpowiednia liczba opakowań.
W przypadku promocji związanych z Lidl Plus trzeba również pamiętać o zeskanowaniu aplikacji.
Najważniejsze okazje to 25-procentowe rabaty na salami i desery Deluxe, mieszanka Alesto 1+1 gratis oraz drugi, tańszy produkt z kategorii mrożonych ryb Ocean Sea za połowę ceny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.