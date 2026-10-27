Kontrole na działkach. Kontrolerzy chodzą i sprawdzają. Jeden błąd może Cię kosztować majątek
Zamknięcie altany po sezonie nie kończy obowiązków działkowca. Gminy sprawdzają dokumenty dotyczące szamb, a zarządy ogrodów mogą weryfikować zabudowę i sposób korzystania z działek. Na Mazowszu pojawiły się właśnie materiały szkoleniowe wyjaśniające, kiedy można wypowiedzieć dzierżawę. Najpoważniejsze konsekwencje dotyczą między innymi ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na terenie ROD. Można stracić prawo do ogródka, a za obiekt wykonany niezgodnie z prawem nie otrzymać wynagrodzenia.
Nowe materiały na Mazowszu. Zarządy mają wskazane, co dokumentować
26 października 2026 roku Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców opublikował prezentacje ze szkoleń dla zarządów ROD. Jeden z materiałów dotyczy wypowiadania umowy dzierżawy działkowej. Wymienia między innymi zamieszkiwanie na działce, ponadnormatywne altany, zaniedbania oraz oddawanie ogródka do używania osobom trzecim. Opisuje również oględziny, dokumentację zdjęciową, upomnienia i kolejne czynności zarządu. To praktyczna informacja dla działkowców: naruszenia mogą być dokumentowane i prowadzić do formalnego postępowania dotyczącego prawa do działki.
Jesienią trwają też kontrole gospodarki ściekowej. W mazowieckiej gminie Zatory harmonogram przewiduje sprawdzanie wskazanych miejscowości w październiku i listopadzie 2026 roku. Z kolei gmina Brzeźnica w województwie lubuskim zapowiedziała rozpoczęcie kontroli 26 października i prowadzenie ich etapami do grudnia. Są to lokalne działania dotyczące szamb i oczyszczalni, a nie wspólny termin kontroli wszystkich altan w Polsce. Obejmowanie również ogrodów działkowych takimi czynnościami potwierdzał w czerwcu 2026 roku zarząd ROD „Malwa–Balice”, informując o kontrolach na terenie Krakowa.
Zarząd ROD, gmina i nadzór budowlany sprawdzają różne rzeczy
Na działce mogą pojawić się osoby działające w imieniu różnych instytucji, dlatego warto ustalić, kto prowadzi czynności i czego one dotyczą. Zarząd ogrodu nadzoruje przestrzeganie regulaminu, gmina kontroluje między innymi pozbywanie się ścieków, a nadzór budowlany zajmuje się legalnością robót i obiektów. Pismo z urzędu o przedstawienie rachunków za wywóz szamba nie jest wypowiedzeniem dzierżawy. Z kolei upomnienie od zarządu nie zastępuje rozstrzygnięcia organu nadzoru budowlanego. Postępowania mogą jednak dotyczyć tej samej działki, a ustalenia jednego organu mieć znaczenie dla dalszych działań drugiego.
|Kto sprawdza
|Przykładowy zakres
|Co może nastąpić dalej
|Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione
|Zagospodarowanie działki, zgodność altany ze zgłoszonym zamierzeniem, sposób użytkowania
|Upomnienie, żądanie usunięcia nieprawidłowości, zgłoszenie sprawy właściwemu organowi, procedura wypowiedzenia dzierżawy
|Gmina lub uprawnione służby
|Umowa na opróżnianie szamba, dowody zapłaty, sposób pozbywania się nieczystości
|Wezwanie do wyjaśnień, działania administracyjne, odpowiedzialność za wykroczenie
|Organ nadzoru budowlanego
|Wymiary i legalność obiektu, wykonane roboty budowlane
|Postępowanie dotyczące doprowadzenia do zgodności z prawem, a w odpowiednich przypadkach rozbiórki
Szambo na działce: liczy się umowa i potwierdzenie wywozu
Przy kontroli zbiornika najważniejsze są umowa z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowody uiszczenia opłat za odbiór nieczystości. Sama deklaracja, że szambo jest regularnie opróżniane, nie zastępuje dokumentów. Gminy mają obowiązek sprawdzać realizację tych obowiązków co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli. Nie oznacza to opróżniania zbiornika raz na dwa lata — częstotliwość odbioru wynika z rzeczywistego użytkowania, pojemności i miejscowych zasad. Wóz asenizacyjny powinien przyjeżdżać odpowiednio wcześnie, aby nie dochodziło do przepełnienia.
Sezonowy charakter działki nie znosi obowiązków dotyczących ścieków powstających podczas pobytu. Nie ma jednak jednej ogólnopolskiej liczby wywozów, którą można bez sprawdzenia narzucić każdemu działkowcowi. Dokumenty powinny pozwalać ustalić, z jakiej nieruchomości odebrano nieczystości i za jaką usługę zapłacono. Przy zbiorniku wspólnym lub odbiorze organizowanym przez ogród warto wcześniej ustalić z zarządem sposób udokumentowania usługi. Rachunek za wodę używaną do podlewania nie jest natomiast potwierdzeniem odbioru ścieków z toalety.
Niewykonywanie obowiązków dotyczących gospodarowania nieczystościami może zakończyć się grzywną. W zwykłym postępowaniu mandatowym limit za jedno wykroczenie wynosi co do zasady 500 zł, natomiast grzywna wymierzona przez sąd może sięgnąć 5000 zł. Osobnym wykroczeniem jest utrudnianie lub udaremnianie kontroli wskazanej w ustawie. Nie każdy pracownik urzędu ma jednak uprawnienie do wystawienia mandatu — znaczenie ma podstawa działania i kompetencja konkretnej służby. Zarząd ROD również nie staje się organem mandatowym tylko dlatego, że stwierdził uchybienie.
Altana ma limit 35 m². Chodzi o zabudowę, a nie metraż pokoju
Przepisy dopuszczają altanę działkową o powierzchni zabudowy do 35 m², przy zachowaniu maksymalnej wysokości. Regulamin PZD wskazuje pomiar po obrysie ścian zewnętrznych, dlatego nie należy porównywać z limitem wyłącznie powierzchni pomieszczeń wewnątrz. Do tego dochodzą zasady dotyczące tarasu, werandy i ganku. Wyłączenie ich z powierzchni zabudowy obowiązuje przy łącznej powierzchni nieprzekraczającej 12 m². To wspólny limit dla tych elementów, a nie po 12 m² na każdy z nich.
|Parametr altany
|Obowiązująca zasada
|Powierzchnia zabudowy
|Do 35 m²
|Wysokość przy dachu stromym
|Do 5 m
|Wysokość przy dachu płaskim
|Do 4 m
|Taras, weranda i ganek
|Wyłączenie z powierzchni zabudowy, jeżeli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m²
|Pomiar wysokości według regulaminu PZD
|Od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu
Budowa altany działkowej spełniającej wymagania korzysta ze zwolnienia z pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowlanego. Nie oznacza to dowolności rozbudowy ani pominięcia zarządu ogrodu. W ogrodach PZD zamiar budowy, nadbudowy lub rozbudowy trzeba zgłosić zarządowi na piśmie, załączając rysunek z wymiarami i usytuowaniem. Przekroczenie dopuszczalnych parametrów może skutkować zgłoszeniem sprawy nadzorowi budowlanemu. Zapewnienie wykonawcy, że mały budynek można postawić „bez formalności”, nie zastępuje oceny konkretnego zamierzenia.
Zabudowany taras może powiększyć altanę ponad dopuszczalny limit
Ryzykowną przeróbką jest zamiana tarasu lub werandy w kolejny zamknięty pokój. PZD zwraca uwagę, że zabudowanie takiej przestrzeni powoduje wliczenie jej do powierzchni altany. Przykładowo: jeśli do altany mającej 35 m² zostanie przyłączone pomieszczenie o powierzchni 8 m², powstałe w miejscu tarasu, daje to 43 m² zabudowy przy przyjęciu takiego sposobu kwalifikacji. Pozostawienie w dokumentach dawnego określenia „taras” nie rozwiązuje problemu. Liczy się rzeczywisty stan obiektu, dlatego przed zamknięciem ścianami dodatkowej przestrzeni warto sprawdzić skutki planowanych robót.
Problem może ujawnić się również po przejęciu działki z istniejącą już zabudową. Okręg Mazowiecki PZD ostrzega, że nabycie praw do ogródka nie legalizuje ponadnormatywnej altany. Nowy działkowiec może zostać zobowiązany do doprowadzenia obiektu do zgodności z przepisami, mimo że nie wykonywał rozbudowy osobiście. Dlatego znaczenie mają pomiary, wcześniejsza korespondencja i dokumenty dotyczące obiektu. Opis w ogłoszeniu jako „domek całoroczny” nie daje uprawnień do zamieszkania w ROD.
Zimowy pobyt i zamieszkiwanie to różne sytuacje
Ustawa zakazuje zamieszkiwania na działce ROD przez cały rok, a nie dopiero od listopada. Regulamin PZD wyjaśnia, że chodzi o przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. Weryfikacji wymaga więc rzeczywisty sposób korzystania z altany. Wizyta po narzędzia, prace porządkowe czy pojedynczy pobyt rekreacyjny nie są same w sobie dowodem urządzenia stałego mieszkania. Oceniać trzeba całokształt okoliczności, a nie wyłącznie to, czy jesienią w oknie paliło się światło.
W materiałach szkoleniowych Okręgu Mazowieckiego PZD podkreślono konieczność zebrania dowodów zamieszkiwania. Wymieniono między innymi informacje ochrony o codziennym pobycie również w nocy, sposób zagospodarowania działki i zużycie mediów. Wysoki rachunek za energię może być elementem ustaleń, ale nie zastępuje udokumentowania sposobu użytkowania. Działkowiec powinien mieć możliwość odniesienia się do konkretnych zarzutów. Problemy mieszkaniowe nie zmieniają natomiast ustawowego przeznaczenia ogrodu na uprawy, wypoczynek i rekreację.
Wypowiedzenie dzierżawy wymaga procedury. Upomnienia nie warto odkładać
Przy korzystaniu z działki sprzecznie z ustawą lub regulaminem podstawą wypowiedzenia jest dalsze naruszanie zasad pomimo pisemnego upomnienia. W materiałach PZD opisano dokumentowanie nieprawidłowości, wskazanie terminu na ich usunięcie i ponowne sprawdzenie sytuacji. Samo wypowiedzenie musi zostać sporządzone na piśmie i określać przyczynę. Ustawa przewiduje termin co najmniej miesiąca naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Kontrola nie odbiera więc automatycznie prawa do ogródka tego samego dnia, ale zignorowanie korespondencji może doprowadzić do rozwiązania umowy.
Jeżeli działkowiec uważa wypowiedzenie za niezgodne z prawem, ma 30 dni od doręczenia pisma na wniesienie powództwa do sądu. Może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo przywrócenia prawa do działki na poprzednich warunkach. To odrębny termin, którego nie zastępują rozmowy z prezesem ogrodu czy zwykłe pismo wyrażające niezadowolenie. Warto zachować koperty, potwierdzenia odbioru, upomnienia i odpowiedzi. Przy sporze o rozbudowę istotne będą również dokumenty i ustalenia nadzoru budowlanego.
Co z pieniędzmi za altanę i nasadzenia? Nie wszystko przepada
Utrata prawa do działki nie oznacza automatycznie utraty wynagrodzenia za wszystkie znajdujące się na niej rzeczy. Ustawa przewiduje rozliczenie nasadzeń, urządzeń i obiektów stanowiących własność działkowca. Jednocześnie wyłącza wynagrodzenie za te wykonane niezgodnie z prawem. To właśnie dlatego nielegalna altana może oznaczać stratę znacznie poważniejszą niż mandat. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że jedno uchybienie dotyczące szamba pozbawia działkowca zapłaty za wszystkie prawidłowo wykonane elementy zagospodarowania.
Przy rozwiązaniu umowy z przyczyn określonych w ustawie warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia ustala się w porozumieniu pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a działkowcem. Jak wyjaśnia PZD, strony mogą skorzystać z wyceny niezależnego rzeczoznawcy. Brak porozumienia może prowadzić do postępowania sądowego i sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji. Rozliczenie nie jest prostym zwrotem wszystkich rachunków za remonty. Trzeba ustalić, co stanowi własność działkowca, jaka jest wartość tych składników i czy wykonano je zgodnie z prawem.
Stara altana nie staje się legalna tylko dlatego, że stoi od lat
W przypadku zabudowy na ROD nie należy zakładać, że wiek obiektu rozwiązuje problem samowoli. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wyłącza stosowanie uproszczonego postępowania legalizacyjnego z art. 49f ust. 1 Prawa budowlanego do obiektów na działce. Samo stwierdzenie, że altana stoi ponad 20 lat, nie daje zatem dostępu do tego trybu. Sposób dalszego postępowania zależy od ustaleń właściwego organu i rodzaju naruszenia. Długoletni brak kontroli ani kolejna zmiana użytkownika nie są dokumentami potwierdzającymi legalność.
Przepisy przewidują natomiast możliwość wystąpienia do nadzoru budowlanego o zaświadczenie potwierdzające zgodność altany z ustawowymi parametrami. Do wniosku dołącza się aktualny wypis z ewidencji działek oraz oświadczenie o powierzchni zabudowy, z podaniem powierzchni tarasów, werand i ganków. Za wydanie tego zaświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej. Dokument dotyczy wskazanych wymagań dla altany, dlatego nie należy traktować go jako ogólnego pozwolenia na dowolne użytkowanie. Nadal obowiązuje między innymi zakaz zamieszkiwania.
Co warto uporządkować przed zimą?
Przed pozostawieniem działki na dłuższy czas warto zebrać umowę na odbiór nieczystości, potwierdzenia wykonanych usług oraz korespondencję dotyczącą altany. Przy wątpliwościach co do rozmiarów lepiej ustalić rzeczywiste wymiary obiektu niż opierać się na opisie sprzed lat. Jeżeli zarząd wyznaczył termin oględzin lub urząd wezwał do przedstawienia dokumentów, trzeba ustalić sposób udziału w czynnościach. Regulamin PZD przewiduje obowiązek umożliwienia upoważnionym osobom dostępu do działki i altany w określonych celach kontrolnych. Samo zamknięcie furtki nie usuwa obowiązków.
Najważniejsza jest reakcja na konkretny problem: uzupełnienie dokumentów, wyjaśnienie sposobu korzystania z działki albo zaplanowanie robót przywracających zgodność z prawem. W przypadku upomnienia warto odpowiedzieć na piśmie i udokumentować wykonane działania. Gdy dochodzi już do wypowiedzenia, znaczenie ma termin skierowania sprawy do sądu. Największe ryzyko finansowe pojawia się wtedy, gdy działkowiec ignoruje naruszenie i dalej inwestuje w obiekt, za który później nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.