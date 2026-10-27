Wielka promocja na słodycze w Lidlu. Czekolady 1+1 gratis, Milka i inne przysmaki za grosz
Miłośnicy słodyczy mają powód, by zajrzeć do Lidla. Od poniedziałku, 26 października, sieć przygotowała kilka promocji na popularne czekolady, w tym Ritter Sport, Milkę i produkty marki własnej. Wśród ofert znalazły się akcje 1+1 gratis oraz 2+1 za grosz. Klienci mogą mieszać wybrane smaki, ale trzeba pamiętać o warunkach promocji i ograniczeniach dotyczących produktów. Oferta potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Lidl rozdaje drugą czekoladę Ritter Sport gratis
Jedną z najmocniejszych promocji w najnowszej gazetce Lidla jest oferta na czekolady Ritter Sport.
Od 26 do 31 października obowiązuje akcja 1+1 gratis na czekolady tej marki o gramaturze 100 g, w różnych rodzajach.
Na grafice promocyjnej widoczne są między innymi warianty kokosowy i orzechowy.
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 8,99 zł.
W ramach akcji za dwie czekolady klient zapłaci łącznie 8,99 zł, co daje około 4,50 zł za sztukę.
To oszczędność 8,99 zł w porównaniu z zakupem dwóch opakowań po cenie regularnej podanej w gazetce.
Czekolady Milka w promocji 2+1 za grosz
Lidl przygotował także ofertę dla wielbicieli czekolad Milka.
Promocja obejmuje wszystkie małe czekolady tej marki o gramaturze od 80 do 100 g.
Przy zakupie trzech opakowań najtańsza czekolada kosztuje tylko 1 grosz.
Produkty można dowolnie mieszać w ramach asortymentu objętego akcją.
Oznacza to, że klienci nie muszą wybierać trzech identycznych smaków.
Warto jednak zwrócić uwagę na ważny szczegół: rabat dotyczy najtańszego produktu, dlatego końcowa oszczędność zależy od cen wybranych czekolad.
Promocja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października.
Cudne Mleczko i galaretki. Trzecie opakowanie za grosz
Kolejna promocja obejmuje słodycze marki Mister Choc.
W ofercie znalazły się wszystkie produkty Cudne Mleczko i galaretki tej marki w opakowaniach od 360 do 420 g.
Lidl przygotował akcję 2+1 za grosz.
Oznacza to, że przy zakupie trzech opakowań najtańszy produkt objęty promocją będzie kosztował 1 grosz.
Na grafice pokazano między innymi Cudne Mleczko waniliowe, śmietankowe oraz galaretkę gruszkową.
Produkty można dowolnie łączyć.
Zgodnie z informacją w gazetce promocja nie jest dostępna w sklepach stacjonarnych w strefie kas samoobsługowych ani za pośrednictwem usługi Lidl.pl.
Przed zakupem warto zapoznać się z dokładnymi warunkami akcji.
Kolejna promocja 1+1 gratis. Czekolada Fin Carré z orzechami
To jeszcze nie koniec słodkich okazji.
Lidl przygotował również promocję na czekoladę mleczną Fin Carré z siekanymi orzechami w opakowaniu 100 g.
Produkt jest objęty akcją 1+1 gratis.
Cena poza promocją wynosi 4,99 zł za opakowanie.
Kupując dwie czekolady, klient zapłaci łącznie 4,99 zł, czyli około 2,50 zł za sztukę.
To propozycja dla osób, które szukają tańszej alternatywy dla popularnych markowych czekolad.
Cztery promocje na słodycze. Wszystkie ruszyły 26 października
Najnowsza oferta Lidla obejmuje kilka różnych mechanizmów rabatowych.
Najważniejsze promocje przedstawiają się następująco:
- Ritter Sport 100 g: 1+1 gratis, cena regularna 8,99 zł za sztukę.
- Milka 80–100 g: 2+1 za grosz, najtańszy produkt za 1 grosz.
- Mister Choc Cudne Mleczko i galaretki 360–420 g: 2+1 za grosz, najtańszy produkt za 1 grosz.
- Fin Carré czekolada mleczna z siekanymi orzechami 100 g: 1+1 gratis, cena regularna 4,99 zł za sztukę.
Wszystkie wymienione oferty obowiązują od 26 do 31 października 2026 roku.
Na co uważać przy zakupach?
Choć promocje wyglądają atrakcyjnie, klienci powinni zwracać uwagę na liczbę produktów potrzebnych do uzyskania rabatu.
W przypadku akcji 1+1 gratis należy kupić dwa opakowania, natomiast przy promocji 2+1 za grosz konieczny jest zakup trzech produktów objętych ofertą.
W promocjach z najtańszym produktem za grosz oszczędność zależy od cen produktów znajdujących się w koszyku.
Warto również pamiętać, że nie każda oferta obejmuje wszystkie gramatury danej marki.
Lidl przygotował cztery promocje na słodycze, które potrwają do 31 października. Największą uwagę mogą przyciągnąć czekolady Ritter Sport 1+1 gratis oraz Milka, której najtańsze opakowanie przy zakupie trzech kosztuje zaledwie grosz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.