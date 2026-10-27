Ten jesienny obiad robię, gdy za oknem jest zimno. Mięciutkie mięso w sosie pieczarkowym smakuje jak u babci
Są takie obiady, które od pierwszego kęsa kojarzą się z domowym ciepłem. Delikatne, soczyste mięso w kremowym sosie pieczarkowym, puszyste ziemniaczane purée i aromatyczna czerwona kapusta to jedno z moich ulubionych jesiennych połączeń. Kiedy za oknem pada deszcz i robi się chłodno, właśnie taki obiad mam ochotę postawić na stole. Jest sycący, rozgrzewający i wcale nie wymaga kilku godzin spędzonych w kuchni.
Jesienny obiad, który znika z talerzy
Jesienią najchętniej wracam do tradycyjnych, domowych smaków. Nie potrzebuję wymyślnych składników ani skomplikowanych przepisów. Wystarczy kawałek dobrego mięsa, świeże pieczarki, cebula i odrobina śmietanki.
Sekretem tego dania jest sos. Gęsty, kremowy, pełen smaku podsmażonych pieczarek i cebuli. Mięso powoli dusi się w nim, dzięki czemu pozostaje soczyste i miękkie.
Do tego przygotowuję maślane purée ziemniaczane i czerwoną kapustę z jabłkiem. Jej delikatnie słodko-kwaśny smak znakomicie równoważy kremowy sos.
Składniki na 4 porcje
Mięso w sosie pieczarkowym:
- 600–700 g schabu wieprzowego bez kości
- 350 g pieczarek
- 1 duża cebula
- 2 ząbki czosnku
- 200 ml śmietanki 30%
- 250 ml bulionu warzywnego lub mięsnego
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka oleju
- 1 łyżeczka musztardy
- 1 łyżeczka suszonego tymianku
- sól i świeżo mielony pieprz
- 1 płaska łyżeczka mąki pszennej, opcjonalnie do zagęszczenia sosu
- natka pietruszki do podania
Maślane purée:
- 800 g ziemniaków
- 40 g masła
- 100–150 ml ciepłego mleka
- sól
Czerwona kapusta z jabłkiem:
- 600 g czerwonej kapusty
- 1 duże jabłko
- 1 mała cebula
- 1 łyżka masła
- 2 łyżki octu jabłkowego
- 100 ml wody
- 1–2 łyżeczki cukru lub miodu
- sól i pieprz
Jak zrobić mięciutki schab w sosie pieczarkowym?
Krok 1. Przygotuj mięso
Schab pokrój na cztery grubsze plastry, a następnie delikatnie rozbij tłuczkiem. Nie powinny być zbyt cienkie.
Każdy kawałek oprósz solą i pieprzem.
Na dużej patelni rozgrzej olej z łyżką masła. Obsmaż mięso na dość dużym ogniu przez około 2 minuty z każdej strony, aż nabierze złocistego koloru.
Przełóż je na talerz. Na tym etapie nie musi być jeszcze gotowe w środku.
Krok 2. Zrób aromatyczny sos
Na tej samej patelni rozpuść pozostałe masło.
Dodaj drobno pokrojoną cebulę i smaż przez 3–4 minuty, aż się zeszkli.
Następnie wrzuć pieczarki pokrojone w plasterki. Smaż je przez około 7–10 minut, aż odparuje większość wody i zaczną się rumienić.
Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, tymianek i musztardę. Wymieszaj i podsmaż jeszcze przez pół minuty.
Krok 3. Duś mięso do miękkości
Wlej bulion, dokładnie mieszając zawartość patelni, aby zebrać smakowite resztki z jej dna.
Włóż z powrotem obsmażone plastry schabu.
Przykryj i duś na niewielkim ogniu przez około 25–35 minut, zależnie od grubości mięsa, aż będzie miękkie i całkowicie ugotowane.
Następnie wlej śmietankę i gotuj bez przykrycia przez kolejne 3–5 minut.
Jeśli sos jest zbyt rzadki, możesz dodać łyżeczkę mąki rozmieszaną wcześniej w niewielkiej ilości zimnej wody i krótko zagotować.
Na koniec dopraw solą i pieprzem.
Jak przygotować idealnie puszyste purée?
Ziemniaki obierz, pokrój na podobnej wielkości kawałki i ugotuj w osolonej wodzie do miękkości. Zajmie to około 15–20 minut.
Odcedź i pozostaw na chwilę w gorącym garnku, aby odparował nadmiar wilgoci.
Dodaj masło i stopniowo wlewaj ciepłe mleko.
Rozgnieć ziemniaki tłuczkiem na gładką, puszystą masę.
Nie używaj blendera, ponieważ purée może stać się kleiste.
Czerwona kapusta z jabłkiem. Idealny dodatek do jesiennego obiadu
Czerwoną kapustę drobno poszatkuj. Cebulę pokrój w kostkę, a jabłko zetrzyj na tarce o dużych oczkach.
W garnku rozpuść masło i podsmaż cebulę przez około 3 minuty.
Dodaj kapustę, jabłko, ocet jabłkowy, cukier lub miód oraz wodę.
Wymieszaj, przykryj i duś na małym ogniu przez około 30–40 minut, od czasu do czasu mieszając. Jeśli płyn zbyt szybko odparuje, dolej odrobinę wody.
Kapusta powinna zmięknąć, ale nie rozpaść się całkowicie.
Na koniec dopraw solą, pieprzem i ewentualnie dodatkową kroplą octu.
Sekret naprawdę dobrego sosu pieczarkowego
Najważniejsze jest odpowiednie podsmażenie pieczarek.
Jeżeli od razu zalejemy je bulionem, nie uzyskamy tak głębokiego aromatu. Warto poczekać, aż odparują wodę i delikatnie się zrumienią.
Drugi sekret to niewielka ilość musztardy. Nie dominuje smaku, ale nadaje sosowi charakteru i sprawia, że całość nie jest mdła.
Lubię również dodać szczyptę tymianku. Doskonale komponuje się z grzybami i nadaje potrawie jesienny aromat.
Jak podawać ten jesienny obiad?
Na talerzu ułóż porcję gorącego purée ziemniaczanego. Obok połóż mięso i polej je obficie kremowym sosem z pieczarkami.
Dodaj porcję czerwonej kapusty z jabłkiem.
Całość posyp świeżą natką pietruszki.
Najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu, kiedy sos jest gorący, ziemniaki puszyste, a kapusta jeszcze lekko chrupiąca.
To właśnie takie obiady najbardziej lubię jesienią. Proste, pachnące i domowe. Zamiast skomplikowanych dań wystarczy kilka zwyczajnych składników, aby przygotować coś, do czego cała rodzina będzie chciała wracać.
Czas przygotowania: około 20 minut.
Czas gotowania: około 45–55 minut, przy równoległym przygotowywaniu dodatków.
Liczba porcji: 4.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.