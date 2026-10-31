Lidl szykuje wielką promocję od poniedziałku! Ekskluzywna kolekcja nawet 100 zł taniej. Klienci mogą być zaskoczeni

31 października 2026 20:36 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował nową ofertę, która może przyciągnąć uwagę osób szukających zimowej odzieży w atrakcyjnych cenach. Już w poniedziałek, 2 listopada, rusza sprzedaż kolekcji ESMARA Premium, a wybrane kurtki i płaszcze będzie można kupić aż o 100 zł taniej. W ofercie pojawią się również skórzane botki w specjalnej cenie. Jest jednak ważny szczegół – promocja będzie dostępna wyłącznie przez Internet.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa kolekcja ESMARA Premium została przygotowana z myślą o sezonie jesienno-zimowym. Lidl stawia na eleganckie fasony, stonowane kolory i materiały zapewniające komfort w chłodniejsze dni.

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Jedną z głównych propozycji nowej oferty jest męska kurtka premium marki ESMARA MEN.

Model ma wypełnienie z puchu i pierza oraz będzie dostępny w dwóch kolorach.

Cena została obniżona z 329 zł do 229 zł.

Oznacza to, że klienci zaoszczędzą dokładnie 100 zł na jednej kurtce.

To propozycja dla osób, które szukają zimowej odzieży o bardziej eleganckim charakterze, odpowiedniej zarówno do codziennych stylizacji, jak i do pracy.

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Kolejna duża obniżka dotyczy damskiego płaszcza premium marki ESMARA.

Model wyróżnia się dłuższym krojem i wypełnieniem z puchu oraz pierza. Według informacji zamieszczonych w gazetce produkt zawiera 80 proc. puchu.

Płaszcz będzie dostępny w trzech kolorach.

Zamiast 359 zł klienci zapłacą 259 zł.

Również w tym przypadku obniżka wynosi 100 zł.

Dłuższy fason może zainteresować osoby poszukujące cieplejszego okrycia na późną jesień i zimę.

Skórzane botki damskie w supercenie

Lidl przygotował również propozycję dla kobiet szukających obuwia na chłodniejsze miesiące.

W nowej ofercie pojawią się damskie botki premium wykonane ze skóry.

Cena promocyjna wynosi 109 zł.

Na zdjęciach z gazetki widoczne są klasyczne modele w ciemnych kolorach, które można łączyć zarówno ze spodniami, jak i z bardziej eleganckimi stylizacjami.

Uwaga! Tych promocji nie znajdziesz w zwykłym sklepie

To najważniejsza informacja dla osób planujących zakupy.

Nowa kolekcja ESMARA Premium będzie dostępna wyłącznie na Lidl.pl.

Oznacza to, że klienci nie powinni szukać przecenionych kurtek, płaszczy i botków na półkach sklepów stacjonarnych.

Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek, 2 listopada, a oferta została zaplanowana do niedzieli, 8 listopada.

Dostępność produktów może jednak zależeć od zapasów magazynowych oraz wybranego rozmiaru i koloru.

Nowa kolekcja ESMARA Premium. Co znalazło się w ofercie?

Najważniejsze okazje przedstawione w gazetce Lidla to:

  • Męska kurtka premium ESMARA MEN – 229 zł zamiast 329 zł, oszczędność 100 zł.
  • Damski płaszcz premium ESMARA – 259 zł zamiast 359 zł, oszczędność 100 zł.
  • Damskie skórzane botki premium ESMARA – 109 zł w ofercie specjalnej.

W przypadku kurtek i płaszczy producent podkreśla zastosowanie wypełnienia z puchu i pierza.

Co to oznacza dla klientów?

Osoby planujące zakup zimowej kurtki lub eleganckiego płaszcza mogą znaleźć w nowej kolekcji produkty przecenione o 100 zł.

Warto jednak pamiętać, że oferta rusza dopiero 2 listopada i obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Lidl.pl.

Przed zakupem dobrze sprawdzić dostępne rozmiary, szczegółowy skład materiałów oraz warunki dostawy.

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