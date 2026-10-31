Lidl szykuje wielką promocję od poniedziałku! Ekskluzywna kolekcja nawet 100 zł taniej. Klienci mogą być zaskoczeni
Lidl przygotował nową ofertę, która może przyciągnąć uwagę osób szukających zimowej odzieży w atrakcyjnych cenach. Już w poniedziałek, 2 listopada, rusza sprzedaż kolekcji ESMARA Premium, a wybrane kurtki i płaszcze będzie można kupić aż o 100 zł taniej. W ofercie pojawią się również skórzane botki w specjalnej cenie. Jest jednak ważny szczegół – promocja będzie dostępna wyłącznie przez Internet.
Nowa kolekcja ESMARA Premium została przygotowana z myślą o sezonie jesienno-zimowym. Lidl stawia na eleganckie fasony, stonowane kolory i materiały zapewniające komfort w chłodniejsze dni.
Wielka przecena w Lidlu. Kurtka premium aż 100 zł taniej
Jedną z głównych propozycji nowej oferty jest męska kurtka premium marki ESMARA MEN.
Model ma wypełnienie z puchu i pierza oraz będzie dostępny w dwóch kolorach.
Cena została obniżona z 329 zł do 229 zł.
Oznacza to, że klienci zaoszczędzą dokładnie 100 zł na jednej kurtce.
To propozycja dla osób, które szukają zimowej odzieży o bardziej eleganckim charakterze, odpowiedniej zarówno do codziennych stylizacji, jak i do pracy.
Damski płaszcz z puchem również 100 zł taniej
Kolejna duża obniżka dotyczy damskiego płaszcza premium marki ESMARA.
Model wyróżnia się dłuższym krojem i wypełnieniem z puchu oraz pierza. Według informacji zamieszczonych w gazetce produkt zawiera 80 proc. puchu.
Płaszcz będzie dostępny w trzech kolorach.
Zamiast 359 zł klienci zapłacą 259 zł.
Również w tym przypadku obniżka wynosi 100 zł.
Dłuższy fason może zainteresować osoby poszukujące cieplejszego okrycia na późną jesień i zimę.
Skórzane botki damskie w supercenie
Lidl przygotował również propozycję dla kobiet szukających obuwia na chłodniejsze miesiące.
W nowej ofercie pojawią się damskie botki premium wykonane ze skóry.
Cena promocyjna wynosi 109 zł.
Na zdjęciach z gazetki widoczne są klasyczne modele w ciemnych kolorach, które można łączyć zarówno ze spodniami, jak i z bardziej eleganckimi stylizacjami.
Uwaga! Tych promocji nie znajdziesz w zwykłym sklepie
To najważniejsza informacja dla osób planujących zakupy.
Nowa kolekcja ESMARA Premium będzie dostępna wyłącznie na Lidl.pl.
Oznacza to, że klienci nie powinni szukać przecenionych kurtek, płaszczy i botków na półkach sklepów stacjonarnych.
Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek, 2 listopada, a oferta została zaplanowana do niedzieli, 8 listopada.
Dostępność produktów może jednak zależeć od zapasów magazynowych oraz wybranego rozmiaru i koloru.
Nowa kolekcja ESMARA Premium. Co znalazło się w ofercie?
Najważniejsze okazje przedstawione w gazetce Lidla to:
- Męska kurtka premium ESMARA MEN – 229 zł zamiast 329 zł, oszczędność 100 zł.
- Damski płaszcz premium ESMARA – 259 zł zamiast 359 zł, oszczędność 100 zł.
- Damskie skórzane botki premium ESMARA – 109 zł w ofercie specjalnej.
W przypadku kurtek i płaszczy producent podkreśla zastosowanie wypełnienia z puchu i pierza.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby planujące zakup zimowej kurtki lub eleganckiego płaszcza mogą znaleźć w nowej kolekcji produkty przecenione o 100 zł.
Warto jednak pamiętać, że oferta rusza dopiero 2 listopada i obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Lidl.pl.
Przed zakupem dobrze sprawdzić dostępne rozmiary, szczegółowy skład materiałów oraz warunki dostawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.