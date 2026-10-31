Gdzie zrobimy zakupy 1 listopada? Czy 1 listopada otwarte będą sklepy sieci Biedronka, Lidl, Żabka?

31 października 2026 21:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę. Dla wielu osób to dzień wyjazdów na groby bliskich, często setki kilometrów od domu. Zapomniane znicze, brak pieczywa czy coś na obiad dla rodziny to częsty problem. Sprawdziliśmy, gdzie w Warszawie i w całej Polsce będzie można zrobić zakupy w niedzielę 1 listopada i co mówią o tym przepisy.

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Alejka delikatesów z produktami.
Alejka delikatesów z produktami. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Czy Biedronka, Lidl i inne duże sklepy będą otwarte?

Niedziela 1 listopada 2026 r. to podwójnie dzień wolny od handlu. Po pierwsze to niedziela, która nie jest niedzielą handlową. Po drugie to święto państwowe. Zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w święta obowiązuje zakaz handlu w sklepach, w których pracują zatrudnieni pracownicy.

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W praktyce oznacza to, że w niedzielę zamknięte będą wszystkie sklepy dużych sieci:

  • Biedronka i Lidl,
  • Kaufland, Aldi, Netto, Dino i Stokrotka,
  • hipermarkety Auchan i Carrefour,
  • sklepy w galeriach handlowych, także w Warszawie, m.in. w Arkadii, Złotych Tarasach, Westfield Mokotów czy Galerii Północnej.

Ostatnia szansa na duże zakupy przed świętem to sobota 31 października. Sklepy wrócą do zwykłych godzin otwarcia w poniedziałek 2 listopada, który jest zwykłym dniem roboczym. Większość sklepów Biedronki otworzy się wtedy o 6:00.

Żabka otwarta, ale nie każda i nie w zwykłych godzinach

Najwięcej możliwosci dadzą małe sklepy osiedlowe. Ustawa przewiduje wyjątek dla placówek, w których handel prowadzi osobiście przedsiębiorca będący osobą fizyczną, we własnym imieniu i na własny rachunek (art. 6 ust. 1 pkt 27). Z tego wyjątku korzystają franczyzobiorcy, w tym właściciele większości sklepów Żabka.

Nie oznacza to jednak, że każda Żabka będzie otwarta. O tym, czy sklep będzie czynny i w jakich godzinach, decyduje jego właściciel. W święta godziny bywają skrócone, często od ok. 9:00-10:00 do 18:00-22:00. Najlepiej sprawdzić informację na drzwiach swojego sklepu albo w aplikacji sieci. Tak samo jest w przypadku innych sklepów franczyzowych, np. Carrefour Express czy Lewiatan.

Kwiaty i znicze przy cmentarzach. Te sklepy też będą czynne

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. 1 listopada najważniejsze są te, które pozwalają kupić to, czego zwykle potrzebujemy przy grobach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zakaz nie dotyczy m.in.:

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  • handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach (pkt 25),
  • kwiaciarni, w których przeważa handel kwiatami (pkt 2),
  • sklepów z pamiątkami i dewocjonaliami (pkt 5),
  • stacji paliw (pkt 1),
  • aptek i punktów aptecznych (pkt 3),
  • sklepów na dworcach, w zakresie obsługi podróżnych (pkt 13),
  • piekarni, cukierni i lodziarni, w których przeważa sprzedaż ich wyrobów (pkt 28).

Stacje paliw to w niedzielę dobre miejsce na zakupy awaryjne. Większość z nich działa całą dobę, a oprócz paliwa sprzedaje pieczywo, napoje, przekąski, a przed 1 listopada także znicze i zapałki.

Warszawa: gdzie zrobić zakupy w niedzielę?

W stolicy kwiaty i znicze będzie można kupić przy największych cmentarzach, m.in. na Powązkach, na Cmentarzu Bródnowskim, Cmentarzu Północnym na Wólce Węglowej i Cmentarzu Południowym w Antoninowie. Handel przy nekropoliach w okresie Wszystkich Świętych trwa zwykle do późnego wieczora. Ceny przy samym cmentarzu bywają jednak wyższe niż w marketach.

Warszawiacy mogą też liczyć na sklepy na dworcach kolejowych, np. Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, oraz na lotnisku Chopina. Działać będą także stacje paliw przy głównych trasach wyjazdowych z miasta, co ważne dla osób, które jadą na groby bliskich poza Warszawę.

Galerie handlowe będą zamknięte. W niektórych mogą działać pojedyncze lokale objęte wyjątkami, np. apteki czy punkty gastronomiczne. Restauracje i kawiarnie nie są objęte zakazem handlu.

Kara za handel w święto nawet do 100 tys. zł

Sklep, który w święto zatrudnia pracowników do handlu bez podstawy prawnej, naraża się na poważne konsekwencje. Za naruszenie zakazu ustawa przewiduje grzywnę od 1 tys. do 100 tys. zł. Przestrzeganie przepisów kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Przy uporczywym łamaniu zakazu w grę wchodzi także kara ograniczenia wolności.

Następna niedziela handlowa w tym roku przypada dopiero 6 grudnia. Kolejne to 13 i 20 grudnia. Warto pamiętać także o środzie 11 listopada. W Narodowe Święto Niepodległości sklepy również będą zamknięte.

Zakupy 1 listopada. Co warto wiedzieć? Wiedza w pigułce

  • Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi i inne markety oraz galerie handlowe będą zamknięte przez całą niedzielę 1 listopada.
  • Żabki i inne sklepy osiedlowe mogą być otwarte, ale tylko jeśli obsługuje je sam właściciel. Godziny sprawdź na drzwiach lub w aplikacji.
  • Znicze i kwiaty kupisz w kwiaciarniach, na stoiskach przy cmentarzach i na stacjach paliw.
  • W razie potrzeby leków skorzystaj z apteki. W Warszawie część z nich jest czynna całą dobę.
  • Normalne zakupy zrobisz znów w poniedziałek 2 listopada. Następne zamknięcie sklepów to 11 listopada.
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