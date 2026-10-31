Gdzie zrobimy zakupy 1 listopada? Czy 1 listopada otwarte będą sklepy sieci Biedronka, Lidl, Żabka?
Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę. Dla wielu osób to dzień wyjazdów na groby bliskich, często setki kilometrów od domu. Zapomniane znicze, brak pieczywa czy coś na obiad dla rodziny to częsty problem. Sprawdziliśmy, gdzie w Warszawie i w całej Polsce będzie można zrobić zakupy w niedzielę 1 listopada i co mówią o tym przepisy.
Czy Biedronka, Lidl i inne duże sklepy będą otwarte?
Niedziela 1 listopada 2026 r. to podwójnie dzień wolny od handlu. Po pierwsze to niedziela, która nie jest niedzielą handlową. Po drugie to święto państwowe. Zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w święta obowiązuje zakaz handlu w sklepach, w których pracują zatrudnieni pracownicy.
W praktyce oznacza to, że w niedzielę zamknięte będą wszystkie sklepy dużych sieci:
- Biedronka i Lidl,
- Kaufland, Aldi, Netto, Dino i Stokrotka,
- hipermarkety Auchan i Carrefour,
- sklepy w galeriach handlowych, także w Warszawie, m.in. w Arkadii, Złotych Tarasach, Westfield Mokotów czy Galerii Północnej.
Ostatnia szansa na duże zakupy przed świętem to sobota 31 października. Sklepy wrócą do zwykłych godzin otwarcia w poniedziałek 2 listopada, który jest zwykłym dniem roboczym. Większość sklepów Biedronki otworzy się wtedy o 6:00.
Żabka otwarta, ale nie każda i nie w zwykłych godzinach
Najwięcej możliwosci dadzą małe sklepy osiedlowe. Ustawa przewiduje wyjątek dla placówek, w których handel prowadzi osobiście przedsiębiorca będący osobą fizyczną, we własnym imieniu i na własny rachunek (art. 6 ust. 1 pkt 27). Z tego wyjątku korzystają franczyzobiorcy, w tym właściciele większości sklepów Żabka.
Nie oznacza to jednak, że każda Żabka będzie otwarta. O tym, czy sklep będzie czynny i w jakich godzinach, decyduje jego właściciel. W święta godziny bywają skrócone, często od ok. 9:00-10:00 do 18:00-22:00. Najlepiej sprawdzić informację na drzwiach swojego sklepu albo w aplikacji sieci. Tak samo jest w przypadku innych sklepów franczyzowych, np. Carrefour Express czy Lewiatan.
Kwiaty i znicze przy cmentarzach. Te sklepy też będą czynne
Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. 1 listopada najważniejsze są te, które pozwalają kupić to, czego zwykle potrzebujemy przy grobach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zakaz nie dotyczy m.in.:
- handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach (pkt 25),
- kwiaciarni, w których przeważa handel kwiatami (pkt 2),
- sklepów z pamiątkami i dewocjonaliami (pkt 5),
- stacji paliw (pkt 1),
- aptek i punktów aptecznych (pkt 3),
- sklepów na dworcach, w zakresie obsługi podróżnych (pkt 13),
- piekarni, cukierni i lodziarni, w których przeważa sprzedaż ich wyrobów (pkt 28).
Stacje paliw to w niedzielę dobre miejsce na zakupy awaryjne. Większość z nich działa całą dobę, a oprócz paliwa sprzedaje pieczywo, napoje, przekąski, a przed 1 listopada także znicze i zapałki.
Warszawa: gdzie zrobić zakupy w niedzielę?
W stolicy kwiaty i znicze będzie można kupić przy największych cmentarzach, m.in. na Powązkach, na Cmentarzu Bródnowskim, Cmentarzu Północnym na Wólce Węglowej i Cmentarzu Południowym w Antoninowie. Handel przy nekropoliach w okresie Wszystkich Świętych trwa zwykle do późnego wieczora. Ceny przy samym cmentarzu bywają jednak wyższe niż w marketach.
Warszawiacy mogą też liczyć na sklepy na dworcach kolejowych, np. Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, oraz na lotnisku Chopina. Działać będą także stacje paliw przy głównych trasach wyjazdowych z miasta, co ważne dla osób, które jadą na groby bliskich poza Warszawę.
Galerie handlowe będą zamknięte. W niektórych mogą działać pojedyncze lokale objęte wyjątkami, np. apteki czy punkty gastronomiczne. Restauracje i kawiarnie nie są objęte zakazem handlu.
Kara za handel w święto nawet do 100 tys. zł
Sklep, który w święto zatrudnia pracowników do handlu bez podstawy prawnej, naraża się na poważne konsekwencje. Za naruszenie zakazu ustawa przewiduje grzywnę od 1 tys. do 100 tys. zł. Przestrzeganie przepisów kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Przy uporczywym łamaniu zakazu w grę wchodzi także kara ograniczenia wolności.
Następna niedziela handlowa w tym roku przypada dopiero 6 grudnia. Kolejne to 13 i 20 grudnia. Warto pamiętać także o środzie 11 listopada. W Narodowe Święto Niepodległości sklepy również będą zamknięte.
Zakupy 1 listopada. Co warto wiedzieć? Wiedza w pigułce
- Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi i inne markety oraz galerie handlowe będą zamknięte przez całą niedzielę 1 listopada.
- Żabki i inne sklepy osiedlowe mogą być otwarte, ale tylko jeśli obsługuje je sam właściciel. Godziny sprawdź na drzwiach lub w aplikacji.
- Znicze i kwiaty kupisz w kwiaciarniach, na stoiskach przy cmentarzach i na stacjach paliw.
- W razie potrzeby leków skorzystaj z apteki. W Warszawie część z nich jest czynna całą dobę.
- Normalne zakupy zrobisz znów w poniedziałek 2 listopada. Następne zamknięcie sklepów to 11 listopada.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.