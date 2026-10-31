PILNE! Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych. Za kierownicą 81-letni mieszkaniec Warszawy. Droga zablokowana

31 października 2026 20:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Groźny wypadek na Mazowszu w dniu Wszystkich Świętych. W Kraszewie na drodze krajowej nr 50 samochód osobowy potrącił dwie kobiety przechodzące przez oznakowane przejście dla pieszych. Obie poszkodowane trafiły do szpitala. Policja zablokowała drogę i wyznaczyła objazdy.

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Fot. Policja Mazowsze

Do zdarzenia doszło w sobotę, 31 października, około godziny 14:00, w pobliżu cmentarza w Kraszewie. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe oraz policja.

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Jak przekazała mazowiecka policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że za kierownicą samochodu marki Ford siedział 81-letni mieszkaniec Warszawy.

Mężczyzna potrącił dwie kobiety, które przechodziły przez przejście dla pieszych.

Poszkodowane mają 58 i 78 lat.

Obie zostały przetransportowane do szpitala. Na razie nie podano szczegółowych informacji o ich obrażeniach ani aktualnym stanie zdrowia.

Nie wiadomo również, co dokładnie doprowadziło do wypadku. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.

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Wypadek spowodował poważne utrudnienia komunikacyjne.

Droga krajowa nr 50 w Kraszewie, na wysokości cmentarza, została zablokowana.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a policjanci wyznaczyli objazdy dla kierowców.

Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb.

Kierowcy podróżujący przez tę część Mazowsza powinni sprawdzić aktualną sytuację drogową przed wyruszeniem w trasę. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy ruch został w pełni przywrócony.

Niebezpiecznie w rejonie cmentarzy

Do wypadku doszło w okresie wzmożonego ruchu związanego z uroczystościami Wszystkich Świętych.

W pobliżu cmentarzy pojawia się więcej pieszych, w tym osób starszych, a kierowcy muszą liczyć się ze zmianami organizacji ruchu i zwiększonym natężeniem ruchu samochodowego.

Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia, ma obowiązek zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność, a także ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu oraz wchodzącemu na nie.

Policja apeluje do kierowców

Mazowieccy funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy od zachowania wszystkich uczestników ruchu.

W rejonie cmentarzy warto zwolnić, obserwować pobocza i zachować szczególną uwagę przy przejściach dla pieszych.

Wypadek w Kraszewie pokazuje, jak poważne mogą być konsekwencje zdarzenia drogowego w miejscu, w którym piesi przekraczają jezdnię.

Dwie kobiety trafiły do szpitala, a droga krajowa została zablokowana. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia.

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