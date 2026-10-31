PILNE! Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych. Za kierownicą 81-letni mieszkaniec Warszawy. Droga zablokowana
Groźny wypadek na Mazowszu w dniu Wszystkich Świętych. W Kraszewie na drodze krajowej nr 50 samochód osobowy potrącił dwie kobiety przechodzące przez oznakowane przejście dla pieszych. Obie poszkodowane trafiły do szpitala. Policja zablokowała drogę i wyznaczyła objazdy.
Do zdarzenia doszło w sobotę, 31 października, około godziny 14:00, w pobliżu cmentarza w Kraszewie. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe oraz policja.
Dwie kobiety potrącone na pasach. Kierowca ma 81 lat
Jak przekazała mazowiecka policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że za kierownicą samochodu marki Ford siedział 81-letni mieszkaniec Warszawy.
Mężczyzna potrącił dwie kobiety, które przechodziły przez przejście dla pieszych.
Poszkodowane mają 58 i 78 lat.
Obie zostały przetransportowane do szpitala. Na razie nie podano szczegółowych informacji o ich obrażeniach ani aktualnym stanie zdrowia.
Nie wiadomo również, co dokładnie doprowadziło do wypadku. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.
Droga krajowa nr 50 zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy
Wypadek spowodował poważne utrudnienia komunikacyjne.
Droga krajowa nr 50 w Kraszewie, na wysokości cmentarza, została zablokowana.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a policjanci wyznaczyli objazdy dla kierowców.
Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb.
Kierowcy podróżujący przez tę część Mazowsza powinni sprawdzić aktualną sytuację drogową przed wyruszeniem w trasę. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy ruch został w pełni przywrócony.
Niebezpiecznie w rejonie cmentarzy
Do wypadku doszło w okresie wzmożonego ruchu związanego z uroczystościami Wszystkich Świętych.
W pobliżu cmentarzy pojawia się więcej pieszych, w tym osób starszych, a kierowcy muszą liczyć się ze zmianami organizacji ruchu i zwiększonym natężeniem ruchu samochodowego.
Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia, ma obowiązek zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność, a także ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu oraz wchodzącemu na nie.
Policja apeluje do kierowców
Mazowieccy funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy od zachowania wszystkich uczestników ruchu.
W rejonie cmentarzy warto zwolnić, obserwować pobocza i zachować szczególną uwagę przy przejściach dla pieszych.
Wypadek w Kraszewie pokazuje, jak poważne mogą być konsekwencje zdarzenia drogowego w miejscu, w którym piesi przekraczają jezdnię.
Dwie kobiety trafiły do szpitala, a droga krajowa została zablokowana. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.