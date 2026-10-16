Lidl zaskoczy klientów od piątku! Ogromne przeceny i produkty gratis. Obowiązują ważne limity
W piątek, 16 października, w Lidlu rozpoczną się dwie promocje, które mogą przyciągnąć klientów planujących większe zakupy przed weekendem. Sieć przygotowała obniżkę popularnego produktu spożywczego aż o 50 procent, a dodatkowo uruchomi akcję, w której przy zakupie sześciu produktów kolejne sześć będzie gratis. Jest jednak istotny warunek – najniższe ceny otrzymają osoby, które wcześniej aktywują odpowiednie kupony w aplikacji Lidl Plus.
Lidl rozpoczyna kolejną falę promocji na produkty codziennego użytku. Tym razem sieć postawiła na artykuły, które regularnie pojawiają się w koszykach polskich rodzin.
Nie wszystkie oferty będą dostępne przez cały weekend. Jedna z nich zakończy się już w piątek, dlatego warto dokładnie sprawdzić terminy i ograniczenia zakupowe.
Masło za 2,49 zł. Lidl obniża cenę o połowę
Jedną z najważniejszych ofert jest masło ekstra Pilos o zawartości 82 procent tłuszczu, sprzedawane w kostkach po 200 gramów.
Od piątku 16 października do soboty 17 października klienci będą mogli kupić je za 2,49 zł za sztukę.
Cena przed obniżką wynosiła 4,99 zł, co oznacza rabat w wysokości 50 procent.
Aby uzyskać najniższą cenę, trzeba kupić trzy kostki masła i aktywować kupon Lidl Plus.
Trzy opakowania będą więc kosztować łącznie 7,47 zł zamiast 14,97 zł. Oznacza to oszczędność 7,50 zł.
Sieć wprowadziła limit trzech opakowań na kupon. Osoby planujące większe zakupy powinny pamiętać, że kolejne kostki nie muszą zostać objęte taką samą obniżką.
Kolejna wielka akcja. Kupujesz sześć, następne sześć dostajesz gratis
To jednak nie koniec promocji.
Tylko w piątek, 16 października, Lidl uruchomi akcję „6+6 gratis” na wodę mineralną Nałęczowianka w butelkach o pojemności 1,5 litra.
Promocja obejmuje wodę niegazowaną, delikatnie gazowaną oraz gazowaną. Poszczególne rodzaje można dowolnie łączyć.
Cena jednej butelki poza promocją wynosi 2,89 zł.
Przy zakupie 12 butelek bez rabatu należałoby zapłacić 34,68 zł, nie uwzględniając ewentualnej kaucji. Dzięki akcji klient zapłaci za wodę 17,34 zł.
To oszczędność 17,34 zł, czyli 50 procent ceny samych napojów.
Nawet 12 butelek gratis. Ale trzeba uważać na limit
Na plakacie promocyjnym Lidl wskazuje limit 12 butelek gratis na kupon.
Oznacza to, że klient może skorzystać z dwóch zestawów po 12 butelek, otrzymując łącznie 12 produktów bez dodatkowej opłaty przy zakupie 24 sztuk.
Aby otrzymać rabat, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień. W sobotę 17 października akcja na wodę nie będzie już dostępna na przedstawionych warunkach.
Warto pamiętać także o ewentualnej kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym. Kaucja jest rozliczana oddzielnie od ceny napoju i nie stanowi części rabatu „6+6 gratis”.
Lidl zachęca do robienia zapasów. Można sporo zaoszczędzić
Obie promocje mogą zainteresować osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów.
Masło jest produktem, który można zamrozić, jeśli pozwalają na to zalecenia producenta, natomiast fabrycznie zamknięta woda mineralna nadaje się do przechowywania zgodnie z datą i warunkami wskazanymi na opakowaniu.
Kupując trzy kostki masła oraz 12 butelek wody w ramach promocji, klient zapłaci za same produkty 24,81 zł zamiast 49,65 zł.
Łączna oszczędność wyniesie więc 24,84 zł, nie licząc ewentualnych kaucji.
To przykład pokazujący, że przy wykorzystaniu dwóch kuponów można zmniejszyć koszt podstawowych zakupów niemal o połowę.
Uwaga przy kasie. Bez aktywowania kuponów ceny będą inne
Najważniejszym warunkiem obu promocji jest aktywowanie kuponów w aplikacji Lidl Plus.
Przed zakupami należy sprawdzić, czy odpowiednie oferty zostały uruchomione. Następnie przy kasie trzeba zeskanować kartę Lidl Plus.
Warto również zwrócić uwagę na wymaganą liczbę produktów. W przypadku masła najniższa cena obowiązuje przy zakupie trzech kostek, a promocja na wodę wymaga odpowiedniej liczby butelek.
Najważniejsze daty to 16 i 17 października dla promocji na masło oraz wyłącznie 16 października dla akcji „6+6 gratis” na wodę Nałęczowianka. Obie oferty mają limity i wymagają kuponów Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.