Likwidacja 13. i 14. emerytury, cięcia w 800 plus i praca do 67. roku życia. Padły propozycje wielkich zmian
13. i 14. emerytura do likwidacji, 800 plus tylko dla części rodzin, a wiek emerytalny podniesiony do 67 lat. Takie propozycje znalazły się w raporcie dotyczącym naprawy polskich finansów publicznych. Nie jest to jednak rządowy projekt ani zapowiedź odebrania świadczeń. To rekomendacje ekonomistów z Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute.
Skala proponowanych zmian jest ogromna. Dotknęłyby jednocześnie rodziny wychowujące dzieci, obecnych i przyszłych emerytów, pracowników sektora publicznego oraz państwowe spółki. Autorzy dokumentu przekonują, że bez ograniczenia wydatków zadłużenie Polski będzie szybko rosło.
„Budżetowy S.O.S.”. Ekonomiści proponują radykalną kurację dla finansów państwa
Propozycje pochodzą z raportu „Budżetowy S.O.S. Jak wyprowadzić finanse publiczne na prostą w ciągu 3 lat”, przygotowanego wspólnie przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Warsaw Enterprise Institute (WEI). Dokument został opublikowany wcześniej w 2026 roku i ponownie wzbudza zainteresowanie ze względu na skalę proponowanych reform.
Autorzy wychodzą z założenia, że problemu rosnącego deficytu nie należy rozwiązywać przede wszystkim poprzez podwyższanie podatków. Ich receptą jest ograniczenie części wydatków państwa i zmiana konstrukcji największych programów społecznych.
WEI wskazywał, że według prognoz przywoływanych przy prezentacji raportu wydatki publiczne przekroczyły 50 proc. PKB, a bez reform dług publiczny mógłby w 2030 roku zbliżyć się do 76 proc. PKB.
13. i 14. emerytura do likwidacji
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów jest likwidacja dodatkowych świadczeń emerytalnych. Chodzi zarówno o 13., jak i 14. emeryturę.
Według wyliczeń przedstawianych w związku z raportem rezygnacja z obu świadczeń miałaby oznaczać około 44 mld zł oszczędności. To właśnie dlatego dodatkowe emerytury znalazły się wśród najważniejszych pozycji proponowanego programu konsolidacji finansów państwa.
Dla seniorów oznaczałoby to fundamentalną zmianę. 13. i 14. emerytura stały się w ostatnich latach stałymi elementami systemu świadczeń, a wiele gospodarstw domowych uwzględnia dodatkowe wypłaty w swoich rocznych budżetach.
Na dziś nie oznacza to jednak, że świadczenia zostaną zlikwidowane. Raport FOR i WEI jest zestawem rekomendacji. Nie jest ustawą ani decyzją rządu.
Co z 800 plus? Raport przewiduje daleko idące ograniczenie programu
Zmiany nie ominęłyby również rodzin. Obecny program 800 plus ma charakter powszechny i wysokość dochodów rodziców co do zasady nie decyduje o prawie do świadczenia.
Autorzy „Budżetowego S.O.S.” proponują odejście od tak szerokiego modelu. W zależności od wariantu 800 plus miałoby zostać skierowane do najuboższych rodzin albo ograniczone. Szacowane oszczędności przedstawiane przy omawianiu raportu wynoszą około 13-30 mld zł.
To ważne rozróżnienie. Hasło „koniec 800 plus” może sugerować całkowite zniknięcie programu, podczas gdy przedstawione rekomendacje obejmują różne warianty jego ograniczenia. W jednym z nich świadczenie nadal trafiałoby do rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej.
Wiek emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn
Jeszcze większe emocje może wywołać propozycja dotycząca wieku emerytalnego. Obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
FOR i WEI proponują jednolity wiek emerytalny wynoszący 67 lat. Oznaczałoby to szczególnie dużą zmianę dla kobiet, dla których granica przesunęłaby się aż o 7 lat. W przypadku mężczyzn różnica wyniosłaby 2 lata. Sam postulat podniesienia i zrównania wieku do 67 lat został potwierdzony w publikacjach opisujących raport.
Według wyliczeń związanych z raportem reforma systemu emerytalnego mogłaby przynieść około 50 mld zł efektu dla finansów publicznych. Autorzy argumentują jednocześnie, że dłuższa aktywność zawodowa oznaczałaby wyższe przyszłe świadczenia.
Nie tylko emerytury i 800 plus. Lista jest znacznie dłuższa
Zmiana najpopularniejszych świadczeń społecznych to jedynie część proponowanej reformy. Raport zakłada szersze ograniczenie wydatków i zmianę sposobu funkcjonowania państwa.
Wśród omawianych rozwiązań znalazły się również zamrożenie części wynagrodzeń w sektorze publicznym, prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, sprzedaż państwowej ziemi oraz zmiany dotyczące rynku hazardu internetowego. Według zestawień dotyczących raportu sama prywatyzacja mogłaby przynieść dziesiątki miliardów złotych.
To pokazuje, że autorzy nie proponują pojedynczej korekty 800 plus czy emerytur, lecz kompleksową przebudowę struktury wydatków i majątku państwa.
Dlaczego ekonomiści chcą tak głębokich zmian?
Punktem wyjścia jest stan finansów publicznych. Polska pozostaje objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu, a FOR wskazuje na bardzo wysoki poziom deficytu sektora finansów publicznych. Organizacja argumentuje, że bez ograniczenia wydatków problem będzie się pogłębiał. :
Autorzy raportu stawiają więc wybór między zwiększaniem obciążeń podatkowych a ograniczeniem części wydatków. Sami opowiadają się za drugim rozwiązaniem.
To jednak określona wizja polityki gospodarczej, a nie jedyny możliwy scenariusz. Zakres i tempo konsolidacji finansów publicznych mogą być przedmiotem sporu ekonomicznego, podobnie jak pytanie o społeczne konsekwencje ograniczenia transferów.
Czy rząd likwiduje 800 plus oraz 13. i 14. emeryturę?
Nie. I to jest najważniejsza informacja dla osób, które po przeczytaniu nagłówków mogą obawiać się utraty pieniędzy.
Opisane rozwiązania są propozycjami FOR i WEI. Nie należy ich utożsamiać z obowiązującymi przepisami ani przedstawiać jako przesądzonej reformy rządu. Źródła opisujące raport jednoznacznie przedstawiają je jako postulaty i rekomendacje ekonomistów.
Dlatego rodzina otrzymująca 800 plus nie powinna na podstawie samego raportu zakładać, że straci świadczenie. Tak samo seniorzy nie powinni traktować publikacji jako informacji o uchwalonej likwidacji dodatkowych emerytur.
Do rzeczywistego wprowadzenia takich rozwiązań potrzebne byłyby odpowiednie decyzje polityczne i zmiany przepisów.
Warszawa również odczułaby skutki takich reform
Gdyby podobny program został kiedyś wprowadzony, jego skutki byłyby widoczne także w Warszawie. Dotyczyłyby rodzin pobierających 800 plus, seniorów otrzymujących dodatkowe świadczenia oraz dużej grupy pracowników administracji i sektora publicznego.
W przypadku programu uzależnionego od dochodu szczególnie istotna stałaby się wysokość ewentualnego kryterium. W mieście, w którym wynagrodzenia i koszty utrzymania są relatywnie wysokie, konstrukcja progu dochodowego miałaby ogromne znaczenie dla liczby rodzin zachowujących świadczenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Na ten moment nie musisz składać żadnych nowych wniosków ani podejmować żadnych działań. Sam raport nie zmienia prawa do 800 plus, 13. emerytury, 14. emerytury ani obecnego wieku emerytalnego.
Jeżeli jesteś rodzicem pobierającym 800 plus, publikacja raportu nie oznacza automatycznej utraty świadczenia. Propozycja dotyczy zmiany zasad programu, ale jej wejście w życie wymagałoby zmian prawnych.
Jeżeli jesteś emerytem, rekomendacja likwidacji 13. i 14. emerytury również nie oznacza, że dodatkowe wypłaty zostały właśnie skasowane. To propozycja autorów raportu, nie obowiązujący przepis.
Jeżeli jesteś osobą przed emeryturą, nie oznacza to również, że od teraz musisz pracować do 67. roku życia. Obowiązujący powszechny wiek emerytalny pozostaje na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Warto jednak obserwować debatę o finansach publicznych, ponieważ przedstawione liczby pokazują skalę problemu, przed którym stoją kolejne budżety państwa. Propozycje FOR i WEI są wyjątkowo daleko idące, ale jednocześnie otwierają dyskusję o pytaniu, które będzie powracać: czy państwo powinno ograniczać wydatki, zwiększać dochody, czy szukać rozwiązania łączącego oba kierunki?
Jedno jest dziś kluczowe: nie mylmy ekonomicznego raportu z decyzją władz. 13. i 14. emerytura nie zostały na jego podstawie zlikwidowane, program 800 plus nie został zniesiony, a wiek emerytalny nie został podniesiony do 67 lat. To propozycje, które dopiero mogą stać się przedmiotem politycznej i społecznej debaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.