Limity wypłat z bankomatów w całej Polsce. Masz pieniądze na koncie, ale więcej nie wypłacisz. Padły konkretne kwoty
Masz na koncie kilka tysięcy złotych, wkładasz kartę do bankomatu lub wpisujesz kod BLIK i okazuje się, że nie możesz wypłacić całej potrzebnej kwoty. W Polsce obowiązują różne limity wypłat gotówki, a w niektórych urządzeniach jednorazowo można pobrać zaledwie 200 zł. Różnice między operatorami są ogromne. Sprawdzamy, ile pieniędzy można wypłacić i co zrobić, gdy potrzebujesz większej sumy.
Masz pieniądze na koncie, ale bankomat nie wypłaci całej kwoty
Dostęp do gotówki wydaje się czymś oczywistym. Wystarczy podejść do bankomatu, włożyć kartę, wpisać PIN i wybrać kwotę.
W praktyce sytuacja bywa bardziej skomplikowana.
W Polsce nie obowiązuje jeden, jednakowy dla wszystkich bankomatów limit wypłat gotówki. Ograniczenia zależą od operatora urządzenia, banku, rodzaju karty i sposobu wypłaty.
Największe zaskoczenie może spotkać osoby korzystające z kodów BLIK.
W jednej z najpopularniejszych sieci bankomatowych jednorazowa wypłata została ograniczona do zaledwie 200 zł.
Oznacza to, że osoba potrzebująca 2000 zł może być zmuszona do wykonania aż dziesięciu oddzielnych operacji.
Euronet wprowadził limit 200 zł. Obowiązuje w całej sieci
Od 19 lutego 2026 roku w bankomatach należących do sieci Euronet Polska obowiązuje limit 200 zł na pojedynczą wypłatę kodem BLIK.
Ograniczenie dotyczy również wpłatomatów tej sieci umożliwiających wypłatę pieniędzy.
Nie obejmuje natomiast urządzeń bankowych obsługiwanych przez Euronet, które są oznaczone logo konkretnego banku.
W przypadku wypłat kartą Euronet wskazuje 800 zł jako rekomendowaną kwotę pojedynczej transakcji. Niektóre banki mogą jednak oferować swoim klientom wyższe limity na podstawie odrębnych umów.
Co istotne, ograniczenie do 200 zł dotyczy pojedynczej operacji, a nie całkowitej kwoty pieniędzy, jaką klient posiada na rachunku.
Planet Cash pozwala wypłacić znacznie więcej
Inaczej wygląda sytuacja w sieci Planet Cash.
Od 2 marca 2026 roku operator zwiększył standardowy limit jednorazowej wypłaty kartami Visa i Mastercard do 4000 zł.
W niektórych urządzeniach i w przypadku wybranych umów z bankami dostępne mogą być wyższe kwoty.
Inaczej wygląda sytuacja z BLIKIEM. Wysokość limitu może zależeć od lokalizacji urządzenia i warunków operatora. W części bankomatów wynosi 250 zł na jedną transakcję.
Oznacza to, że wybór sposobu wypłaty ma ogromne znaczenie.
Ta sama osoba może nie być w stanie wypłacić 1000 zł jednym kodem BLIK, ale zrealizować taką wypłatę kartą.
Konkretne kwoty. Ile wypłacisz z bankomatu?
|Sieć lub bank
|Limit
|Euronet – BLIK
|200 zł na transakcję
|Euronet – karta
|Zwykle 800 zł na transakcję, możliwe wyjątki
|Planet Cash – karta Visa/Mastercard
|Standardowo do 4000 zł na transakcję
|Planet Cash – BLIK
|Zależny od urządzenia, w części bankomatów 250 zł
|PKO BP
|Limit dzienny zależny od ustawień karty; może sięgać 20 000 zł
|Bank Pekao
|Przykładowo 6000 zł dziennie dla wybranych standardowych kart
|Bank Millennium
|Domyślnie w wybranych ofertach 2000 zł dziennie, z możliwością zmiany
Uwaga: zestawienie obejmuje zarówno limity pojedynczej transakcji, jak i przykładowe limity dzienne banków. Nie należy ich ze sobą utożsamiać. Ostateczna dostępna kwota zależy od rodzaju rachunku, karty, ustawień klienta i konkretnego urządzenia.
Dlaczego bankomaty ograniczają wypłaty?
Powodów jest kilka.
Pierwszym są koszty obsługi gotówki. Bankomaty wymagają regularnego uzupełniania pieniędzy, transportu banknotów, zabezpieczeń, serwisowania oraz utrzymania systemów informatycznych.
Drugim powodem są rozliczenia między operatorami bankomatów, bankami i organizacjami płatniczymi.
Euronet wyjaśniał, że obniżenie limitu BLIK do 200 zł miało ograniczyć straty finansowe związane z realizacją tych transakcji.
Znaczenie mają także kwestie bezpieczeństwa.
Banki stosują limity dzienne, które mogą ograniczać straty w przypadku kradzieży karty lub nieuprawnionego dostępu do konta.
Istnieją również ograniczenia techniczne. Bankomat może jednorazowo wydać określoną liczbę banknotów, a dostępne nominały i ilość gotówki w urządzeniu wpływają na możliwą wypłatę.
Chcesz wypłacić 5000 lub 10 000 zł? Tak możesz to zrobić
Jeżeli potrzebujesz większej sumy pieniędzy, masz kilka możliwości.
Pierwsza to skorzystanie z bankomatu własnego banku. W takich urządzeniach mogą obowiązywać korzystniejsze limity niż w sieciach niezależnych operatorów.
Druga możliwość to wykonanie kilku wypłat. Trzeba jednak pamiętać, że bank nadal może ograniczać łączną kwotę wypłacaną w ciągu dnia.
Trzecim rozwiązaniem jest sprawdzenie limitów karty w aplikacji bankowej. W wielu bankach można samodzielnie zmienić dzienny limit wypłat, w granicach dopuszczonych przez instytucję.
Czwarta możliwość to wypłata gotówki w oddziale banku. Przy większych kwotach placówka może wymagać wcześniejszego zamówienia pieniędzy.
Warto także sprawdzić, czy bardziej opłacalna będzie wypłata kartą, czy kodem BLIK.
Uważaj na prowizje. Kilka wypłat może kosztować więcej
Limity to niejedyny problem.
Niektóre banki pobierają opłaty za wypłaty z obcych bankomatów, a także za transakcje poniżej określonej wartości.
Jeżeli zamiast jednej operacji trzeba wykonać kilka, koszty mogą się zwiększyć.
Przykładowo przy prowizji wynoszącej 5 zł za transakcję dziesięć wypłat oznaczałoby dodatkowy wydatek 50 zł.
To jedynie przykład – rzeczywiste opłaty zależą od taryfy banku i rodzaju rachunku.
Dlatego przed wypłatą większej kwoty warto sprawdzić tabelę opłat i prowizji.
Czy bank może odmówić wypłaty własnych pieniędzy?
Samo ograniczenie jednorazowej wypłaty w bankomacie nie oznacza, że bank zamroził pieniądze klienta.
To przede wszystkim ograniczenie konkretnego kanału dostępu do gotówki.
Bankomat może odmówić realizacji transakcji również wtedy, gdy zabraknie w nim odpowiednich banknotów, przekroczony zostanie limit dzienny albo wystąpi problem techniczny.
Odrębną kwestią są sytuacje, w których bank ogranicza dostęp do rachunku na podstawie przepisów prawa lub ze względów bezpieczeństwa.
Nie należy jednak utożsamiać takich przypadków ze standardowymi limitami bankomatowymi.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz wypłatę większej sumy gotówki, nie zakładaj, że każdy bankomat pozwoli Ci pobrać ją za jednym razem.
W Euronecie wypłata BLIKIEM jest ograniczona do 200 zł na transakcję, podczas gdy w Planet Cash standardowy limit wypłaty kartą wynosi 4000 zł.
Przed wyjściem z domu sprawdź dzienny limit swojej karty, dostępność bankomatu oraz ewentualne prowizje.
W przypadku dużych kwot najlepiej wcześniej skontaktować się z bankiem.
Najważniejsze: nie ma jednego ogólnopolskiego limitu wypłat gotówki. Ograniczenia różnią się w zależności od banku, operatora i sposobu realizacji transakcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.