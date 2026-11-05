Lidl ruszył z gigantyczną promocją na owoce. Awokado i kiwi 1+1 gratis, banany za 2,99 zł. Klienci mają czas tylko do soboty
Lidl przygotował wyjątkowo mocne promocje na owoce. Od czwartku 5 listopada do soboty 7 listopada klienci mogą kupić awokado i kiwi w promocji 1+1 gratis, banany za 2,99 zł za kilogram, a także znacznie taniej arbuzy, mango i melony. Największe obniżki sięgają 57 procent. Trzeba jednak pamiętać o jednym warunku – część okazji wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Lidl przecenił owoce. Awokado i kiwi 1+1 gratis
Jedną z najciekawszych ofert najnowszej gazetki Lidla jest promocja na zielone awokado.
Standardowa cena jednej sztuki wynosi 5,99 zł. Jednak od 5 do 7 listopada, po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus, obowiązuje oferta 1+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch sztuk klient zapłaci łącznie 5,99 zł, czyli średnio niespełna 3 zł za jedno awokado.
Promocja jest limitowana – można kupić maksymalnie trzy pary owoców w ramach jednego kuponu.
Podobna okazja dotyczy kiwi Gold.
Cena jednej sztuki poza promocją wynosi 3,49 zł. W ofercie 1+1 gratis średnia cena spada do około 1,74 zł za sztukę.
Także tutaj konieczne jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus przy kasie.
Banany przecenione aż o 57 procent
To jedna z najmocniejszych obniżek w gazetce.
Banany sprzedawane luzem kosztują teraz 2,99 zł za kilogram, podczas gdy cena przed obniżką wynosiła 6,99 zł.
Oznacza to rabat na poziomie 57 procent.
Oferta obowiązuje od czwartku 5 listopada do soboty 7 listopada.
Aby skorzystać z promocji, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.
Limit wynosi 2 kilogramy na kupon.
Dla osób regularnie kupujących banany do owsianki, koktajli czy domowych wypieków może to być okazja do zauważalnych oszczędności.
Arbuzy za 4,79 zł, a melony i mango dużo taniej
Na tym nie kończą się listopadowe promocje.
Lidl obniżył również ceny innych owoców.
Arbuzy drobnopestkowe kosztują 4,79 zł za kilogram zamiast 7,99 zł. To obniżka o 40 procent.
Melony Galia zostały przecenione o 30 procent. Cena spadła z 12,99 zł do 8,99 zł za kilogram.
Tyle samo, czyli 8,99 zł za kilogram, kosztuje mango sprzedawane luzem. W tym przypadku również zastosowano 30-procentową obniżkę.
Na uwagę zasługuje też pomelo żółte, które można kupić za 7,99 zł za kilogram zamiast 11,99 zł. To rabat wynoszący 33 procent.
W przypadku mango, pomelo i bananów promocja wymaga kuponu Lidl Plus. Melony Galia i arbuzy mają ceny promocyjne bez wskazanego na gazetce obowiązku aktywowania kuponu.
Ile kosztują owoce w Lidlu od 5 listopada?
|Produkt
|Cena promocyjna
|Warunek
|Awokado zielone
|2,99 zł/szt. przy zakupie 2
|1+1 gratis, Lidl Plus
|Kiwi Gold
|ok. 1,74 zł/szt. przy zakupie 2
|1+1 gratis, Lidl Plus
|Banany
|2,99 zł/kg
|Lidl Plus, limit 2 kg
|Arbuzy drobnopestkowe
|4,79 zł/kg
|Obniżka 40%
|Melony Galia
|8,99 zł/kg
|Obniżka 30%
|Mango
|8,99 zł/kg
|Lidl Plus, obniżka 30%
|Pomelo żółte
|7,99 zł/kg
|Lidl Plus, obniżka 33%
Warto pamiętać, że ceny awokado i kiwi podane w tabeli są średnimi cenami jednej sztuki przy zakupie pary. Nie obowiązują przy zakupie pojedynczego owocu.
Uwaga na aplikację. Bez kuponu zapłacisz więcej
Najważniejszym warunkiem części promocji jest korzystanie z programu Lidl Plus.
Samo posiadanie aplikacji nie zawsze wystarczy.
W przypadku ofert oznaczonych kuponem należy go wcześniej aktywować, a następnie zeskanować aplikację przy kasie.
Bez spełnienia tych warunków klient może zapłacić standardową cenę.
Warto również sprawdzić limity ilościowe, ponieważ niektóre obniżki obejmują określoną liczbę produktów na kupon.
Promocje tylko do soboty. Co warto kupić?
Oferta obowiązuje od 5 do 7 listopada 2026 roku, czyli od czwartku do soboty.
Największą procentową obniżkę Lidl przygotował na banany. Z kolei promocje 1+1 gratis na awokado i kiwi Gold mogą zainteresować osoby, które regularnie kupują te owoce.
Przed zakupami warto sprawdzić dostępność produktów w swoim sklepie oraz aktywować potrzebne kupony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.