Sekret warszawskich kawiarni zdradzony. Ten deser zachwyci wszystkich, a Ty nie wydasz majątku
Wygląda jak deser z eleganckiej kawiarni w centrum Warszawy, smakuje obłędnie, a jego przygotowanie kosztuje ułamek ceny podobnych słodkości na mieście. Delikatny krem, chrupiący spód i aromatyczna kawa tworzą połączenie, któremu trudno się oprzeć. Najlepsze jest to, że nie potrzebujesz piekarnika ani drogich składników.
Deser jak z warszawskiej kawiarni. Zrobisz go we własnej kuchni
Warszawskie kawiarnie kuszą efektownymi deserami podawanymi w szklanych pucharkach i eleganckich filiżankach. Warstwy puszystego kremu, biszkoptów i aromatycznej kawy wyglądają niezwykle apetycznie.
Podobny efekt można jednak uzyskać w domu.
Proponujemy kawowy deser z kremem mascarpone, chrupiącymi ciasteczkami i czekoladą, inspirowany stylem deserów serwowanych w kawiarniach.
Nie jest to receptura pochodząca z konkretnego lokalu, ale autorski przepis wykorzystujący prosty cukierniczy trik.
Sekret tkwi w dodaniu niewielkiej ilości soli do słodkiego kremu i krótkim schłodzeniu deseru przed podaniem. Dzięki temu smak staje się bardziej wyrazisty, a poszczególne warstwy zachowują przyjemną konsystencję.
Składniki na 6 eleganckich porcji
Do przygotowania deseru potrzebujesz:
Na krem:
- 250 g serka mascarpone
- 250 ml śmietanki 30 lub 36 proc., dobrze schłodzonej
- 3 łyżki cukru pudru
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub cukru wanilinowego
- szczypta soli
Na pozostałe warstwy:
- 150 g herbatników maślanych
- 100 ml mocnej kawy espresso lub kawy z ekspresu, wystudzonej
- 50 g gorzkiej lub mlecznej czekolady
- 1 łyżeczka kakao
- opcjonalnie: 1 łyżeczka miodu lub syropu karmelowego
Całość wystarczy na sześć niewielkich porcji.
Orientacyjny koszt składników to około 25–35 zł, zależnie od sklepu, marek i aktualnych promocji. Daje to mniej więcej 4–6 zł za porcję, przy założeniu wykorzystania wszystkich zakupionych składników.
Jak przygotować deser? To prostsze, niż myślisz
Krok 1. Przygotuj kawę
Zaparz około 100 ml mocnej kawy i pozostaw ją do całkowitego wystudzenia. Jeśli lubisz słodsze desery, możesz dodać odrobinę miodu lub syropu karmelowego.
Krok 2. Zrób chrupiący spód
Herbatniki pokrusz na niewielkie kawałki. Nie rozdrabniaj ich całkowicie na pył. Drobne, chrupiące fragmenty sprawią, że deser będzie miał ciekawszą strukturę.
Krok 3. Przygotuj puszysty krem
Schłodzoną śmietankę ubij z cukrem pudrem do uzyskania miękkich szczytów.
W osobnej misce krótko wymieszaj mascarpone z wanilią i szczyptą soli.
Następnie delikatnie połącz obie masy szpatułką.
Nie mieszaj zbyt długo, ponieważ krem może stracić puszystość.
Krok 4. Ułóż warstwy
Na dno szklanek wsyp porcję pokruszonych herbatników.
Skrop je niewielką ilością wystudzonej kawy. Nie przesadzaj z ilością płynu, żeby ciasteczka nie zamieniły się w papkę.
Następnie dodaj warstwę kremu mascarpone.
Powtórz układanie warstw, kończąc kremem.
Krok 5. Dodaj efektowne wykończenie
Na wierzch zetrzyj czekoladę i oprósz deser niewielką ilością kakao.
Wstaw pucharki do lodówki na 30–60 minut.
Gotowe!
Ten jeden szczegół robi ogromną różnicę
Wiele osób przygotowujących domowe desery popełnia ten sam błąd: dodaje zbyt dużo cukru.
Tymczasem krem mascarpone wcale nie musi być przesadnie słodki.
Szczypta soli podkreśla smak wanilii i czekolady, a mocna kawa równoważy słodycz śmietankowego kremu.
To właśnie kontrast smaków sprawia, że deser wydaje się bardziej wyrafinowany.
Drugim ważnym elementem jest odpowiednia konsystencja.
Herbatniki powinny być lekko wilgotne od kawy, ale nie całkowicie rozmoknięte.
Dzięki temu każda łyżeczka łączy aksamitny krem z delikatnie chrupiącymi kawałkami ciasteczek.
Jak podać deser, żeby wyglądał jak z eleganckiej cukierni?
Nie potrzebujesz profesjonalnych akcesoriów cukierniczych.
Wystarczą niewielkie przezroczyste szklanki lub pucharki.
Przez szkło będą widoczne jasne warstwy kremu i ciemniejsze warstwy kawowych ciasteczek.
Na wierzchu możesz ułożyć kilka czekoladowych wiórków, połówkę herbatnika albo pojedyncze ziarenko kawy w czekoladzie.
Jeśli chcesz uzyskać jeszcze bardziej efektowny wygląd, nałóż krem przy pomocy rękawa cukierniczego.
Całość będzie prezentować się jak deser przygotowany na specjalną okazję.
Idealny na jesienny weekend i niezapowiedzianych gości
Ten deser ma jeszcze jedną zaletę: nie wymaga pieczenia.
Samo przygotowanie zajmuje około 15 minut, a później wystarczy schłodzić go w lodówce.
Świetnie sprawdzi się podczas rodzinnego spotkania, niedzielnego obiadu albo popołudniowej kawy z przyjaciółmi.
Można również przygotować go wcześniej i przechowywać pod przykryciem w lodówce do następnego dnia.
Ze względu na zawartość śmietanki i mascarpone deser powinien pozostawać w chłodzie do momentu podania.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nie musisz odwiedzać drogiej kawiarni, żeby zjeść efektowny deser.
Za około 25–35 zł przygotujesz sześć porcji kawowego przysmaku, który będzie wyglądał elegancko i sprawdzi się nawet podczas przyjęcia.
Najważniejsze są odpowiednie proporcje, dobrze schłodzone składniki i prosty trik ze szczyptą soli.
To jeden z tych przepisów, które warto zachować na jesienne i zimowe popołudnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.