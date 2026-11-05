Od stycznia wyższe opłaty w blokach. Są już zawiadomienia, a podwyżki się sumują
Nowe stawki za utrzymanie mieszkań są już ogłaszane. W jednym z opublikowanych zawiadomień wzrost opłaty eksploatacyjnej oznacza dla mieszkania o powierzchni 50 m² dodatkowe 258 zł rocznie w porównaniu ze stawką ogłoszoną na styczeń 2026 roku. Do tego mogą dochodzić zmiany funduszu remontowego i zaliczek na media. Kilka pozornie niewielkich podwyżek potrafi zwiększyć miesięczny przelew o 100 zł, czyli o 1200 zł w skali roku. Nie będzie jednak jednej podwyżki dla wszystkich mieszkańców bloków. Konkretna kwota zależy od budynku, metrażu, zużycia mediów i lokalnych decyzji.
Nowa stawka od stycznia. Za samo utrzymanie mieszkania więcej o ponad 8 proc.
Konkretny przykład pochodzi ze Spółdzielni Mieszkaniowej IHAR w Radzikowie pod Błoniem. W zawiadomieniu z 28 września 2026 roku spółdzielnia poinformowała, że od 1 stycznia 2027 roku miesięczna stawka kosztów utrzymania wyniesie 5,76 zł za m². W analogicznym dokumencie dotyczącym stycznia 2026 roku wskazano 5,33 zł za m². Różnica wynosi 43 gr na każdym metrze, czyli około 8,1 proc. Dla właściciela większego mieszkania ta sama zmiana oznacza wyraźnie większy wydatek niż dla właściciela kawalerki. Poniższe wyliczenia dotyczą wyłącznie tej pozycji opłat, przy porównaniu obu opublikowanych stawek.
|Powierzchnia mieszkania
|Opłata miesięczna według stawki ze stycznia 2026 r.
|Opłata miesięczna od stycznia 2027 r.
|Różnica miesięczna
|Różnica za 12 miesięcy
|35 m²
|186,55 zł
|201,60 zł
|15,05 zł
|180,60 zł
|50 m²
|266,50 zł
|288 zł
|21,50 zł
|258 zł
|65 m²
|346,45 zł
|374,40 zł
|27,95 zł
|335,40 zł
|75 m²
|399,75 zł
|432 zł
|32,25 zł
|387 zł
Kwota 288 zł dla mieszkania 50-metrowego obejmuje tylko koszt utrzymania według wskazanej stawki. Dochodzą do niej pozostałe należności. IHAR zapowiedziała przekazanie indywidualnych zawiadomień z pełnymi naliczeniami, obejmującymi również zaliczki na opłaty niezależne, najpóźniej do 15 grudnia 2026 roku. Dopiero taki dokument pozwoli porównać całkowity przelew. Podwyżka jednej pozycji o 8,1 proc. nie oznacza wzrostu wszystkich opłat o ten sam procent. Pozostałe składniki mogą zmienić się inaczej albo pozostać bez zmian.
W Warszawie także ogłoszono zmiany. Będą wprowadzane w różnych terminach
Warszawska SM Orlik-Jantar poinformowała o zmianach opłat w dwóch etapach. Od października 2026 roku dotyczą one gazu do kuchenek oraz ciepła na ogrzewanie i podgrzanie wody. Od stycznia 2027 roku mają zmienić się opłaty za eksploatację nieruchomości i fundusz remontowy. Stawki dla poszczególnych mieszkań są przekazywane indywidualnie. Ten przykład pokazuje, dlaczego porównanie rachunku ze stycznia 2027 roku z rachunkiem sprzed roku może ujawnić kilka podwyżek naraz, choć nie wszystkie zaczęły obowiązywać w Nowy Rok. Część dodatkowych kosztów mieszkańcy ponoszą już jesienią, a kolejne pojawią się w styczniowym naliczeniu.
Fundusz remontowy może zmienić rachunek bardziej niż drobne podwyżki mediów
Znaczenie ma nie tylko bieżące utrzymanie budynku. W Orlik-Jantar odpis na fundusz remontowy jest ustalany dla nieruchomości z uwzględnieniem stanu technicznego, planowanych prac i salda rozliczeń. Spółdzielnia zapowiedziała również program likwidacji ujemnych sald w części nieruchomości na lata 2027-2029. Takie decyzje mogą różnicować opłaty nawet między sąsiednimi blokami. Prosty przelicznik pokazuje skalę: podniesienie odpisu o 50 gr za m² oznacza przy mieszkaniu 50-metrowym dodatkowe 25 zł miesięcznie i 300 zł rocznie. Wzrost o 1 zł za m² to już 600 zł rocznie. Są to przykłady obliczeń, a konkretną zmianę trzeba sprawdzić w zawiadomieniu dotyczącym własnego budynku.
Ogrzewanie: wyższa zaliczka i wyższa cena ciepła to dwie różne rzeczy
Wśród najbardziej odczuwalnych pozycji pozostaje ogrzewanie. Mieszkaniec powinien sprawdzić, czy wzrosła taryfa dostawcy, przyjęte do naliczeń zużycie, czy sama miesięczna zaliczka. Jej podniesienie może służyć ograniczeniu późniejszej dopłaty, jeżeli wcześniejsze wpłaty nie pokrywały kosztów. Z kolei obniżona zaliczka nie gwarantuje taniego ogrzewania po rozliczeniu sezonu. Rachunek budynku obejmuje także koszty stałe, a nie tylko ilość zużytego ciepła. URE wyjaśnia, że w cenie dostarczania ciepła uwzględnia się m.in. moc cieplną oraz stałe i zmienne opłaty za przesył. Samo porównanie jednej ceny za gigadżul może więc nie pokazywać całego obciążenia mieszkańców.
Od stycznia wzrośnie płaca minimalna. To może wpływać na ceny usług
Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla objętych nią umów cywilnoprawnych 32,30 zł. W 2026 roku jest to odpowiednio 4806 zł i 31,40 zł. Wzrost kosztów zatrudnienia może mieć znaczenie dla ofert sprzątania, ochrony, konserwacji i innych usług zamawianych dla budynku. Nie oznacza jednak, że cała opłata za mieszkanie powinna automatycznie wzrosnąć o około 3 proc. Wynagrodzenia są tylko częścią kosztów, a znaczenie mają też warunki zawartych umów. W kalkulacji podwyżki powinno być widoczne, która usługa zdrożała i jak przełożyło się to na stawkę przypadającą na lokal.
Woda i odpady zależą od lokalnych stawek. Styczniowy termin nie jest wspólny dla wszystkich
Opłaty za wodę, ścieki i odpady również trzeba sprawdzać dla swojej miejscowości. Zmiany nie muszą następować 1 stycznia, a w rozliczeniu wody dodatkowe znaczenie ma zużycie. Przy miesięcznym poborze 10 m³ każdy wzrost łącznej ceny wody i ścieków o 1 zł za m³ oznacza 10 zł więcej miesięcznie, czyli 120 zł za rok takiego zużycia. W przypadku odpadów sposób naliczania zależy od gminy. W Warszawie aktualna podstawowa opłata w zabudowie wielolokalowej wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego. Jest to już obowiązująca stawka, a nie nowa podwyżka na styczeń 2027 roku. Przy czytaniu zawiadomienia ważne są więc zarówno kwota, jak i rzeczywista data jej wprowadzenia.
Prąd: opłata mocowa bez zmian, a opłata OZE nawet spadnie
Wydatki na mieszkanie obejmują też prąd, opłacany zwykle osobno od należności dla spółdzielni. Tutaj nie każda pozycja będzie wyższa. URE ogłosił, że miesięczne stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych pozostają w 2027 roku na poziomie z 2026 roku. W przedziale rocznego zużycia powyżej 1200 do 2800 kWh jest to 17,18 zł netto miesięcznie. Z kolei opłata OZE spadnie z 7,30 do 6,40 zł netto za MWh. Przy zużyciu 2000 kWh rocznie różnica w tej jednej opłacie wynosi 1,80 zł netto na rok, czyli około 2,21 zł brutto przy VAT 23 proc. To niewielka oszczędność, która nie rozstrzyga o całym rachunku za energię. Jego wysokość zależy również od ceny prądu, pozostałych opłat i zużycia. Prąd w mieszkaniu trzeba też odróżniać od energii zużywanej przez części wspólne budynku, rozliczanej w opłatach administracyjnych.
Podatek od mieszkania: wyższy limit, ale niewielka różnica dla samej powierzchni lokalu
Na 2027 rok ogłoszono także wyższe maksymalne stawki podatków lokalnych. Limit dla budynków mieszkalnych wzrasta z 1,25 do 1,29 zł za m² powierzchni użytkowej rocznie. Jeżeli gmina zastosuje w obu latach stawki maksymalne, przy mieszkaniu 50-metrowym podatek od tej powierzchni wzrośnie z 62,50 do 64,50 zł na rok. Różnica wynosi więc 2 zł rocznie. To obliczenie nie obejmuje udziału w gruncie ani innych składników opodatkowania nieruchomości. Ostateczną stawkę określa rada gminy w granicach ustawowego limitu. Sposób ponoszenia podatku zależy też od tytułu prawnego do lokalu, dlatego nie należy automatycznie dopisywać go każdemu do miesięcznej opłaty spółdzielczej.
Jak kilka zmian daje 1200 zł więcej rocznie? Przykład dla mieszkania 50 m²
Największe obciążenie powstaje wtedy, gdy jednocześnie rośnie kilka pozycji. Można to pokazać na przykładowym mieszkaniu o powierzchni 50 m², którego domownicy zużywają łącznie 10 m³ wody miesięcznie. Załóżmy wzrost opłaty eksploatacyjnej o 50 gr za m², taki sam wzrost odpisu remontowego, podniesienie zaliczki na ogrzewanie o 30 zł i wzrost łącznej ceny wody oraz ścieków o 2 zł za m³. Poniższe kwoty są przykładem obliczeń, a nie zatwierdzonym zestawem podwyżek w konkretnej spółdzielni. Pokazują, jak zmiana kilku stawek przekłada się na przelew, nawet gdy żadna z nich osobno nie wydaje się bardzo duża.
|Pozycja
|Przyjęta zmiana
|Dodatkowo miesięcznie
|Dodatkowo za 12 miesięcy
|Eksploatacja
|0,50 zł za m² przy 50 m²
|25 zł
|300 zł
|Fundusz remontowy
|0,50 zł za m² przy 50 m²
|25 zł
|300 zł
|Zaliczka na ogrzewanie
|30 zł na mieszkanie
|30 zł
|360 zł
|Woda i ścieki
|2 zł za m³ przy 10 m³ zużycia
|20 zł
|240 zł
|Łącznie
|100 zł
|1200 zł
Co sprawdzić po otrzymaniu zawiadomienia o nowych opłatach?
Najwięcej wyjaśni zestawienie starego i nowego naliczenia pozycja po pozycji. Trzeba sprawdzić powierzchnię przyjętą do rozliczeń, liczbę osób, prognozowane zużycie mediów, nowe stawki i daty ich obowiązywania. Warto też ustalić, czy obok bieżących opłat doliczono jednorazowe wyrównanie albo ratę niedopłaty. Takiej kwoty nie należy mnożyć przez dwanaście, jeżeli nie będzie pobierana co miesiąc. Jeżeli zmiany dotyczą remontów, przydatny będzie plan prac i informacja o saldzie funduszu własnego budynku. Przy mediach trzeba porównać taryfę dostawcy oraz ostatnie rozliczenie zużycia. Dzięki temu można ustalić, skąd dokładnie bierze się większa kwota do zapłaty.
Osoby uprawnione na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mogą żądać od spółdzielni kalkulacji wysokości opłat. Dotyczy to m.in. członków, właścicieli niebędących członkami oraz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W piśmie warto wskazać konkretną pozycję i zapytać o sposób jej wyliczenia, dokument będący podstawą zmiany oraz okres, którego dotyczy. Odpowiedź powinna pozwolić porównać nową należność z wcześniejszą, a nie ograniczać się do ogólnego stwierdzenia, że wszystko drożeje. Dla planowania domowego budżetu najważniejsza będzie suma powtarzalnych miesięcznych podwyżek. To ona pokaże, czy mieszkanie będzie kosztować w skali roku o 258 zł, 600 zł, 1200 zł czy jeszcze więcej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.