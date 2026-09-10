Wojsko wysyła karty mobilizacyjne. Za zignorowanie tego pisma grożą co najmniej 3 lata więzienia
Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR) w całej Polsce prowadzą rutynową wysyłkę kart mobilizacyjnych. Dokument określa dokładne miejsce oraz czas, w którym dana osoba ma obowiązek stawić się w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu konfliktu zbrojnego. Służby wojskowe podkreślają, że doręczenie dokumentu jest standardowym elementem przygotowań obronnych w czasie pokoju i nie oznacza rozpoczęcia działań wojennych. Sprawą tą interesują się również mieszkańcy stolicy, zgłaszający się do stołecznych placówek WCR obsługujących m.in. dzielnice Śródmieście, Wola oraz Mokotów.
Czerwony, zielony i niebieski pasek. Rodzaje dokumentów i kto je otrzymuje
Definicję oraz wzory dokumentów określa ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.). Karta mobilizacyjna jest imiennym dokumentem potwierdzającym wyznaczenie danej osoby w czasie pokoju na stanowisko służbowe lub do konkretnej funkcji na czas wojny. W zależności od przeznaczenia wydawane są trzy typy kart:
- Karta z czerwonym paskiem – przeznaczona dla żołnierzy pasywnej rezerwy, zobowiązanych do natychmiastowego stawiennictwa po ogłoszeniu mobilizacji,
- Karta z zielonym paskiem – wydawana rezerwistom powoływanym do służby na podstawie odrębnego obwieszczenia lub karty powołania,
- Karta z niebieskim paskiem – dedykowana pracownikom resortu obrony narodowej oraz cywilom wyznaczonym do zadań wspierających.
Przydziały mobilizacyjne, nadawane na podstawie art. 531 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny, trafiają do żołnierzy pasywnej rezerwy, ale także do cywilnych specjalistów m.in. z zakresu medycyny, logistyki, informatyki, łączności, transportu czy energetyki. Przykładem takich działań jest sytuacja 52-letniego mieszkańca Warszawy, który po odbyciu krótkiego przeszkolenia otrzymał dokument wystawiony przez Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście.
Surowe sankcje karne i zasady zwalniania z przydziału mobilizacyjnego
Zignorowanie wezwania w warunkach zagrożenia wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 687 ustawy o obronie Ojczyzny, osoba powołana do czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny, która nie zgłosi się w wyznaczonym miejscu i czasie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.
Szczegółowe warunki cofnięcia przydziału określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2024 r. Przydział mobilizacyjny może zostać uchylony m.in. w przypadku osiągnięcia maksymalnego wieku rezerwy, trwałej niezdolności do służby, utraty obywatelstwa, zmiany miejsca zamieszkania poza obszar WCR, skazania na bezwzględną karę więzienia czy w sytuacji, gdy oboje rodzice wychowujący dziecko do 18. roku życia posiadają takie przydziały.
Procedury w warszawskich Wojskowych Centrach Rekrutacji. Śródmieście, Wola i Mokotów
W Warszawie nadawaniem i ewidencją przydziałów zajmują się właściwe terytorialnie Wojskowe Centra Rekrutacji. Mieszkańcy warszawskiej Woli, Mokotowa oraz Śródmieścia nie mają możliwości sprawdzenia statusu swojej karty mobilizacyjnej bezpośrednio przez aplikację mObywatel ani portal ePUAP, gdyż wojskowa ewidencja nie udostępnia automatycznych e-usług dla obywateli.
Aby zweryfikować, czy został nam nadany przydział mobilizacyjny, konieczny jest bezpośredni kontakt z właściwym WCR (osobiście lub poprzez wysłanie oficjalnego zapytania za pośrednictwem platformy ePUAP do odpowiedniej placówki). Wojskowi komendanci przypominają, że aktualizacja danych osobowych i adresowych jest ustawowym obowiązkiem każdego rezerwisty.
Jak krok po kroku postępować w przypadku otrzymania karty mobilizacyjnej
Oto zestaw praktycznych wskazówek dotyczących postępowania po doręczeniu dokumentu z wojska:
- Odbierz przesyłkę osobiście i zapoznaj się z treścią karty – sprawdź przydzielone stanowisko, numer jednostki oraz przydzielone terminy stawiennictwa.
- Przechowuj kartę mobilizacyjną w bezpiecznym miejscu razem z dowodem osobistym – dokument należy posiadać przy sobie w razie ogłoszenia mobilizacji.
- Zgłoś ewentualne przeciwwskazania w WCR w Śródmieściu lub na Mokotowie – przedstaw dokumentację medyczną lub rodzinną uprawniającą do wyłączenia z przydziału.
- Zaktualizuj swoje dane zamieszkania i kontaktowe na Woli – powiadom właściwe WCR o każdej zmianie adresu lub zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.
- Nie panikuj po otrzymaniu pisma – pamiętaj, że wyznaczenie przydziału w czasie pokoju to standardowa procedura planistyczna Sił Zbrojnych RP.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.