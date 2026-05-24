Los prezydenta z KO wisi na włosku! Ruszyło wielkie referendum pod Wawelem

Uruchomienie procedury i organizacja lokali

Niedzielna mobilizacja wyborcza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 7:00, kiedy to w całym mieście otwarto drzwi do 453 lokali referendalnych. Organizatorzy ułatwili mieszkańcom dotarcie do urn, sytuując punkty wyborcze w tych samych, sprawdzonych lokalizacjach, co w trakcie tradycyjnych wyborów w minionych latach.

Struktura obwodów głosowania została podzielona na dwa segmenty:

Obwody stałe: stanowiące zdecydowaną większość, liczące dokładnie 412 placówek.

stanowiące zdecydowaną większość, liczące dokładnie 412 placówek. Obwody odrębne: obejmujące dodatkowe 41 punktów, zlokalizowanych w miejscach o utrudnionym dostępie dla pacjentów i podopiecznych, m.in. w placówkach medycznych, domach pomocy społecznej, a także w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Każda osoba zgłaszająca się do komisji otrzymuje dwie odrębne karty do głosowania – pierwsza dotyczy bezpośrednio odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego (reprezentującego Koalicję Obywatelską), druga zaś rozstrzyga o losie urzędującej rady miejskiej. Prawidłowe i ważne oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” w wyznaczonej kratce obok wybranej odpowiedzi: „TAK” lub „NIE”.

Kluczowe progi frekwencyjne. Kiedy referendum będzie ważne?

Z perspektywy ostatecznego rozstrzygnięcia najważniejszym czynnikiem pozostaje frekwencja. Przepisy nakładają surowe wymagania ilościowe, by wynik ludowego plebiscytu zyskał moc prawną. Szacuje się, że do urn musi pójść około 27 procent ogółu uprawnionych. Zgodnie z oficjalnymi zestawieniami Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Krakowie, baza zarejestrowanych wyborców na koniec marca wynosiła 585 228 osób.

Wymagane progi ważności dla krakowskiego referendum

Przedmiot głosowania Kryterium ustawowe Minimalna wymagana liczba głosujących Odwołanie Prezydenta Miasta Minimum 3/5 liczby wyborców uczestniczących w II turze wyboru prezydenta 158 555 osób Odwołanie Rady Miasta Sztywny próg frekwencyjny oparty na przepisach wyborczych 179 792 osoby

Kto posiada uprawnienia do oddania głosu? Rola Centralnego Rejestru Wyborców

Prawo do wzięcia udziału w krakowskim referendum przysługuje wyłącznie osobom dysponującym czynnym prawem wyborczym, które stale zamieszkują na obszarze gminy Kraków. Przypisanie do konkretnej komisji obwodowej odbywa się w oparciu o dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW).

Głównym wyznacznikiem w systemie teleinformatycznym pozostaje adres stałego zameldowania podatnika. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek: jeśli dany wyborca złożył wcześniej oficjalny wniosek o wpisanie go do stałego obwodu głosowania pod innym adresem i uzyskał w tej sprawie akceptację urzędników, system automatycznie uwzględnia adres wskazany w decyzji administracyjnej. Stan ten obowiązuje do momentu, w którym obywatel złoży deklarację o powrocie pod adres zameldowania stałego lub zamelduje się na stałe w nowej lokalizacji.

Zamknięcie urn i oczekiwanie na wyniki

Głosowanie na terenie całego Krakowa potrwa nieprzerwanie do godziny 21:00. W tym momencie lokale zostaną zamknięte, a komisje obwodowe rozpoczną procedurę zliczania ważnych i nieważnych głosów. Krakowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego poinformowała, że oficjalne i ostateczne podsumowanie wyników niedzielnego plebiscytu powinno zostać upublicznione w poniedziałek w godzinach porannych.