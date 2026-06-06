Ludzie nie wierzą własnym oczom. W czynszu pojawi się nowa, stała opłata, której nie było nigdy wcześniej. Policz, ile więcej zapłacisz
Większość mieszkańców bloków wie już, że w tym roku do drzwi zapuka monter z nowym licznikiem. Mało kto wie, że za montażem idą dwie trwałe zmiany w miesięcznych kosztach utrzymania mieszkania – i żadna z nich nie znika po zakończeniu wymiany. Jedna to stały abonament za odczyt danych, druga to minimalna opłata za ogrzewanie nawet przy zakręconych grzejnikach. Razem mogą podnieść miesięczne koszty o kilkadziesiąt złotych – na zawsze.
Abonament za odczyt: 2-5 zł za każde urządzenie, każdego miesiąca
Firmy rozliczeniowe obsługujące nowe liczniki pobierają miesięczną opłatę za każdy punkt pomiarowy – zazwyczaj od 2 do 5 zł za urządzenie. Ta kwota nie pojawia się na żadnej fakturze za montaż. Ląduje cicho w comiesięcznym czynszu i pozostaje tam przez cały okres umowy z firmą rozliczeniową – zwykle 5-10 lat.
Ile urządzeń ma typowe mieszkanie w bloku? Wodomierz ciepłej wody, wodomierz zimnej wody, ciepłomierz, plus podzielniki na każdym grzejniku – przy 3 kaloryferach to łącznie 6 punktów pomiarowych. Przy stawce 3 zł za urządzenie to 18 zł miesięcznie, czyli 216 zł rocznie. Przy stawce 5 zł – 30 zł miesięcznie i 360 zł rocznie. Na 10 lat umowy: od 2 160 do 3 600 zł z jednego mieszkania, tylko za transmisję danych.
Spółdzielnia lub wspólnota wybiera firmę rozliczeniową i podpisuje umowę na wiele lat – bez zgody poszczególnych lokatorów. Różnice między ofertami firm potrafią sięgać kilku złotych na urządzenie miesięcznie, co na poziomie całego osiedla przekłada się na setki tysięcy złotych różnicy przez okres trwania kontraktu. Dlatego udział w zebraniu wspólnoty lub walnym spółdzielni przed podpisaniem umowy jest realną ochroną portfela – nie formalnością.
15 proc. minimum za ogrzewanie – nawet jeśli grzejniki stały zakręcone przez cały sezon
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711) wprowadza od 2027 roku obowiązkową minimalną opłatę zmienną za ogrzewanie w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych ogrzewania budynku – niezależnie od faktycznego zużycia w lokalu. Lokal, w którym grzejniki były zakręcone przez cały sezon grzewczy, zapłaci tę opłatę tak samo jak lokal ogrzewany.
Ile to w złotówkach? Przy rocznych kosztach zmiennych ogrzewania budynku na poziomie 200 zł na lokal – minimum to 30 zł rocznie. Przy kosztach 600 zł – minimum wynosi już 90 zł. W starszych blokach z gorszą termoizolacją, gdzie koszty ogrzewania są wyższe, 15-procentowe minimum może oznaczać kilkaset złotych rocznie niezależnie od tego, czy lokator był w domu, czy mieszkanie stało puste przez pół roku.
Przepis uderzy przede wszystkim w tych, którzy dotychczas deklarowali zerowe zużycie i w praktyce ogrzewali mieszkanie kosztem sąsiadów – ciepło przenika przez ściany i stropy od lokali z włączonymi grzejnikami. Dla pozostałych lokatorów zmiana oznacza sprawiedliwszy podział kosztów całego budynku.
Jednorazowy koszt montażu: 200-600 zł na mieszkanie – i wzrośnie im dłużej czekasz
Do stałych zmian w czynszu dochodzi jednorazowy koszt samej wymiany, finansowany z funduszu remontowego lub celowej wpłaty. Nakładka radiowa na istniejący licznik kosztuje 50-150 zł plus 50-100 zł montażu. Pełna wymiana wodomierza z modułem zdalnym – około 300 zł za urządzenie łącznie z montażem. Przy typowym mieszkaniu z kilkoma urządzeniami łączny koszt wynosi od 200 do 600 zł.
Im bliżej terminu 1 stycznia 2027 roku, tym wyższe ceny wykonawców i dłuższe terminy oczekiwania. Spółdzielnie, które przegapiły pierwsze lata na wdrożenie, teraz konkurują o tych samych monterów z całym sektorem budownictwa wielorodzinnego w Polsce – i przepłacają. Ten sam mechanizm cenowy pojawił się przed wymianą kotłów w programie Czyste Powietrze i przed legalizacją wodomierzy.
Co to oznacza dla Ciebie? Policz zanim zarząd podpisze umowę
Przed kolejnym zebraniem wspólnoty lub walnym spółdzielni zapytaj zarząd o dwie liczby: ile urządzeń pomiarowych ma Twój lokal i jaką stawkę abonamentową oferują firmy biorące udział w przetargu. Przemnóż liczbę urządzeń przez stawkę miesięczną i przez 120 miesięcy – to Twój realny koszt przez 10 lat. Różnica między najdroższą a najtańszą ofertą przekłada się bezpośrednio na Twój czynsz przez dekadę. Jeśli zarząd nie organizuje zebrania przed podpisaniem umowy z firmą rozliczeniową – masz prawo zażądać wglądu w warunki kontraktu i złożyć pisemne zastrzeżenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.