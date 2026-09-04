Ludzie pobiegną do Rossmanna. Od dziś do odebrania praktyczny gratis. Przyda się w każdym domu
Rossmann przygotował kolejną niespodziankę dla użytkowników swojej aplikacji. Od dziś, 4 września, można odebrać za darmo ręcznik z mikrofibry. Co szczególnie przyciąga uwagę, zakupy mogą być na dowolną kwotę. Trzeba jednak wcześniej zdobyć odpowiedni kupon, a liczba prezentów jest ograniczona.
Akcja jest częścią promocji „Zdmuchnij pianę”. Tym razem w aplikacji Rossmann pojawił się kupon pozwalający odebrać praktyczny produkt bez dodatkowej opłaty.
Rossmann rozdaje ręczniki za darmo
Gratisem jest ręcznik z mikrofibry. Aby go otrzymać, klient powinien posiadać odpowiedni kupon dostępny w aplikacji Rossmann PL.
Następnie podczas zakupów w drogerii stacjonarnej należy zeskanować aplikację przy kasie z obsługą.
Najważniejsza wiadomość jest taka, że zakupy mogą być na dowolną kwotę. Nie wskazano więc minimalnej wartości koszyka, którą trzeba osiągnąć wyłącznie po to, aby otrzymać prezent.
Akcja rusza 4 września
Kupon można wykorzystać od 4 do 7 września 2026 roku w drogeriach stacjonarnych Rossmann.
Nie oznacza to jednak, że warto czekać do ostatniego dnia. Sieć przewidziała ograniczoną liczbę gratisów.
Łączna pula wynosi 350 tys. ręczników.
Przy dużym zainteresowaniu część drogerii może więc wydać swoje zapasy wcześniej.
Najpierw warto zajrzeć do aplikacji
Osoby zainteresowane prezentem powinny przed wyjściem na zakupy otworzyć aplikację Rossmann i sprawdzić dostępność kuponu w ramach akcji „Zdmuchnij pianę”.
Po jego uzyskaniu pozostaje zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym i zeskanować aplikację przy obsługiwanej kasie zgodnie z zasadami promocji.
Na zdjęciach pokazano również sam prezent. Ręcznik z mikrofibry znajduje się w niewielkim opakowaniu i może przydać się zarówno w domu, jak i podczas podróży.
Kto pierwszy, ten ma większą szansę
Choć 350 tys. sztuk brzmi jak ogromna liczba, Rossmann ma sklepy w całej Polsce, a informacja o darmowym produkcie może szybko zainteresować użytkowników aplikacji.
Dlatego osoby, które chcą skorzystać z promocji, nie powinny zakładać, że ręczniki będą dostępne do 7 września w każdej placówce.
Akcja rozpoczyna się dzisiaj, 4 września. Gratis jest wydawany do wyczerpania przewidzianej puli, a kupon można wykorzystać najpóźniej 7 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.