Mafia śmieciowa rozbita! Policja zatrzymała prezesa i pracowników firmy
Policja uderzyła w mafię śmieciową. W szeroko zakrojonej akcji zatrzymano prezesa firmy z Wielkopolski i 10 pracowników podejrzanych o nielegalny obrót odpadami. Śledztwo ma ogólnopolski zasięg i dotyczy fikcyjnych dokumentów, odpadów niebezpiecznych oraz przestępstw skarbowych.
Mazowiecka policja uderza w mafię śmieciową. Zatrzymania i przeszukania
Mazowieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z Radomia, Opola i Wrocławia oraz przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję przeciwko przestępczości środowiskowej. W powiecie leszczyńskim zatrzymano 50-letniego prezesa firmy zajmującej się obrotem odpadami. Jednocześnie funkcjonariusze weszli do siedziby spółki, gdzie ujęli 10 osób, w tym dwóch kierowców przyłapanych podczas załadunku i rozładunku pojazdów. Wszystkie czynności odbywały się pod nadzorem prokuratora.
Śledztwo prowadzone od lat
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu od dłuższego czasu, pod kierownictwem prokuratora z Łodzi i Prokuratury Krajowej, prowadzą postępowanie w sprawie działalności zorganizowanych grup przestępczych. Grupy te miały wykorzystywać specjalnie powołane spółki gospodarcze do procederu fikcyjnego obrotu odpadami, w tym niebezpiecznymi.
Zarzuty: środowisko i podatki
Śledczy wskazują, że przestępczość dotyczyła m.in. nieprawidłowego gospodarowania odpadami, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami oraz przestępstw skarbowych. Cała sprawa ma charakter wielowątkowy i obejmuje działania na terenie całego kraju.
Jeden z tropów doprowadził policjantów do firmy mającej siedzibę w województwie wielkopolskim, co otworzyło kolejny etap postępowania i pozwoliło na dzisiejsze zatrzymania.
