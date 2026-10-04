Makabryczne odkrycie przy BMW. Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy. Policja i prokurator na miejscu
Dramatyczne odkrycie w Przeciszowie w powiecie oświęcimskim. W niedzielę, 4 października, przypadkowe osoby znalazły ciało mężczyzny przy zaparkowanym samochodzie marki BMW. Policja potwierdziła, że zmarły miał ranę postrzałową głowy. Na miejscu przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.
Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po południu w Przeciszowie w województwie małopolskim.
Policjanci otrzymali zgłoszenie tuż po godzinie 12. Osoby postronne natknęły się na ciało mężczyzny w pobliżu samochodu marki BMW zaparkowanego w rejonie ulicy Oświęcimskiej.
Na miejsce skierowano służby. Teren został zabezpieczony, a policjanci rozpoczęli szczegółowe oględziny.
Rana postrzałowa głowy
Policja potwierdziła jedną z najważniejszych informacji dotyczących zdarzenia: mężczyzna miał ranę postrzałową głowy.
– Aktualnie pod nadzorem prokuratora prowadzone są oględziny miejsca zdarzenia – przekazała lokalnym mediom Małgorzata Jurecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Śledczy na obecnym etapie nie przesądzają publicznie, w jaki sposób doszło do śmierci mężczyzny ani czy w zdarzeniu uczestniczyły inne osoby.
To bardzo istotne, ponieważ sama obecność rany postrzałowej nie pozwala jeszcze określić przebiegu tragedii.
Ciało zabezpieczono do sekcji
Na miejscu wykonywane były czynności pod nadzorem prokuratora.
Jego decyzją ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Badanie ma pomóc w dokładnym określeniu przyczyny i mechanizmu śmierci.
Policjanci zabezpieczają również ślady, które mogą pozwolić odtworzyć wydarzenia poprzedzające śmierć mężczyzny.
Media: w BMW miała znajdować się amunicja
Pojawił się również dodatkowy, bardzo istotny wątek. Portal Oświęcim112, na który powołują się lokalne media, podał, że w samochodzie miała zostać znaleziona amunicja. Informację tę opisują m.in. serwisy Krakowskie.info oraz „Fakt”.
Należy jednak podkreślić, że jest to na razie informacja nieoficjalna. W komunikacie przekazanym mediom przez oświęcimską policję potwierdzono ranę postrzałową głowy, BMW oraz zabezpieczenie zwłok do sekcji, ale nie potwierdzono publicznie informacji dotyczącej amunicji.
Śledczy ustalają, co wydarzyło się w Przeciszowie
Kluczowe będą teraz wyniki sekcji zwłok, oględzin oraz analiza zabezpieczonych na miejscu śladów.
Na tym etapie nie ma podstaw, aby przesądzać, czy doszło do działania osoby trzeciej, samobójstwa, wypadku czy innego zdarzenia.
Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.