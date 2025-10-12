Makabryczny wypadek na Mazowszu. Kobieta wjechała w przystanek autobusowy
W niedzielny poranek w Gliniance na Mazowszu doszło do groźnego wypadku. Kobieta kierująca peugeotem wpadła w poślizg i z impetem uderzyła w przystanek autobusowy. Badanie alkomatem wykazało, że miała aż trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście w chwili zdarzenia na przystanku nikogo nie było.
Do groźnego wypadku doszło w niedzielny poranek w miejscowości Glinianka w województwie mazowieckim. Kierująca peugeotem kobieta straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i z ogromną siłą uderzyła w przystanek autobusowy przy ulicy Wrzosowej. Jak ustalili policjanci, była pijana – badanie alkomatem wykazało aż trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wypadek w Gliniance. Na szczęście na przystanku nikogo nie było
Do zdarzenia doszło w niedzielę rano, gdy kobieta kierująca peugeotem jechała ulicą Wrzosową w kierunku skrzyżowania z ulicą Napoleońską. W pewnym momencie auto wpadło w poślizg i wypadło z drogi, uderzając w przystanek autobusowy. Siła zderzenia była tak duża, że część konstrukcji wiaty została całkowicie zniszczona.
Na szczęście w chwili zdarzenia na przystanku nie znajdowały się żadne osoby. Jak poinformowała policja, kobieta podróżowała sama i doznała obrażeń, które wymagały interwencji medycznej. Została przetransportowana do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy.
Miała trzy promile alkoholu
Jak ustalili funkcjonariusze z posterunku w Wiązownie, kierująca była w stanie silnego upojenia alkoholowego. – Prowadzącym pojazd była kobieta będąca pod wpływem alkoholu. Udzielono jej pomocy i trafiła do szpitala – przekazał podkomisarz Mateusz Więsik z policji w Wiązownie.
Według ustaleń TVP Info, alkomat wykazał aż trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu, na którym widać moment zdarzenia. Śledczy będą teraz ustalać szczegółowy przebieg wypadku i jego przyczyny.
Grozi jej więzienie i wysoka grzywna
Kobiecie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu może drastycznie obniżyć koncentrację i refleks, prowadząc do tragedii.
Do podobnych zdarzeń dochodzi coraz częściej – tylko w pierwszej połowie 2025 roku policja zatrzymała ponad 45 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Każdy taki przypadek stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.
