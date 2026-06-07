Makabryczny wypadek pod Warszawą. Rozpędzone auto rozpadło się na części, nie żyją dwie osoby. Policja zatrzymała 37-letniego obcokrajowca

7 czerwca 2026 12:12 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Do dramatycznych wydarzeń doszło w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniosły dwie osoby, a trzecia w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Rozpędzone Audi z potężną siłą uderzyło w wykonującą manewr taksówkę, po czym owinęło się wokół słupa sygnalizacji świetlnej. Policja zatrzymała już kierowcę drugiego pojazdu.

Kontrola Wydziału Ruchu Drogowego. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Kontrola Wydziału Ruchu Drogowego. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Fatalny manewr na zielonym świetle. Kamera zarejestrowała moment zderzenia

Przebieg sobotniego wypadku, który rozegrał się na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej, został dokładnie zarejestrowany przez kamerę samochodową jednego z uczestników ruchu. Na nagraniu widać samochód marki Honda, jadący pasem przeznaczonym wyłącznie do skrętu w prawo. W pewnym momencie jego kierowca podjął nagłą, niespodziewaną decyzję o próbie zawrócenia z niewłaściwego pasa ruchu.

W tym samym czasie na sygnalizatorze świetlnym wyświetlało się zielone światło dla pojazdów poruszających się na wprost. Jadące swoim pasem rozpędzone Audi nie miało szans na uniknięcie zderzenia i z gigantyczną siłą wbiło się w zawracającą Hondę. Następnie Audi siłą odrzutu uderzyło w metalowy słup sygnalizacji świetlnej. Konstrukcja niemieckiego auta nie wytrzymała impaktu – pojazd został doszczętnie rozczłonkowany, a jego elementy i odłamki zdemolowały trzy inne samochody oczekujące na skrzyżowaniu: dwie Toyoty oraz Forda. Z wstępnych relacji świadków wynika, że jedno z aut biorących udział w zdarzeniu dachowało. Siła bezwładności wyrzuciła jednego z podróżnych na jezdnię, podczas gdy inny pasażer został zakleszczony w zmiażdżonym wraku.

Bilans ofiar: Dwóch młodych mężczyzn nie żyje, trzeci walczy o przetrwanie

Oficjalne zgłoszenie o tragicznej katastrofie drogowej wpłynęło do oficera dyżurnego policji w sobotę w godzinach wieczornych, około 19:30–19:40. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję.

Aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji potwierdził strukturę osobową poszkodowanych:

  • Trzech młodych mężczyzn: Samochodem marki Audi podróżowali obywatele w wieku od 22 do 24 lat.
  • Śmierć w szpitalu: Pomimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej i przetransportowania do placówki medycznej, życia 22-latka oraz 23-latka nie udało się uratować.
  • Krytyczny stan: Trzeci z mężczyzn jadących Audi odniósł wielonarządowe obrażenia i w tej chwili lekarze wciąż walczą o jego życie.

Zatrzymanie kierowcy taksówki. Prokuratura i biegli wchodzą do akcji

Za kierownicą Hondy, która wykonywała niedozwolony manewr i służyła jako zarobkowa taksówka, siedział 37-letni mężczyzna. Posiadał on ważne uprawnienia do kierowania pojazdami, a badanie trzeźwości wykazało, że w momencie wypadku był całkowicie trzeźwy.

Kierujący Hondą 37-letni obywatel Turcji został formalnie zatrzymany przez funkcjonariuszy policji bezpośrednio po zakończeniu pierwszych czynności na miejscu zdarzenia.

Tabela: Dane identyfikacyjne uczestników i status prawny po wypadku w Ząbkach

Pojazd uczestniczący Profil kierowcy / Pasażerów Status po wypadku i działania służb
Audi (całkowicie rozczłonkowane) Trzech mężczyzn w wieku od 22 do 24 lat. Dwie osoby nie żyją (22 i 23 lata), jedna walczy o życie w szpitalu.
Honda (taksówka, uszkodzona) 37-letni kierowca, obywatel Turcji. Trzeźwy, posiadał prawo jazdy. Został zatrzymany przez policję.
Inne auta (dwie Toyoty i Ford) Kierowcy i pasażerowie postronni. Pojazdy uszkodzone odłamkami rozpadającego się Audi.

Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji informują, że przy tak poważnych i tragicznych w skutkach zdarzeniach drogowych automatycznie uruchamiane jest pełne śledztwo o charakterze dochodzeniowo-procesowym. Na miejscu wypadku przez wiele godzin pod nadzorem prokuratora pracowali technicy kryminalistyki. W celu dokładnego odtworzenia trajektorii ruchu pojazdów oraz określenia prędkości, z jaką poruszało się Audi, kluczowa będzie oficjalna opinia powołanego w tej sprawie biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnego komunikatu Komendy Stołecznej Policji i TVN Warszawa

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