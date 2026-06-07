Makabryczny wypadek pod Warszawą. Rozpędzone auto rozpadło się na części, nie żyją dwie osoby. Policja zatrzymała 37-letniego obcokrajowca

Fatalny manewr na zielonym świetle. Kamera zarejestrowała moment zderzenia

Przebieg sobotniego wypadku, który rozegrał się na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej, został dokładnie zarejestrowany przez kamerę samochodową jednego z uczestników ruchu. Na nagraniu widać samochód marki Honda, jadący pasem przeznaczonym wyłącznie do skrętu w prawo. W pewnym momencie jego kierowca podjął nagłą, niespodziewaną decyzję o próbie zawrócenia z niewłaściwego pasa ruchu.

W tym samym czasie na sygnalizatorze świetlnym wyświetlało się zielone światło dla pojazdów poruszających się na wprost. Jadące swoim pasem rozpędzone Audi nie miało szans na uniknięcie zderzenia i z gigantyczną siłą wbiło się w zawracającą Hondę. Następnie Audi siłą odrzutu uderzyło w metalowy słup sygnalizacji świetlnej. Konstrukcja niemieckiego auta nie wytrzymała impaktu – pojazd został doszczętnie rozczłonkowany, a jego elementy i odłamki zdemolowały trzy inne samochody oczekujące na skrzyżowaniu: dwie Toyoty oraz Forda. Z wstępnych relacji świadków wynika, że jedno z aut biorących udział w zdarzeniu dachowało. Siła bezwładności wyrzuciła jednego z podróżnych na jezdnię, podczas gdy inny pasażer został zakleszczony w zmiażdżonym wraku.