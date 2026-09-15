Mandat skarbowy w 2026 roku może sięgnąć 24 030 zł. Dostaniesz go za takie niedopatrzenia
Spóźniona deklaracja, błędy w prowadzeniu ksiąg, brak wymaganej aktualizacji danych, niewydanie dokumentu z kasy fiskalnej czy uporczywe nieterminowe płacenie podatku – Kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność również za przewinienia, które nie są poważnymi przestępstwami podatkowymi. W 2026 roku maksymalny mandat za wykroczenie skarbowe może wynieść aż 24 030 zł. Kwota nie została ustalona przypadkowo. Kodeks pozwala nałożyć mandatem grzywnę do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, a od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 4806 zł. Nie oznacza to jednak, że za każdy błąd urząd automatycznie wystawi rachunek na ponad 24 tys. zł. To górna granica, a przy ustalaniu rzeczywistej kary znaczenie mają okoliczności czynu oraz sytuacja samego podatnika.
4806 zł razy 5. Tak powstaje mandat w wysokości 24 030 zł
Podstawą jest art. 48 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z nim mandatem karnym można nałożyć grzywnę w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Rada Ministrów ustaliła minimalne wynagrodzenie na cały 2026 rok na poziomie 4806 zł miesięcznie. Proste mnożenie daje więc 24 030 zł i właśnie tyle wynosi obecnie maksymalny mandat za wykroczenie skarbowe. Dolna ustawowa granica grzywny za wykroczenie skarbowe odpowiada jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2026 roku jest to 480,60 zł, chyba że konkretny przepis przewiduje inne rozwiązanie.
Co ciekawe, wzrost płacy minimalnej automatycznie podnosi nie tylko pensje najmniej zarabiających, ale również wiele sankcji zapisanych w przepisach. Jeszcze w 2025 roku przy minimalnym wynagrodzeniu 4666 zł maksymalny mandat skarbowy wynosił 23 330 zł. W 2026 roku górna granica wzrosła więc o 700 zł, mimo że w samym Kodeksie karnym skarbowym nie trzeba było zmieniać konkretnej kwoty. Przepis posługuje się wielokrotnością minimalnego wynagrodzenia, dlatego limit aktualizuje się razem z nim.
24 030 zł to również ważna granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym
Ta sama kwota pojawia się w przepisach jeszcze w innym kontekście. Kodeks karny skarbowy określa wykroczenie skarbowe między innymi jako czyn, w którym kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku ustawowy próg wynosi więc również 24 030 zł. W przypadku części czynów przekroczenie tej wartości może oznaczać, że sprawa przestaje być traktowana jako wykroczenie skarbowe i wchodzi w znacznie poważniejszy reżim przestępstwa skarbowego.
Dobrym przykładem jest nieujawnienie podstawy opodatkowania albo niezłożenie deklaracji w sytuacji, gdy prowadzi to do narażenia podatku na uszczuplenie. Jeżeli kwota mieszcząca się w takim naruszeniu nie przekracza ustawowego progu, Kodeks przewiduje odpowiedzialność jak za wykroczenie skarbowe. Przy większych wartościach konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze, ponieważ w sprawach o przestępstwa skarbowe grzywna nie jest już określana zwykłą kwotą mandatu, lecz w stawkach dziennych, a w niektórych przypadkach przepisy przewidują również ograniczenie albo pozbawienie wolności.
Spóźniona deklaracja może skończyć się odpowiedzialnością
Jednym z najbardziej typowych problemów jest niedotrzymanie terminu złożenia wymaganej deklaracji lub oświadczenia. Kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność podatnika, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie wymaganej deklaracji. Nie należy jednak utożsamiać tego z zasadą, że każde jednodniowe spóźnienie automatycznie oznacza mandat w wysokości tysięcy złotych. Odpowiedzialność karna skarbowa wymaga możliwości przypisania sprawcy winy, a czyn o znikomej społecznej szkodliwości w ogóle nie stanowi wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.
Znaczenie może mieć między innymi długość opóźnienia, wcześniejsze zachowanie podatnika, to, czy sam naprawił błąd, wysokość ewentualnego uszczuplenia oraz okoliczności, w których doszło do naruszenia. Zupełnie inaczej może zostać oceniona osoba, która zauważyła pomyłkę i następnego dnia złożyła brakujący dokument, a inaczej podatnik przez wiele miesięcy ignorujący obowiązek i wezwania urzędu. Maksymalny mandat nie jest taryfikatorem, który urząd automatycznie stosuje do każdego przewinienia.
Uporczywie nie płacisz podatku w terminie? To osobne wykroczenie
Art. 57 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny za wykroczenie skarbowe dla podatnika, który uporczywie nie wpłaca podatku w terminie. Kluczowe jest właśnie słowo „uporczywie”. Nie oznacza ono automatycznie każdego pojedynczego spóźnienia z przelewem. Przy ocenie znaczenie ma charakter zachowania i jego powtarzalność lub długotrwałość. Przepis daje również sądowi możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania należny podatek został w całości wpłacony.
W przypadku postępowania mandatowego istnieje jeszcze jedna bardzo istotna zasada. Jeżeli wykroczenie doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnej, mandat co do zasady nie może zostać zastosowany, dopóki wymagalna należność nie zostanie w całości uiszczona. Sama zapłata zaległego podatku nie musi jednak automatycznie usuwać odpowiedzialności za wcześniejsze zachowanie. Może natomiast mieć zasadnicze znaczenie dla dalszego sposobu prowadzenia sprawy.
Paragon i faktura też mogą skończyć się sprawą karną skarbową
Kodeks obejmuje również obowiązki związane z dokumentowaniem sprzedaży. Art. 62 przewiduje odpowiedzialność między innymi za niewystawienie wymaganej faktury lub rachunku, ich wadliwe wystawienie albo odmowę wydania. Ten sam przepis obejmuje również sprzedaż dokonaną wbrew obowiązkowi z pominięciem kasy rejestrującej albo bez wydania dokumentu z kasy. W przypadkach mniejszej wagi takie zachowanie może być kwalifikowane jako wykroczenie skarbowe, za które możliwe jest zastosowanie postępowania mandatowego.
Nie oznacza to przy tym, że każde niewydanie pojedynczego paragonu kończy się mandatem na 24 030 zł. Górna granica pokazuje jedynie, jak wysoką grzywnę ustawodawca pozwala nałożyć w trybie mandatowym. Organ bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości, znaczenie naruszonego obowiązku, sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz jego konsekwencje. Zupełnie inna będzie więc ocena jednostkowej sytuacji, a inna celowego i powtarzalnego pomijania ewidencjonowania sprzedaży.
Błędy w księdze i spóźnione przesłanie danych również są w Kodeksie
Ryzyko nie dotyczy wyłącznie rozliczenia rocznego PIT czy paragonów. Kodeks przewiduje sankcje także za nieprawidłowości związane z księgami. Wadliwe prowadzenie księgi jest zagrożone grzywną za wykroczenie skarbowe. Podobnie jest z przesłaniem wymaganej księgi organowi podatkowemu po terminie albo w sposób wadliwy. Poważniejsze, nierzetelne prowadzenie dokumentacji może zostać potraktowane znacznie surowiej, a dopiero przypadek mniejszej wagi podlega odpowiedzialności jak za wykroczenie.
W praktyce przedsiębiorcy mają coraz więcej obowiązków wykonywanych elektronicznie i właśnie terminy przesyłania danych stają się jednym z miejsc, w których łatwo o niedopatrzenie. Samo stwierdzenie błędu nie rozstrzyga jeszcze o ukaraniu. Organ musi ustalić konkretną osobę odpowiedzialną, okoliczności czynu i możliwość przypisania jej winy. Odpowiedzialność karna skarbowa nie powstaje wyłącznie dlatego, że system wykrył niezgodność w przesłanym pliku.
Nie zaktualizowałeś wymaganych danych? KKS przewiduje grzywnę
Art. 81 Kodeksu karnego skarbowego dotyczy również obowiązków identyfikacyjnych. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokona w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacji danych, poda dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, może odpowiadać za wykroczenie skarbowe. Odpowiedzialność przewidziano też za niepodanie numeru identyfikacji podatkowej albo podanie numeru nieprawdziwego.
Kolejne przepisy obejmują między innymi niewykonanie w terminie określonych obowiązków informacyjnych. Przykładowo niezłożenie wymaganej informacji podsumowującej w terminie lub niezłożenie jej wymaganym kanałem elektronicznym jest wprost opisane jako wykroczenie skarbowe. Podobnie Kodeks przewiduje grzywnę za nieprzekazanie w terminie właściwemu organowi podatkowemu wymaganego sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania.
24 tys. zł nie jest standardowym mandatem. Urząd musi brać pod uwagę sytuację podatnika
Wysoki limit może robić wrażenie, ale bardzo istotny jest art. 48 par. 4 Kodeksu. Przy nakładaniu mandatu organ ma uwzględniać również stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy, jego dochody oraz możliwości zarobkowe. Oznacza to, że dwie osoby odpowiadające za podobne naruszenie nie muszą automatycznie otrzymać identycznej grzywny. Maksimum 24 030 zł jest granicą możliwości organu, a nie domyślną wysokością kary.
Ministerstwo Finansów już przy podnoszeniu maksymalnego limitu mandatów skarbowych zwracało uwagę, że zwiększenie górnej granicy nie oznacza automatycznie wyższych kar za najdrobniejsze przewinienia. W postępowaniu mandatowym trzeba brać pod uwagę między innymi wagę naruszonego obowiązku, wysokość uszczuplonej lub zagrożonej należności, sposób działania oraz warunki osobiste sprawcy. W praktyce maksymalna stawka jest przeznaczona na najpoważniejsze przypadki, które nadal mieszczą się w kategorii wykroczenia skarbowego.
Mandatu skarbowego nie można nałożyć bez twojej zgody
To jedna z najważniejszych różnic, o której wielu podatników nie wie. Art. 137 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, że warunkiem nałożenia grzywny w drodze mandatu jest zgoda sprawcy na jego przyjęcie. Postępowanie mandatowe może być zastosowane wtedy, gdy osoba sprawcy i okoliczności wykroczenia nie budzą wątpliwości i nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż dopuszczalne maksimum mandatu.
Odmowa przyjęcia mandatu nie oznacza jednak, że sprawa znika. W takim przypadku może ona trafić na drogę sądową. I tu pojawia się istotny szczegół: 24 030 zł jest maksymalną granicą wyłącznie dla mandatu karnego. Wyrokiem nakazowym sąd może wymierzyć za wykroczenie skarbowe grzywnę do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2026 roku do 48 060 zł. Ogólna górna granica grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi natomiast dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli aż 96 120 zł. Nie oznacza to oczywiście, że odmowa mandatu automatycznie prowadzi do wyższej kary – sąd samodzielnie ocenia sprawę.
Zauważyłeś błąd przed urzędem? Czynny żal może uratować przed karą
Kodeks karny skarbowy przewiduje mechanizm, który dla podatnika może mieć ogromne znaczenie. Chodzi o czynny żal. Osoba, która po popełnieniu czynu zabronionego sama zawiadomi właściwy organ, ujawni istotne okoliczności i spełni ustawowe warunki, może uniknąć kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jeżeli doszło do uszczuplenia należności, trzeba także uiścić wymagalną kwotę na zasadach określonych w przepisach.
Najważniejszy jest czas. Czynny żal nie pomoże, jeżeli zostanie złożony dopiero wtedy, gdy organ ma już wyraźnie udokumentowaną informację o popełnieniu czynu albo rozpoczął czynności zmierzające do jego ujawnienia, na przykład kontrolę lub odpowiednie czynności sprawdzające. Dlatego podatnik, który sam odkryje brak deklaracji, niewykonany obowiązek informacyjny czy inne naruszenie, nie powinien czekać na pierwsze pismo z urzędu. Czynny żal można obecnie przekazać również elektronicznie, między innymi za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.
W Warszawie mandat jest taki sam jak w całej Polsce
Wysokość sankcji wynikających z Kodeksu karnego skarbowego nie zależy od miasta ani województwa. Podatnik w Warszawie lub na Mazowszu podlega dokładnie takim samym granicom jak osoba rozliczająca się w Krakowie, Gdańsku czy niewielkiej miejscowości. Wynika to z tego, że podstawą jest ogólnokrajowe minimalne wynagrodzenie wynoszące w 2026 roku 4806 zł. Maksymalna kwota mandatu w urzędzie skarbowym na terenie stolicy wynosi więc również 24 030 zł.
Różnić może się natomiast konkretny stan faktyczny oraz wysokość ostatecznie zaproponowanej kary. Kodeks wymaga indywidualnego uwzględnienia sytuacji sprawcy. Nie istnieje zatem prosty cennik mówiący, że za dzień opóźnienia należy się określona liczba tysięcy złotych, a za brak jednego dokumentu automatycznie pełne maksimum. Każda sprawa musi zostać oceniona w świetle konkretnego przepisu i okoliczności.
Co zrobić, jeżeli odkryjesz niedopatrzenie?
- Najpierw ustal, czy obowiązek rzeczywiście nie został wykonany. Warto sprawdzić dokumenty, historię wysyłki w systemie, urzędowe poświadczenie odbioru oraz terminy. Sam brak dokumentu w prywatnym folderze nie musi oznaczać, że urząd go nie otrzymał. W przypadku przedsiębiorców trzeba również ustalić, kto faktycznie odpowiadał za wykonanie danego obowiązku.
- Jeżeli istnieje zaległość podatkowa, należy ją uregulować. Zapłata podatku nie zawsze automatycznie usuwa odpowiedzialność karną skarbową, ale ma ogromne znaczenie. Przy wykroczeniu, w którym doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnej, postępowanie mandatowe co do zasady wymaga uiszczenia należności przed przyjęciem mandatu.
- Jeżeli urząd jeszcze nie wykrył naruszenia, warto sprawdzić możliwość złożenia czynnego żalu. Należy jednocześnie dopełnić zaległego obowiązku – przykładowo złożyć brakującą deklarację lub informację i zapłacić należność. Samo wysłanie pisma zatytułowanego „czynny żal” nie naprawia bowiem niewykonanego obowiązku.
- Nie traktuj kwoty 24 030 zł jak automatycznego taryfikatora. Jest to maksymalny mandat dopuszczalny przez Kodeks karny skarbowy w 2026 roku. Organ musi ocenić konkretny czyn i sytuację sprawcy, a do nałożenia mandatu potrzebna jest jego zgoda. Warto jednak pamiętać, że odmowa nie zamyka postępowania, a w sądzie ustawowe możliwości wymierzenia grzywny są jeszcze większe.
Najważniejsza zmiana dla podatników wynika więc nie z nowego rodzaju przewinienia, ale z wysokości płacy minimalnej. Ponieważ od 1 stycznia 2026 roku wynosi ona 4806 zł, maksymalny mandat skarbowy wzrósł do 24 030 zł, a maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe orzekana na zasadach ogólnych może sięgnąć 96 120 zł. Ta pierwsza kwota jest jednocześnie ustawowym progiem wykorzystywanym przy kwalifikowaniu części czynów jako wykroczenia albo przestępstwa skarbowego. W podatkach niewielkie niedopatrzenie nie zawsze kończy się karą, ale ignorowanie terminów i obowiązków może bardzo szybko przestać być drobnym problemem administracyjnym.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.