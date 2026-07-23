Masowe kontrole posesji w całej Polsce. Urzędnicy sprawdzą dokumenty, a kary mogą sięgnąć 10 tys. zł

24 lipca 2026 00:47 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

W wielu gminach w całej Polsce ruszyły kontrole prywatnych posesji. Urzędnicy sprawdzają nie tylko sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych, ale także dokumenty potwierdzające regularny wywóz nieczystości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właścicielom nieruchomości grożą wysokie kary finansowe.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Samorządy prowadzą kontrole w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki ściekowej. Celem jest sprawdzenie, czy właściciele posesji prawidłowo korzystają z kanalizacji oraz wywiązują się z obowiązków związanych z opróżnianiem szamb i przydomowych zbiorników bezodpływowych.

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Podczas wizyt urzędnicy mogą zweryfikować:

  • dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości,
  • faktury lub rachunki z ostatnich 12 miesięcy,
  • legalność podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzania wód opadowych z posesji.

Szczególną uwagę zwracają na przypadki nielegalnego kierowania deszczówki do kanalizacji sanitarnej, co podczas intensywnych opadów może prowadzić do przeciążenia sieci, awarii i lokalnych podtopień.

Same umowy nie wystarczą

Wielu właścicieli domów jest przekonanych, że wystarczy podpisana umowa z firmą asenizacyjną. Tymczasem podczas kontroli urzędnicy mogą poprosić o rachunki lub faktury potwierdzające regularny wywóz nieczystości. Brak takich dokumentów może wzbudzić wątpliwości co do sposobu zagospodarowania ścieków.

Nawet 10 tys. zł kary

Za wykryte nieprawidłowości mogą zostać nałożone wysokie sankcje. Przepisy przewidują między innymi:

  • do 5 tys. zł grzywny za nielegalny pobór wody bez wymaganej umowy,
  • do 10 tys. zł grzywny lub karę ograniczenia wolności za nielegalne odprowadzanie ścieków do kanalizacji,
  • dodatkowo sąd może orzec nawiązkę w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc nielegalnego korzystania z sieci.

Można uniknąć konsekwencji

W części gmin właściciele nieruchomości, którzy sami zgłoszą nieprawidłowości i zadeklarują ich usunięcie lub uzupełnią brakującą dokumentację, mogą liczyć na łagodniejsze potraktowanie.

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Eksperci podkreślają, że warto już teraz sprawdzić domową dokumentację, odszukać faktury za wywóz nieczystości oraz upewnić się, że wszystkie instalacje na posesji są zgodne z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu można uniknąć problemów podczas kontroli oraz wysokich kar finansowych.

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