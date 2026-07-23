Twój internet w domu działa wolniej, niż powinien? Przesuń kilka rzeczy w mieszkaniu i wróci Ci zasięg i prędkość. Za darmo
Wolny Wi-Fi w jednym pokoju, a świetny w drugim – to jeden z najczęstszych powodów irytacji przy domowym internecie. W większości przypadków winny nie jest wcale operator ani sam router, tylko to, gdzie i jak urządzenie stoi. Wystarczy przestawić ruter lub meble, a zasięg wzmocnia się zupełnie za darmo.
Gdzie powinien stać router, żeby zasięg był naprawdę dobry?
Router najlepiej działa w centralnym punkcie mieszkania, na otwartej przestrzeni, na wysokości mniej więcej 1,5 metra nad podłogą. To pozwala fali radiowej rozchodzić się równomiernie we wszystkie strony, zamiast uciekać w jeden kąt budynku. Tymczasem bardzo często router ląduje tam, gdzie akurat jest gniazdko – w przedpokoju, w szafce RTV albo w rogu salonu za kanapą, czyli dokładnie tam, gdzie sygnał ma najgorsze warunki startowe.
Jeśli masz router z ruchomymi antenami, warto ustawić je pod kątem, a nie równolegle do siebie – część sygnału i tak rozchodzi się prostopadle do samej anteny, więc pionowe i lekko rozchylone ustawienie zwykle daje lepsze pokrycie na kilku kondygnacjach naraz.
Meble, lustra i metal – niewidoczni wrogowie sygnału
Największym problemem dla Wi-Fi są grube ściany z betonu, żelbetu czy pełnej cegły – skutecznie tłumią fale radiowe, więc pomieszczenie za taką ścianą może mieć wyraźnie słabszy zasięg, nawet gdy fizycznie jest blisko routera. Najlepiej zauważyć to w pustym mieszkaniu – jeżeli wprowadzamy się do nowego lokum, najczęściej obserwujemy pełny sygnał, który maleje wraz z wnoszeniem mebli do środka.
Zaskakującym, ale częstym winowajcą bywają też lustra i duże szklane powierzchnie – zamiast pochłaniać sygnał, odbijają go w losowym kierunku, przez co fala w ogóle nie dociera tam, gdzie powinna, tylko rozprasza się po drodze.
Podobnie działają metalowe elementy – grzejniki, metalowe regały, drzwi czy nawet duże akwarium blisko routera. Warto sprawdzić, czy trasa między routerem a miejscem, gdzie zwykle brakuje zasięgu, nie prowadzi akurat przez taki właśnie zestaw przeszkód. Czasem wystarczy przesunięcie samego routera o metr w bok albo przestawienie dużego lustra czy metalowej szafy z linii sygnału, żeby zasięg zauważalnie się poprawił – bez wydawania złotówki.
Router najlepiej trzymać też z daleka od innych urządzeń elektronicznych, które nadają na podobnych częstotliwościach – mikrofalówki, stacje bazowe telefonów bezprzewodowych czy elektroniczne nianie potrafią wyraźnie zakłócać sygnał, zwłaszcza w paśmie 2,4 GHz. Kuchnia, w której router stoi tuż obok kuchenki mikrofalowej, to jedno z gorszych możliwych miejsc na jego ustawienie.
Pasmo 2,4 GHz czy 5 GHz – który wybrać?
Większość dzisiejszych routerów nadaje jednocześnie w dwóch pasmach. Pasmo 2,4 GHz ma dłuższy zasięg i lepiej radzi sobie z przenikaniem przez ściany, ale jest wolniejsze i bardziej podatne na zakłócenia – korzysta z niego mnóstwo innych urządzeń, od mikrofalówek po sprzęt sąsiadów. Pasmo 5 GHz działa znacznie szybciej, ale ma krótszy zasięg i gorzej pokonuje przeszkody, więc sprawdza się głównie w pomieszczeniach blisko routera. Do telewizora czy konsoli w tym samym pokoju co router warto więc świadomie wybrać 5 GHz, a starsze urządzenia w odległych pomieszczeniach zostawić na 2,4 GHz.
Zatłoczony kanał to problem, którego nie widać gołym okiem
W blokach, także tych typowych dla warszawskich osiedli, na tym samym kanale Wi-Fi potrafi jednocześnie nadawać kilkanaście sąsiednich sieci – a to oznacza wzajemne zakłócanie się mimo silnego sygnału. Rozwiązaniem jest ręczna zmiana kanału w panelu routera na mniej obciążony. Który kanał jest wolny, najłatwiej sprawdzić bezpłatną aplikacją do analizy sieci Wi-Fi na telefonie – pokazuje ona, ile sieci nadaje na poszczególnych kanałach w najbliższej okolicy.
Aktualizacja oprogramowania – najczęściej pomijany krok
Producenci regularnie wydają aktualizacje oprogramowania routerów, które poprawiają nie tylko bezpieczeństwo, ale też realną wydajność i stabilność połączenia. Aktualizację firmware’u znajdziesz w panelu administracyjnym routera, zwykle dostępnym po wpisaniu jego adresu IP w przeglądarce – warto sprawdzić to przed kupnem jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, bo czasem rozwiązuje to problem całkowicie za darmo.
W ostateczności Mesh – najtańsze rozwiązanie na trwałe martwe strefy
Jeśli mimo zmiany ustawienia routera w niektórych pomieszczeniach sygnał wciąż praktycznie nie dociera, dobrym i tanim rozwiązaniem jest system mesh. W odróżnieniu od prostego wzmacniacza sygnału, który tworzy drugą, osobną sieć o innej nazwie, mesh składa się z kilku punktów dostępowych nadających jedną, wspólną sieć o tym samym haśle – telefon czy laptop sam, niezauważalnie, przełącza się między nimi w miarę przemieszczania po domu.
Najprostsze zestawy mesh, złożone z dwóch urządzeń, kosztują dziś już od około 150 do 300 złotych i w zupełności wystarczają do typowego mieszkania o powierzchni do około 100-150 metrów kwadratowych. W większych domach albo tam, gdzie ścian i kondygnacji jest więcej, lepiej sprawdzi się zestaw trzyelementowy – koszt rośnie wtedy zwykle do 300-500 złotych, wciąż znacznie mniej niż pojedynczy, mocny router klasy wyższej. Praktyczna zasada jest prosta: jeden dodatkowy punkt mesh na każde piętro albo na każde około 100 metrów kwadratowych powierzchni z przeszkodami, takimi jak grube ściany działowe. Jeśli w domu można poprowadzić kabel sieciowy między punktami mesh, warto z tego skorzystać – takie połączenie przewodowe między węzłami odciąża sieć bezprzewodową i daje jeszcze bardziej stabilny sygnał niż komunikacja punktów wyłącznie po Wi-Fi.
Jak poprawić zasięg, zanim wydasz jakiekolwiek pieniądze?
Zacznij od przestawienia samego routera – centralne miejsce w mieszkaniu, otwarta przestrzeń, wysokość mniej więcej na poziomie oczu, z dala od szafek i kątów pokoju. Sprawdź przy okazji, czy między routerem a pomieszczeniem z najsłabszym zasięgiem nie stoi akurat duże lustro, metalowa szafa albo grzejnik – przesunięcie ich, tam gdzie to możliwe, często daje większą poprawę niż zakup nowego sprzętu. W kolejnym kroku zajrzyj do panelu routera, zainstaluj dostępną aktualizację oprogramowania i ręcznie zmień kanał Wi-Fi na taki, który w Twojej okolicy jest najmniej obciążony przez sieci sąsiadów.
Dopiero gdy te proste, darmowe kroki nie wystarczą, warto pomyśleć o zestawie mesh – to dziś najtańszy sposób na trwałe usunięcie martwych stref w większym mieszkaniu czy domu, znacznie tańszy niż wymiana całego routera na najdroższy model dostępny na rynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.