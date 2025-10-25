Masz 10 lat doświadczenia zawodowego? Od 2026 roku dostaniesz bonus od państwa
Od 2026 roku pracownicy budżetówki dostaną prawo do nagrody jubileuszowej już po 10 latach pracy – zamiast po 20. To prawdziwa rewolucja w systemie wynagradzania, bo do stażu będą wliczane także lata prowadzenia działalności gospodarczej, pracy na zleceniu czy kontrakcie. Nowe przepisy mają wyrównać szanse i docenić tych, którzy przez lata pracowali w różnych formach, a dziś wreszcie zostaną potraktowani na równi z etatowcami.
Rewolucja w budżetówce. Premia jubileuszowa już po 10 latach pracy
Od 1 stycznia 2026 roku pracownicy sektora publicznego będą mogli otrzymać nagrodę jubileuszową już po 10 latach pracy. To historyczna zmiana, bo dotychczas taki dodatek przysługiwał dopiero po 20 latach zatrudnienia. Reforma ma wyrównać szanse osób, które wcześniej pracowały w różnych formach — na umowach cywilnoprawnych, kontraktach czy prowadząc działalność gospodarczą.
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza nowe zasady wliczania stażu zawodowego. Do okresu uprawniającego do jubileuszówki będą zaliczane nie tylko lata pracy etatowej, ale również inne formy aktywności zawodowej. Dzięki temu osoby, które przez lata działały na własny rachunek lub w oparciu o umowy zlecenia, zyskają prawo do nagrody szybciej niż dotychczas.
Nowe przepisy obejmą głównie pracowników budżetówki — urzędników, nauczycieli, pracowników samorządowych i służb mundurowych. Dla sektora prywatnego zmiany nie są obowiązkowe – tam zasady przyznawania jubileuszówek określają wewnętrzne regulaminy.
To duża korzyść dla tysięcy osób, które od lat pracują w różnych sektorach i dopiero teraz zyskują uznanie za pełen dorobek zawodowy. Jak podkreślają eksperci, zmiana ma nie tylko wymiar finansowy, ale też symboliczny — to krok w stronę równego traktowania różnych form pracy w Polsce.
Wyzwanie stanowić będzie jednak proces wdrażania reformy. Pracodawcy będą musieli skrupulatnie analizować dokumentację zatrudnienia, a także rozstrzygać, jak uwzględniać przerwy czy zawieszenia działalności gospodarczej. Mimo to zmiana jest oceniana jako korzystna i potrzebna – wreszcie docenia zróżnicowane ścieżki kariery współczesnych pracowników.
