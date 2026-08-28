Masz 20 lub 25 lat stażu pracy? Czy ZUS musi podnieść twoją emeryturę do minimalnej?
Nie każdy emeryt otrzymuje ustawową emeryturę minimalną. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto miesięcznie, ale aby ZUS podwyższył wyliczone świadczenie do tej kwoty, trzeba spełnić warunek dotyczący stażu ubezpieczeniowego. Dla kobiet to co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
Minimalna emerytura w 2026 roku to 1978,49 zł
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Taką samą minimalną kwotę przewidziano dla renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba, której ZUS wyliczy świadczenie na przykład na 1500 czy 1700 zł, automatycznie otrzyma wyrównanie do 1978,49 zł.
Kobieta potrzebuje 20 lat, mężczyzna 25 lat
Kluczowe znaczenie ma staż ubezpieczeniowy.
Aby mieć gwarancję minimalnej emerytury, trzeba posiadać co najmniej:
- 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiety,
- 25 lat w przypadku mężczyzny.
Jeżeli warunek jest spełniony, a emerytura wyliczona z kapitału jest niższa od ustawowego minimum, ZUS może podwyższyć ją do obowiązującej minimalnej wysokości.
Masz krótszy staż? Emerytura może być znacznie niższa
Inaczej wygląda sytuacja osoby, która osiągnęła wiek emerytalny i posiada prawo do świadczenia, ale nie zgromadziła odpowiedniego stażu.
Wtedy ZUS może wypłacać emeryturę niższą od minimum. Stąd biorą się tzw. emerytury groszowe, które w skrajnych przypadkach mogą wynosić bardzo niewiele.
Sam wiek emerytalny nie daje więc gwarancji wypłaty co najmniej 1978,49 zł miesięcznie.
Warto sprawdzić wszystkie okresy pracy
Jeżeli komuś brakuje niewiele do wymaganych 20 lub 25 lat, warto dokładnie przejrzeć dokumentację.
Znaczenie mogą mieć nie tylko okresy typowego zatrudnienia, ale również inne okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu emerytalnego.
W przypadku pracy sprzed 1999 roku ważne mogą być świadectwa pracy, dokumenty pracodawców, legitymacje ubezpieczeniowe czy inne dowody potwierdzające ubezpieczenie.
Masz mniej niż 1978,49 zł? Sprawdź decyzję ZUS
Osoba, której emerytura jest niższa od minimalnej, powinna więc zacząć od sprawdzenia dwóch rzeczy: długości uznanego przez ZUS stażu oraz okresów uwzględnionych przy ustalaniu świadczenia.
Jeżeli senior spełnia warunek 20 lub 25 lat, a mimo tego świadczenie pozostaje poniżej ustawowego minimum, warto wyjaśnić swoją sytuację bezpośrednio w ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.