Pracujesz mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Czy później dostaniesz wyższą emeryturę z ZUS?

28 sierpnia 2026 23:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza obowiązku natychmiastowego zakończenia pracy. Osoba, która pracuje dłużej i później przechodzi na emeryturę, może otrzymać wyższe świadczenie. Wynika to z dwóch mechanizmów: dalszego gromadzenia składek oraz krótszego statystycznego okresu, przez który zgromadzony kapitał jest dzielony przy obliczaniu emerytury.

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Starsza kobieta pije kawę na kanapie. Rozmyśla patrząc w okno.
Fot. PeopleImages / Shutterstock.

ZUS bierze pod uwagę zgromadzony kapitał

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od zwaloryzowanych składek, kapitału początkowego oraz wieku przejścia na świadczenie.

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ZUS wskazuje wprost, że znaczenie ma to, czy dana osoba przejdzie na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czy zdecyduje się pracować dłużej.

Każdy kolejny okres pracy może oznaczać nowe składki zapisywane na koncie.

Późniejsze przejście może zwiększyć miesięczne świadczenie

Przy obliczaniu emerytury zgromadzony kapitał dzielony jest przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla określonego wieku.

W uproszczeniu oznacza to, że przy późniejszym przejściu na emeryturę kapitał jest rozkładany na statystycznie krótszy okres.

Jednocześnie przez dodatkowe miesiące lub lata pracy rośnie suma składek.

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Po osiągnięciu wieku emerytalnego można nadal pracować i złożyć wniosek o świadczenie później.

ZUS wskazuje, że prawo do emerytury może zostać ustalone od osiągnięcia wieku emerytalnego albo od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli wniosek został złożony później.

A jeśli emerytura została już przyznana?

Także wtedy dalsza praca może mieć znaczenie.

Jeżeli po przyznaniu emerytury osoba nadal podlegała ubezpieczeniom i były odprowadzane składki, może wystąpić o ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem nowych składek.

Każdy przypadek warto policzyć indywidualnie

Nie można powiedzieć, że każdej osobie zawsze opłaca się pracować dokładnie rok, dwa czy pięć lat dłużej.

Znaczenie ma wysokość zarobków, zgromadzony kapitał oraz moment przejścia na świadczenie.

Jedno jest jednak pewne: późniejsze zakończenie aktywności zawodowej może podnieść przyszłą emeryturę i warto przed podjęciem decyzji sprawdzić prognozę świadczenia.

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