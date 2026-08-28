Czy ZUS może podwyższyć już przyznaną emeryturę? W tych sytuacjach warto złożyć wniosek
Decyzja o przyznaniu emerytury nie zawsze zamyka sprawę na całe życie. ZUS może ponownie obliczyć wysokość świadczenia, jeśli pojawią się nowe składki, dokumenty albo informacje dotyczące wcześniejszego zatrudnienia i wynagrodzeń. W niektórych przypadkach może to oznaczać wyższą miesięczną wypłatę.
Pracowałeś po przyznaniu emerytury? Możesz wystąpić o przeliczenie
To jedna z najczęstszych sytuacji.
Jeżeli emeryt po przyznaniu świadczenia nadal pracował i od jego wynagrodzenia były odprowadzane składki emerytalne i rentowe, może wystąpić o ponowne obliczenie świadczenia.
ZUS uwzględni wówczas dodatkowe składki zapisane na koncie po przyznaniu emerytury.
Znalazłeś stare świadectwo pracy? To również może mieć znaczenie
Druga sytuacja dotyczy nowych dokumentów.
Po latach mogą odnaleźć się świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach, legitymacje ubezpieczeniowe lub dokumenty przechowywane w archiwach.
Jeżeli wcześniej ZUS ich nie posiadał, a dotyczą one okresów składkowych, nieskładkowych lub wynagrodzenia, mogą wpłynąć na wysokość kapitału początkowego, a następnie emerytury.
Szczególnie ważne są dokumenty sprzed 1999 roku
Kapitał początkowy odtwarza wartość składek za okres przed 1 stycznia 1999 roku, gdy nie funkcjonowały jeszcze indywidualne konta ubezpieczonych w obecnym kształcie.
Dlatego ZUS wylicza go m.in. na podstawie stażu i dawnych wynagrodzeń.
Nowy dokument dotyczący tych lat może mieć znaczenie nawet wtedy, gdy emerytura jest już wypłacana.
Jakich dokumentów szukać?
ZUS wymienia m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, legitymacje ubezpieczeniowe, umowy o pracę oraz inne dokumenty umożliwiające ustalenie stażu lub wynagrodzenia.
Jeżeli dawny zakład pracy już nie istnieje, dokumentacja może znajdować się w archiwum albo u następcy prawnego przedsiębiorstwa.
ZUS nie podwyższy świadczenia tylko dlatego, że senior poprosi
Sam wniosek nie gwarantuje podwyżki.
Potrzebna jest podstawa do ponownego obliczenia. Jeżeli nowe wyliczenie okaże się korzystniejsze, ZUS podwyższy emeryturę.
Właśnie dlatego osoby, które po przejściu na emeryturę nadal pracowały albo odnalazły stare dokumenty, powinny sprawdzić możliwość przeliczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.