Plecak ewakuacyjny na wypadek kryzysu. Co musi się w nim znaleźć? Sprawdź zalecenia RCB i stołecznych służb
Rosnąca świadomość w zakresie zagrożeń cywilnych, awarii infrastrukturalnych czy gwałtownych zjawisk pogodowych sprawia, że coraz więcej rodzin decyduje się na przygotowanie domowego zestawu awaryjnego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Państwowa Straż Pożarna (PSP) przypominają o konieczności skompletowania tak zwanego plecaka ewakuacyjnego (z ang. go-bag), który umożliwia przetrwanie pierwszych 72 godzin w sytuacji konieczności nagłego opuszczenia domu. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście miejskie urzędy prowadzą akcje informacyjne w ramach programu „Warszawa Chroni”, edukując mieszkańców, jak bezbłędnie przygotować awaryjne wyposażenie.
Dokumenty, gotówka i apteczka. Fundament zestawu awaryjnego
Podstawowym elementem plecaka ewakuacyjnego, umieszczanym na samym wierzchu w wodoodpornym etui lub woreczku strunowym, są kopie najważniejszych dokumentów: dowodów osobistych, paszportów, aktów własności nieruchomości, polis ubezpieczeniowych oraz książeczek zdrowia. Równie istotna jest gotówka w niskich nominałach – w przypadku blackoutu lub awarii sieci telekomunikacyjnych płatności kartą, BLIK-iem oraz wypłaty z bankomatów stają się niemożliwe.
Kolejnym filarem jest profesjonalnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy. Poza standardowymi gazami, bandażami, lepcami, nożyczkami i środkiem dezynfekującym, musi zawierać zapas przyjmowanych na stałe leków recepturowych na co najmniej 7 dni. Przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) nakładają na służby obowiązek wsparcia ludności, jednak w pierwszych godzinach po wystąpieniu zdarzenia masowego to samowystarczalność obywatela odgrywa decydującą rolę.
Łączność, woda i przetrwanie. Co spakować na 72 godziny
Plecak ewakuacyjny powinien być dostosowany do możliwości fizycznych każdego członka rodziny – jego waga nie powinna przekraczać 15-20 proc. masy ciała noszącego. Wewnątrz nie może zabraknąć porcji wody pitnej (minimum 2-3 litry na osobę) oraz żywności o długim terminie przydatności do spożycia i wysokiej kaloryczności, niewymagającej obróbki cieplnej (konserwy, batony energetyczne, liofilizaty).
Niezbędne wyposażenie techniczne to małe radio na baterie lub korbkę (umożliwiające odbiór komunikatów RCB i służb), latarka czołowa z zapasem baterii, solidny powerbank, koc termiczny (folia NRC), multitool ze scyzorykiem, gwizdek alarmowy oraz płaszcz przeciwdeszczowy. Stołeczni specjaliści z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na terenie dzielnic Mokotów, Wola i Śródmieście podkreślają, że plecak powinien stać w łatwo dostępnym miejscu (np. w przedpokoju lub szafie przy wyjściu), a jego zawartość należy przeglądać i aktualizować co najmniej raz na pół roku.
Jak krok po kroku skompletować plecak ewakuacyjny dla rodziny
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie przygotować zestaw awaryjny:
- Spakuj dokumenty i gotówkę w wodoodporne etui – umieść kopie dowodów, aktów urodzenia, polis oraz banknoty w małych nominałach w szczelnym woreczku.
- Zabezpiecz zapas leków na co najmniej 7 dni – spakuj stale przyjmowane leki, środki przeciwbólowe, dezynfekcję oraz podstawowe opatrunki.
- Wybierz żywność liofilizowaną i wysokoenergetyczną – spakuj batony proteinowe, konserwy i co najmniej 2 litry wody w małych butelkach.
- Dołącz radio na baterie lub korbkę i latarkę czołową – zadbaj o możliwość odbioru oficjalnych komunikatów RCB przy braku prądu i sieci komórkowej.
- Umieść plecak przy wyjściu z mieszkania – trzymaj spakowany zestaw w stałym, łatwo dostępnym miejscu na Woli, Mokotowie czy Śródmieściu.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.