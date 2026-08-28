Masz emeryturę niższą niż 1978,49 zł? Sprawdź, dlaczego ZUS nie podwyższył jej do minimum
1978,49 zł brutto – tyle od 1 marca 2026 roku wynosi minimalna emerytura. Mimo to część seniorów otrzymuje znacznie mniej. Nie zawsze jest to błąd ZUS. Najczęstszą przyczyną jest brak wymaganego stażu, który daje gwarancję podwyższenia wyliczonej emerytury do ustawowego minimum.
Minimalna emerytura nie należy się automatycznie każdemu
W nowym systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od zgromadzonych składek, kapitału początkowego oraz wieku, w którym dana osoba przechodzi na emeryturę.
Jeżeli wynik obliczenia jest niski, ZUS nie zawsze może po prostu podnieść świadczenie do kwoty minimalnej.
Potrzebny jest odpowiedni staż.
20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn
Warunek gwarancji minimalnej emerytury to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.
Jeśli senior nie spełnia tego warunku, jego świadczenie może pozostać poniżej 1978,49 zł.
To właśnie dlatego dwie osoby w tym samym wieku mogą dostawać zupełnie różne emerytury.
Czasem problemem są brakujące dokumenty
Nie zawsze niski staż zapisany przez ZUS oznacza, że ktoś rzeczywiście pracował za krótko.
Szczególnie przy okresach zatrudnienia sprzed 1999 roku może się okazać, że ZUS nie dysponuje kompletem dokumentów.
Przy ustalaniu kapitału początkowego można wykorzystać m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawców, umowy o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe czy dokumenty z archiwów.
Brak danych o zarobkach też może obniżyć emeryturę
Znaczenie mają nie tylko lata pracy, ale również wysokość dawnych wynagrodzeń.
ZUS wskazuje, że jeśli osoba nie przedstawi dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia za dany okres sprzed 1999 roku, przy ustalaniu kapitału początkowego może zostać przyjęte wynagrodzenie minimalne, proporcjonalnie do okresu i wymiaru pracy.
To może odbić się na wysokości późniejszej emerytury.
Nowe dokumenty mogą otworzyć drogę do przeliczenia
Jeżeli po latach odnajdą się dokumenty dotyczące stażu lub zarobków, można wystąpić do ZUS o ponowne obliczenie świadczenia lub kapitału początkowego.
ZUS dopuszcza takie przeliczenie, jeżeli pojawią się nowe dowody mające wpływ na wysokość emerytury.
Dlatego osoby otrzymujące mniej niż 1978,49 zł powinny sprawdzić nie tylko samą kwotę świadczenia, ale przede wszystkim to, jakie okresy i zarobki zostały uwzględnione.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.