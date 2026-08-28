Biedronka ogłasza gigantyczną obniżkę. Produkty kupisz za pół ceny, akcja tylko przez dwa dni
Biedronka uruchamia kolejną mocną promocję na końcówkę wakacji. W dniach 29-30 sierpnia klienci będą mogli otrzymać aż 50 proc. rabatu na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki. Warunek jest prosty: podczas jednych zakupów trzeba włożyć do koszyka co najmniej trzy produkty objęte akcją. Rabat zostanie naliczony na każdy z nich.
To oznacza, że przy spełnieniu zasad promocji wybrane towary będzie można kupić faktycznie za połowę standardowej ceny. Sieć pozwala przy tym dowolnie mieszać produkty należące do akcji.
Biedronka obniża ceny aż o 50 proc.
Promocja została zaplanowana na sobotę 29 i niedzielę 30 sierpnia. Biedronka informuje, że akcją objęte będą wybrane:
artykuły przemysłowe, tekstylia oraz zabawki.
Mechanizm promocji może szczególnie zainteresować osoby planujące większe zakupy. Wystarczy kupić podczas jednej transakcji minimum trzy produkty promocyjne.
Wówczas każdy z kupowanych produktów objętych akcją zostanie przeceniony o 50 proc.
Przykładowo, jeśli trzy kwalifikujące się produkty kosztowałyby odpowiednio 40, 60 i 100 zł, przed rabatem należałoby zapłacić 200 zł. Po zastosowaniu 50-procentowej obniżki ich łączna cena spadłaby do 100 zł.
Produkty można dowolnie łączyć
Co ważne, Biedronka nie wymaga kupowania trzech takich samych rzeczy. Na materiale promocyjnym pojawia się informacja „Mieszaj dowolnie”.
Można więc dobrać różne towary znajdujące się w puli promocyjnej, o ile wszystkie są oznaczone jako uczestniczące w akcji.
To może być dobra okazja między innymi dla osób kompletujących wyposażenie domu, szukających tekstyliów czy zabawek.
Potrzebna będzie karta lub aplikacja Moja Biedronka
Promocja jest przeznaczona dla uczestników programu lojalnościowego. Przy zakupie trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Sieć wprowadziła również limit. W ciągu dnia promocją może zostać objętych maksymalnie 12 najtańszych produktów promocyjnych przypisanych do jednej karty Moja Biedronka.
Towary będą dostępne do wyczerpania zapasów.
Nie wszystko będzie przecenione. Biedronka podała długą listę wyjątków
Przed włożeniem produktów do koszyka warto dokładnie sprawdzić oznaczenia na półkach. Akcja nie obejmuje całego asortymentu przemysłowego.
Z promocji wyłączono między innymi produkty marek LEGO, Gatta, Carla Bonetti, Dafi, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy Cleve, żarówki Philips, papier ksero oraz szczoteczki Oral-B.
Na liście wyłączeń znalazły się również książki, artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, a także akcesoria szkolne, piórniki, plecaki i worki.
Tylko dwa dni na zakupy za pół ceny
Akcja będzie wyjątkowo krótka. 50-procentowa obniżka obowiązuje wyłącznie 29 i 30 sierpnia, a dodatkowo dostępność produktów zależy od zapasów poszczególnych sklepów.
To właśnie wysokość rabatu może sprawić, że zainteresowanie będzie duże. Przy zakupie minimum trzech kwalifikujących się produktów każdy z nich kosztuje połowę ceny wynikającej z warunków akcji.
Osoby planujące skorzystać z promocji powinny przede wszystkim szukać w sklepach produktów oznaczonych informacją „Artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki -50% każdy” i pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.