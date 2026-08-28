Rosja wystrzeliła międzykontynentalną rakietę balistyczną. Głowice przeleciały tysiące kilometrów
Rosja przeprowadziła szkolno-bojowy start międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Pocisk został wystrzelony z kosmodromu Plesieck na północy kraju, a ćwiczebne głowice miały dotrzeć aż na poligon Kura na Kamczatce. Informację przekazało w piątek, 28 sierpnia, rosyjskie Ministerstwo Obrony. Resort nie ujawnił jednak, jaki dokładnie typ rakiety wykorzystano podczas próby.
Według rosyjskich władz test zakończył się powodzeniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że informacje dotyczące przebiegu próby pochodzą ze strony rosyjskiej i nie zostały niezależnie potwierdzone.
Start z kosmodromu Plesieck
Jak przekazało Ministerstwo Obrony Rosji, Strategiczne Wojska Rakietowe przeprowadziły ćwiczenie z wykorzystaniem międzykontynentalnej rakiety balistycznej na paliwo stałe.
Start nastąpił z kosmodromu Plesieck znajdującego się w obwodzie archangielskim.
Według rosyjskiego komunikatu jednym z głównych celów próby było sprawdzenie parametrów taktyczno-technicznych oraz właściwości lotnych systemu rakietowego.
Głowice miały dotrzeć na Kamczatkę
Rosyjski resort obrony poinformował, że ćwiczebne głowice osiągnęły wyznaczony cel na poligonie Kura na półwyspie Kamczatka.
Oznacza to lot przez znaczną część terytorium Rosji. Poligon Kura znajduje się na rosyjskim Dalekim Wschodzie i jest wykorzystywany między innymi podczas prób strategicznych pocisków rakietowych.
Według komunikatu rosyjskich władz wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.
Rosjanie ćwiczyli również przerzut wyrzutni
Sam start rakiety był tylko jednym z elementów ćwiczeń.
Strategiczne Wojska Rakietowe miały wcześniej przećwiczyć przemieszczenie baterii startowej mobilnego systemu rakietowego do oddalonego rejonu. Następnie żołnierze przygotowali system do odpalenia i przeprowadzili start.
Tego rodzaju działania mają sprawdzać nie tylko samą rakietę, ale także zdolność jednostek do przemieszczania mobilnych wyrzutni i przygotowania ich do wykonania zadania.
Nie podano, jaki pocisk został wystrzelony
Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie ujawniło najważniejszego szczegółu – typu międzykontynentalnej rakiety balistycznej wykorzystanej podczas piątkowej próby.
Nie przedstawiono również szczegółowych parametrów technicznych pocisku.
Międzykontynentalne rakiety balistyczne, określane skrótem ICBM, są systemami strategicznymi o bardzo dużym zasięgu. Mogą występować w różnych konfiguracjach, dlatego sam komunikat o przeprowadzeniu próby nie przesądza o rodzaju wykorzystanego uzbrojenia ani przenoszonego ładunku.
Informacje pochodzą z rosyjskiego Ministerstwa Obrony
O przeprowadzonej próbie poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, a jego komunikat cytowała rosyjska agencja RIA Novosti.
Na obecnym etapie nie ma niezależnego potwierdzenia przedstawionych przez rosyjski resort informacji dotyczących przebiegu i rezultatów testu. Nie należy również mylić szkolno-bojowego startu opisanego przez Rosjan z informacją o użyciu międzykontynentalnej rakiety przeciwko innemu państwu. Według rosyjskiego komunikatu był to test przeprowadzony pomiędzy rosyjskim kosmodromem Plesieck a poligonem Kura na Kamczatce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.